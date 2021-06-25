За сутки в Петербурге привили рекордные 12 тысяч человек

Как говорится в справке межведомственного координационного совета от 25 июня, за прошедшие сутки в Северной столице первично привито 12 117 человек. Это новый суточный рекорд. С февраля держался суточный максимум в 9,5 тысячи, а за последние дни вакцинация уверенно перешагнула за 10 тысяч. При этом запас вакцины в городе — 117 170 комплектов (первая и вторая) доз. То есть такими темпами их хватит еще на дней 10.



Ранее в разных регионах России прививочную кампанию начали приостанавливать из-за высокого спроса и дефицита вакцины. В Петербурге, как сообщили в совете, сейчас в наличии три вида вакцин — «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Однако «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» существуют лишь в форме расписанных остатков, поэтому в ожидании новых партий списки на них формируются в журналах отложенной записи.