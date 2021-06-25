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За сутки в Петербурге привили рекордные 12 тысяч человек

Вакцинация в Петербурге поставила новый рекорд по числу привитых первой дозой за одни сутки. Вакцинировались больше 12 тысяч жителей.

Как говорится в справке межведомственного координационного совета от 25 июня, за прошедшие сутки в Северной столице первично привито 12 117 человек. Это новый суточный рекорд. С февраля держался суточный максимум в 9,5 тысячи, а за последние дни вакцинация уверенно перешагнула за 10 тысяч. При этом запас вакцины в городе — 117 170 комплектов (первая и вторая) доз. То есть такими темпами их хватит еще на дней 10.

Ранее в разных регионах России прививочную кампанию начали приостанавливать из-за высокого спроса и дефицита вакцины. В Петербурге, как сообщили в совете, сейчас в наличии три вида вакцин — «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Однако «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» существуют лишь в форме расписанных остатков, поэтому в ожидании новых партий списки на них формируются в журналах отложенной записи.

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Комментарии (14)

nuga
Где графики сравнительные по вакцинированным и заболевшим? Нигде нет,только мировые,а в России и по городам все скрывается.
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"Депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева сообщила, что в связи со смертью 11 июня от COVID-19 врача Михаила Анисимова, привитого до этого от коронавируса, она подает Главному санитарному врачу депутатский запрос о предоставлении информации.

Главный врач ГБУЗ МО “Котельниковская городская больница” Михаил Анисимов умер 11 июня в результате заражения новой вирусной инфекцией. Как рассказала Екатерина Енгалычева, Ансимов прошел вакцинацию в декабре 2020 года и активно работал".
orlovandrei1986
привили или чипировали? =) хотелось бы конкретики... =)
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