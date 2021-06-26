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Ответ на высокий спрос: в Петербург поступила рекордно крупная партия «Спутника V»

Сто пять тысяч комплектов доз антикоронавирусной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») привезли в Петербург накануне, сообщает 26 июня пресс-служба Смольного. По данным комздрава, это «самая крупная партия вакцины» за все время.

«Темпы вакцинации петербуржцев в последние дни радуют. Мы получили новую, самую крупную партию вакцины. Обращаюсь ко всем петербуржцам, кто еще не вакцинировался: позаботьтесь о здоровье своем и своих близких, сделайте прививку! Только совместными усилиями мы сможем остановить вирус, прервать цепочку заражений», — приводит пресс-служба слова губернатора Александра Беглова.

Общий запас препаратов для прививочной кампании в городе, таким образом, составляет 222 тыс. доз.

Петербуржцы на фоне третьей волны активно идут на вакцинацию. Накануне сообщалось о рекордных 12 тысячах, получивших укол за сутки. В прививочные пункты выстроились очереди. При этом данные по заболеваемости неуклонно растут, число смертельных случаев за сутки бьёт рекорды.

С начала массовой вакцинации в Петербурге привито 834 932 человека, из них 687 246 полностью завершили цикл вакцинации.

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Комментарии (6)

Piter Russo
КовиВак завезли бы лучше. 17 тыс за два раза жто мизер, который закончился.
266112960
Это примерно товара на 100 млн рублей привезли. При этом что-то не найти в открытом доступе данных о выручке и прибыли монополиста в производстве Спутника - дочки «Ростеха» - «Нацимбио». А Деньги должны быть бешеные при таком масштабе сбыта.
Gilka
если это так важно, почему не дать возможность частным клиникам прививать импортными вакцинами? почему не дать людям выбирать. нет денег, сделать бесплатно спутник. есть, и хочей файзер, пожалуйста. без этого вся эта эпопея вокруг вакцинации выглядит так, что очередная кучка нечестных людей, которые заручились поддержкой везде, хочет нажиться на беде обычных людей.
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