Смольный объявил, что решил проблему с дозвоном в поликлиники «виртуальными колл-центрами». «Фонтанка» проверила и разочаровалась

«Записаться на прививку теперь можно по телефонам виртуальных колл-центров. Они были созданы по поручению губернатора. Использование современных цифровых технологий минимизирует проблемы с дозвоном в поликлинику. Организация очереди звонков, интерактивные голосовые приветствия, прозрачность и контроль работы операторов колл-центров — это позволяет более чем вдвое увеличить доступность поликлиник по телефону», — анонсировали чиновники 27 января.

Смольный опубликовал 87 телефонов для записи на вакцинацию от коронавируса в Петербурге. По ним горожан встречают «виртуальные колл-центры поликлиник». Но, как выяснила «Фонтанка», не всегда успешно.

Все 87 телефонов пунктов вакцинации мы обзванивать не стали. Но, вспоминая жалобы горожан на проблемы с дозвоном, попробовали несколько номеров.

Первый — в Калининском районе. Поликлиника №96. Железный голос берет трубку и предлагает: «Вызов врача на дом — нажмите 1», «Справочная — нажмите 2». Никакой отдельной кнопки для вакцинации. Чтобы уточнить информацию, нажимаем 2... И звонок сбрасывается.

Вторым пробуем номер в Московском районе. Поликлиника №48. На звонок моментально отвечает тот же робот: «Здравствуйте, вы позвонили в городскую поликлинику. Если вы хотите обратиться в отделение по адресу... Если хотите записаться к врачу — нажмите 1». Также ничего о вакцинации.

Звоним в больницу Боткина. Почему-то голос сказал, что мы попали в корпус на Пискаревском. И следом заявил: «Обратите внимание, разговор записывается». Заиграла приятная музыка. Но сколько мы ни ждали, ответа не последовало.

Впрочем, это не единственный способ записи на вакцинацию в Петербурге. Сейчас можно использовать порталы Госуслуг и «Здоровье петербуржца», а с 1 февраля обещают принимать заявки и через единый номер 122. Как писала «Фонтанка», в амбициозных планах Смольного привить 1,5 — 3,5 млн жителей. Но пока это происходит очень медленно.