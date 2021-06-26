Ответ на высокий спрос: в Петербург поступила рекордно крупная партия «Спутника V»

Сто пять тысяч комплектов доз антикоронавирусной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») привезли в Петербург накануне, сообщает 26 июня пресс-служба Смольного. По данным комздрава, это «самая крупная партия вакцины» за все время.

«Темпы вакцинации петербуржцев в последние дни радуют. Мы получили новую, самую крупную партию вакцины. Обращаюсь ко всем петербуржцам, кто еще не вакцинировался: позаботьтесь о здоровье своем и своих близких, сделайте прививку! Только совместными усилиями мы сможем остановить вирус, прервать цепочку заражений», — приводит пресс-служба слова губернатора Александра Беглова.