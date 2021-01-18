Количество больных, которые за первую рабочую неделю года, с 11 по 17 января, обратились за помощью с коронавирусом в Петербурге, достигло 21 473 человек. Это на 64,5% больше, чем за предшествующую. Итоги 18 января подвел межведомственный координационный совет по противодействию COVID-19.

Кроме того, из отчета на сайте Смольного можно узнать, что за неделю умерли 532 человека. Это почти на 10% больше, чем неделю назад. При этом выросло и количество выздоровевших — 20 719 (+58%) и снизилось число активных пациентов в федеральном регистре — с 72 до 68 тысяч человек.



На конец недели свободными были 3 024 коронавирусные койки — 24,2% от общего числа. А доля тяжелых больных в стационарах составила около 24%. На ИВЛ лежат 367 пациентов, что на 15% меньше пикового значения за весь период эпидемии.



Фото: Комитет по здравоохранению

Фото: Комитет по здравоохранению

На третьей неделе года, по сравнению со второй, взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями госпитализировали на 3,1% реже. И в первый день четвертой недели это снижение продолжилось. В Смольном это расценивают как «продолжение действия противоэпидемического эффекта длительных выходных». Но риски сохраняются.



Фото: Комитет по здравоохранению

«Динамика распространения инфекции, а с ней и показатель ежедневных госпитализаций, может пойти в рост снова, так как у людей, заразившихся COVID-19 после выхода на работу и учебу в первые постпраздничные дни, заболевание может начать проявляться только сейчас и даже позже — в период от среднего (7–8 дней) до максимального (14 дней) инкубационного периода. При этом показания к госпитализации обычно возникают на 5–10 день от начала заболевания», — отметили в совете.



В связи с этим в Смольном считают, что настороженность и готовность системы здравоохранения к возобновлению роста ежедневной госпитализации должны сохраняться еще минимум три недели — даже при некоторых позитивных тенденциях. А вероятность заразиться в общественных местах, особенно при несоблюдении масочного режима и социальной дистанции, сейчас даже выше, чем в период праздников.

При этом вакцинация рекордов не ставит. За последние сутки первично привито всего 140 человек, а вторично 54. Такое временное снижение интенсивности прививочной кампании в совете связали с тем, что в воскресенье в Петербурге работали не все пункты вакцинации, а организованные группы из трудовых коллективов прививаются преимущественно в будние дни.



Фото: Комитет по здравоохранению