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«По пять часов стоим!»: почему очередь на вакцинацию в ТЦ — это безумие

Пока петербуржцы стоят в гигантских очередях за прививкой в торговые центры, где-то в пустой поликлинике их ждет грустный доктор. «Главный по вакцинации» призывает всех желающих поберечь здоровье и записываться в медучреждения.

«Два дня хожу по торговым центрам, никак не могу привиться», — жалуется читатель «Фонтанки». «Пять часов стоим в ТЦ для прививки», — ужасается другой. «А я был в поликлинике, и все заняло 30 минут», — парирует третий. Как правильно прививаться в Петербурге, когда спрос превышает предложение.

Петербург ежедневно обновляет рекорды по числу полученных за сутки первых доз прививок. Еще недавно и 9 тысяч человек были рекордом из далекого февраля, а сейчас плечи начали подставлять и по 10–12 и по 14 тысяч человек в день. А Смольный и вовсе хочет довести это число до 20–25 тысяч. Мотивация появилась: попросили уколоться 65% бюджетников, активно прививают своих сотрудников предприятия общепита, а кому-то сертификат нужен для поездки в Сочи или заграницу.

Многие из внезапно осознавших ценность укола не разбираясь отправились в торговые центры, где ожидаемо встали в очереди. Мобильным пунктам там не хватает ни вакцины, ни мощности — в «Невском центре», например, планировали вакцинировать всего по 200 человек в день, а к ним хотят тысячи. Из-за этого местами цепочки из желающих привиться в ТЦ растянулись на восемь десятков человек.

«Я пришёл в «Европолис» на пять минут раньше открытия, но уже стояло человек десять. Сейчас уже 30 и ходят слухи что те, кто вчера приходил к 11, стояли до 17. Некоторые еще с 25–26 июня ходят. В пункте еще решили отказаться от живой очереди, и теперь будут в этом хаосе номерки раздавать», — рассказал читатель «Фонтанки» Артур.

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«10 утра, «Охта Молл». Привезли всего 40 вакцин на огромное количество человек. И так везде, за 2 дня обошёл почти все ТЦ и привиться так и не получилось. Прежде чем принуждать всех вакцинироваться, надо сначала организовать эту вакцинацию по-человечески. Придётся ехать в другой город прививаться, боюсь, что в Петербурге ничего не выйдет», — пишет читатель Александр.

ТЦ «Охта Молл»
ТЦ «Охта Молл»Фото: читатель «Фонтанки» Александр
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«У Ледового дворца с 7 утра очередь», — констатирует Диана.

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«Не стойте, как бараны. Это безумие. Не надо никуда стоять. Вот 120-я поликлиника! Почти 1000 свободных номерков, — возмущаются другие читатели — Зачем стоять в очередях в мобильные пункты, если можно записаться в поликлинику, прийти к назначенному времени и быстренько всё сделать?»

И с этим трудно поспорить. Очередь — отличный тренажер для тренировки терпения и человеколюбия. Но с точки зрения эпидемии она небезопасна. Велик риск заразиться. Например, уже зафиксированный в России индийский штамм «дельта плюс» чрезвычайно заразен — есть риск подхватывать вирус, даже просто проходя мимо больного без маски, а не дыша ему в затылок по пять часов в ТЦ.

Кроме того, если заболеть, даже неважно каким видом коронавируса, вторую инъекцию придется отложить по медпоказаниям. А это значит, что получение заветного сертификата о вакцинации отодвинется на неопределенный срок. То есть нет никакого смысла так рисковать.

В Петербурге развернуто 134 пункта вакцинации в медицинских организациях. При поликлиниках также работают выездные бригады. Часть из них прививает в 25-ти мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к 134 основным.

И главное — большинство пунктов работает в выходные дни. И Смольный откроет еще около 20 в ближайшее время, включая уличные шатры. Надо только записаться.

«Я бы советовал записываться в поликлиники, так как там действительно свободно, особенно в выходные. У нас временной лаг по записи дня три. Записался и дня через три точно попадаешь», — рекомендовал главный по программе «Вакцинация» в Петербурге, директор городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов.

В городе доступны четыре основных канала записи на вакцинацию: телефонная служба «122» («Фонтанка» его проверяла), сайт «Здоровье петербуржца», портал «Госуслуги» и колл-центры поликлиник. По опыту «Фонтанки» самый удобный способ — по телефону, потому что оператор может быстро найти свободные номерки в своей базе.

В отличие от других регионов, где из-за нехватки вакцины приостанавливают вакцинацию, в Петербурге сформировали крупнейшие с начала прививочной кампании запасы препарата — больше 200 тысяч доз, так поводов для спешки нет.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

ТЦ «Охта Молл»
ТЦ «Охта Молл»Фото: читатель «Фонтанки» Александр

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Комментарии (175)

Brightness
Приезжие не знают, где ближайшая поликлиника.
266120370
собственно мы записались 26го на 15 июля ранее не возможно в поликлинику записаться
AlexZZZ
На самом деле избежать столпотворения и очередей при вакцинации очень легко, так уже давно делается во многих МО при сдаче анализов крови по утрам:
- не принимать пришедших "с улицы" без предварительной записи
- записываться на определенное время через 122/Госуслуги/Горздрав
- талон на время второй вакцины (2-й этап) за тобой автоматически резервируется при первом этапе.
- также может записать терапевт или любой другой врач на определенное время (через тот же сайт Горздрава)

И все! Никаких очередей, у кабинета толпится максимум 2-4 человека из тех кто "пришел чуть раньше своего времени".

Такая практика уже опробована во многих МО при сдаче крови на анализ по утрам - терапевт дает направление на анализ с указанием времени. И никаких очередей как раньше.
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