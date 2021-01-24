Нашла игла на «Спутник»: как в Петербурге привить 3,5 миллиона жителей?

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Петербургские чиновники апеллируют к опыту вакцинации против гриппа: 60% горожан привили за прошлый год и тут тоже справимся. Но пока это больше похоже на браваду, ведь капризный «Спутник V» требует жестких холодовых цепочек, «пятерок» вакцинируемых, двух уколов. Всё вместе тормозит процесс, который нынешними темпами может растянуться на годы.

Легко посчитать, что если в Смольном решили уколоть 1,5 — 3,5 млн жителей Петербурга в этом году, как заявил вице-губернатор Олег Эргашев, то надо будет делать по 4000 — 10 000 прививок в сутки. А на самом деле даже вдвое больше, потому что всем этим тысячам придется вернуться и за второй дозой. То есть речь идет о 8000 — 20 000 уколах, когда сейчас все 70 прививочных пунктов города суммарно выдают 2000 — 3000 привитых в сутки, а в прошлое воскресенье, упали и вовсе до 200 с небольшим уколов, из-за того, что организованные группы из трудовых коллективов прививаются преимущественно в будние дни. И даже при такой скорости вакцина периодически стала заканчиваться.



В Смольном уже заявили, что число пунктов вскоре увеличат до 120-ти. Есть соглашение с Минздравом, в котором оговариваются еще 50 адресов для прививок: 24 из них будут в поликлиниках и откроются уже на следующей неделе. А еще 26 появятся в федеральных учреждениях и частных клиниках. Причем укол там будет бесплатным — «социальная функция» была одним из условий открытия.

Кроме того, есть планы по массовой вакцинации на 34 промышленных предприятиях, куда могут отправиться мобильные бригады — врачи со своим оборудованием, а им предоставят подходящие помещения. А кто-то наоборот пришлет сотрудников в «Ленэкспо». Заинтересовала петербургских чиновников и ноу-хау Москвы по открытию мобильных пунктов в торговых центрах, например, ГУМе, «Депо» и других общественных пространствах. Владельцы петербургских моллов и сами только за.

Но наибольший потенциал, вероятно, скрывается в увеличении производительности самих пунктов вакцинации. Сейчас пропускная способность действующих точек близка к плановым 40 пациентам в день за некоторыми исключениями, и связано это с тем, что на одного человека тратится очень много времени.



По личному опыту корреспондентов «Фонтанки», на прививки от коронавируса в Петербурге надо закладывать минимум час–полтора. А если судить по отзывам в городской группе вакцинации в Telegram, то и вдвое больше: осмотр, заполнение анкет, ожидание разморозки вакцины, а иногда и товарищи по «пятерке» затягиваются. При этом никаких временных рамок, кроме 30-минутного периода ожидания после укола, не предусмотрено даже в новом регламенте Минздрава, который разослали по регионам 19 января. Такой тайм-менеджмент категорически отличается от заграничного, где прививают больше и значительно быстрее.

Например, в Германии, где уже привито первой дозой более 1,3 млн человек, как пишет DW, разработан жесткий регламент. Вход в кабинку для вакцинации, снятие верхней одежды, посадка на стул — четыре минуты. Дезинфекция и сам укол — две минуты. Еще четыре минуты на то, чтобы встать, одеться и выйти из кабинки. После этого — 30 минут в зале ожидания под наблюдением врачей. В Берлине создали шесть прививочных пунктов, каждый из которых рассчитан на 3500 — 4000 человек в день.



Безусловный рекордсмен по вакцинации на душу населения в мире — Израиль. Там вакцинировали первой дозой более 2,5 млн человек. И министерство здравоохранения страны намерено удвоить это число к марту.

Как рассказал в Facebook президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, с конца декабря до первой декады января в стране вакцинированы практически все медицинские работники и персонал домов престарелых, 80% израильтян в возрасте старше 65 лет, с воскресенья приглашения на укол получают люди от 50 лет, на следующей неделе позовут 40-летних и так по убывающей дойдут до всех, кроме детей — на них вакцина просто не проверялась. Через поликлиники, больницы и специально открытые прививочные пункты вне медицинских учреждений проходят по 200 тысяч в день, что для 9-миллионного Израиля — громадное количество.

«Конвейер работает четко: заказываешь очередь по телефону или интернету, приходишь к назначенному времени, проводишь карточку члена больничной кассы, получаешь номерок — ожидание и процедура должны занять не больше 15 минут, — отметил Каннер. — Такими темпами рассчитывают в марте привить 70% населения страны. Ожидается, что тогда будет достигнут коллективный иммунитет — и наступит конец эпидемии».



Когда конец пандемии наступит в Петербурге, через пару лет или к концу 2021 года — должны ответить в Смольном. Комздрав обещал позднее конкретизировать «Фонтанке» свои планы по ускорению процесса. О том, что мешает доставлять вакцину до кабинетов в регионах, читайте здесь и здесь.

Илья Казаков, «Фонтанка.Ру»

