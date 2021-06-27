«По пять часов стоим!»: почему очередь на вакцинацию в ТЦ — это безумие

«Два дня хожу по торговым центрам, никак не могу привиться», — жалуется читатель «Фонтанки». «Пять часов стоим в ТЦ для прививки», — ужасается другой. «А я был в поликлинике, и все заняло 30 минут», — парирует третий. Как правильно прививаться в Петербурге, когда спрос превышает предложение.

Петербург ежедневно обновляет рекорды по числу полученных за сутки первых доз прививок. Еще недавно и 9 тысяч человек были рекордом из далекого февраля, а сейчас плечи начали подставлять и по 10–12 и по 14 тысяч человек в день. А Смольный и вовсе хочет довести это число до 20–25 тысяч. Мотивация появилась: попросили уколоться 65% бюджетников, активно прививают своих сотрудников предприятия общепита, а кому-то сертификат нужен для поездки в Сочи или заграницу.



Многие из внезапно осознавших ценность укола не разбираясь отправились в торговые центры, где ожидаемо встали в очереди. Мобильным пунктам там не хватает ни вакцины, ни мощности — в «Невском центре», например, планировали вакцинировать всего по 200 человек в день, а к ним хотят тысячи. Из-за этого местами цепочки из желающих привиться в ТЦ растянулись на восемь десятков человек.

«Я пришёл в «Европолис» на пять минут раньше открытия, но уже стояло человек десять. Сейчас уже 30 и ходят слухи что те, кто вчера приходил к 11, стояли до 17. Некоторые еще с 25–26 июня ходят. В пункте еще решили отказаться от живой очереди, и теперь будут в этом хаосе номерки раздавать», — рассказал читатель «Фонтанки» Артур.



ТЦ «Европолис» Фото: читатель «Фонтанки» Артур Фото: читатель «Фонтанки» Артур Поделиться Поделиться







«10 утра, «Охта Молл». Привезли всего 40 вакцин на огромное количество человек. И так везде, за 2 дня обошёл почти все ТЦ и привиться так и не получилось. Прежде чем принуждать всех вакцинироваться, надо сначала организовать эту вакцинацию по-человечески. Придётся ехать в другой город прививаться, боюсь, что в Петербурге ничего не выйдет», — пишет читатель Александр.

ТЦ «Охта Молл» Фото: читатель «Фонтанки» Александр Поделиться Поделиться







«У Ледового дворца с 7 утра очередь», — констатирует Диана.

Ледовый дворец Фото: читатель «Фонтанки» Диана Фото: читатель «Фонтанки» Елена Поделиться Поделиться







«Не стойте, как бараны. Это безумие. Не надо никуда стоять. Вот 120-я поликлиника! Почти 1000 свободных номерков, — возмущаются другие читатели — Зачем стоять в очередях в мобильные пункты, если можно записаться в поликлинику, прийти к назначенному времени и быстренько всё сделать?»

И с этим трудно поспорить. Очередь — отличный тренажер для тренировки терпения и человеколюбия. Но с точки зрения эпидемии она небезопасна. Велик риск заразиться. Например, уже зафиксированный в России индийский штамм «дельта плюс» чрезвычайно заразен — есть риск подхватывать вирус, даже просто проходя мимо больного без маски, а не дыша ему в затылок по пять часов в ТЦ.

Кроме того, если заболеть, даже неважно каким видом коронавируса, вторую инъекцию придется отложить по медпоказаниям. А это значит, что получение заветного сертификата о вакцинации отодвинется на неопределенный срок. То есть нет никакого смысла так рисковать.

В Петербурге развернуто 134 пункта вакцинации в медицинских организациях. При поликлиниках также работают выездные бригады. Часть из них прививает в 25-ти мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к 134 основным.



И главное — большинство пунктов работает в выходные дни. И Смольный откроет еще около 20 в ближайшее время, включая уличные шатры. Надо только записаться.

«Я бы советовал записываться в поликлиники, так как там действительно свободно, особенно в выходные. У нас временной лаг по записи дня три. Записался и дня через три точно попадаешь», — рекомендовал главный по программе «Вакцинация» в Петербурге, директор городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов.

В городе доступны четыре основных канала записи на вакцинацию: телефонная служба «122» («Фонтанка» его проверяла), сайт «Здоровье петербуржца», портал «Госуслуги» и колл-центры поликлиник. По опыту «Фонтанки» самый удобный способ — по телефону, потому что оператор может быстро найти свободные номерки в своей базе.

В отличие от других регионов, где из-за нехватки вакцины приостанавливают вакцинацию, в Петербурге сформировали крупнейшие с начала прививочной кампании запасы препарата — больше 200 тысяч доз, так поводов для спешки нет.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

