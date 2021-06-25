Из-за высокого спроса в России начали приостанавливать вакцинацию

Заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов в своем телеграм-канале 25 июня пояснил, что темпы вакцинации в регионе резко выросли. За двое суток привились почти 5,2 тысячи человек, больше всего желающих в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске. Первого компонента вакцины осталось на 100 человек, вторых ещё много.

Власти Хабаровского края приостановили вакцинацию от коронавируса из-за недостатка первого компонента в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре: спрос слишком сильно вырос.

«В городах вакцина на исходе. Поэтому мы вынуждены приостановить сегодня работу кабинетов вакцинации по введению первого компонента вакцины в «Вивее», КДЦ, 11-й поликлинике, 10-й поликлинике, 5-й поликлинике, поликлиниках Комсомольска-на-Амуре. Вакцинация вторым компонентом продолжится в обычном режиме», — сообщил Никонов.



В ближайшие пару дней в регион должны прийти 15 тысяч доз вакцины. Для того, чтобы прививку от COVID-19 сделали все желающие, график работы кабинетов вакцинации изменят, в частности мобильные пункты перейдут на режим работы до 24:00 или в круглосуточный режим.

