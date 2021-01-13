Почему в Петербурге вакцины в несколько раз меньше, чем в одной поставке в Аргентину

поставка «Спутника V» в Аргентину 23 декабря 2020 года Фото: правительство Аргентины

Все надежды Смольного на 500, 300 и 100 тысяч доз вакцины похоже, что можно умножать на ноль — они никогда не были закреплены на бумаге, признал первый заместитель главы комитета по здравоохранения Андрей Сарана. Да и не сбываются. В отличие от зарубежных контрактов, которые исполняются в срок и в объеме, о котором Северная столица только мечтает.

Самолет аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas в четверг, 14 января, вылетит в Москву за второй партией вакцины от коронавируса «Спутник V» и привезет её на родину Лионеля Месси в субботу. Как сообщил в Twitter глава авиаперевозчика Пабло Сериани, в страну привезут еще 300 тысяч доз, как и в первой партии, отправленной 24 декабря. Еще во время первой поставки губернатор Александр Беглов просил федеральный центр выделить Петербургу те же триста тысяч доз. И это уже были сниженные ожидания — в начале декабря он говорил про 500. Но не дождались даже сотни, которую обещали в декабре. В итоге после праздников запись на вакцинацию встала из-за недостатка прививок. А после резонанса в СМИ Петербургу прислали 20 тысяч, пообещав к концу месяца еще 68.



Как объяснил первый заместитель главы комитета по здравоохранения Андрей Сарана. последние публичные обещания «масштабной поставки» на бумаге не фиксировались (он таких документов не видел). Сколько пришлют из Москвы— столько и распределят, «а мы стоим тут и ждем», признал чиновник.

Дефицит особенно парадоксален на фоне торжественно запущенного премьером Михаилом Мишустиным производства «Спутник V» на «Биокаде» в Стрельне. Но распределяет вакцину федеральный центр, исходя, по словам того же Сараны, из сложности эпидемиологической обстановки в каждом конкретном субьекте. Но, например, в Московскую область (1100 заболевших за сутки, 26 умерших), одновременно с Петербургом (3003 заболевших, 78 смертей) поставили 30 тысяч доз вакцины вместо 20. Единственный регион, который, похоже, не испытывает никакого дефицита - это Москва. Там масштабная вакцинация стартовала еще в начале декабря, список категорий граждан, которые могут сделать прививку, расширяется буквально каждую неделю, а с 14 января там будут работать уже 100 прививочных пунктов. Как рассказал мэр Сергей Собянин 1 января в эфире «России 1», прививку сделали уже 50 тысяч москвичей, а еще 100 тысяч на неё записались. Возможно это связано с более легкой доставкой - как сегодня написала "Фонтанка" в регионах существует серьезный дефицит инфраструктуры.



Но все эти цифры меркнут на фоне зарубежных поставок. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз «Спутник V» поступили от более чем 50 стран. Как сообщили 11 января в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который занимается экспортной работой, цена «Спутник V» составляет 10 долларов за инъекцию. То есть можно говорить о рынке минимум в 12 млрд долларов. Для сравнения — объем экспорта российского оружия в 2020 году, по словам главы госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезова, - 13 млрд.

Вакцина «Спутник V» уже одобрена к вакцинации не только в России, но и в Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии. В январе стало известно, что она впервые зарегистрирована в Африке (Алжир) и на Ближнем Востоке (Палестина). Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС. 100 млн доз ждет Индия, Бразилия - 50 млн, Узбекистан — 35 млн, Египет — 25 млн, Непал — 25 млн, Мексика — 24 млн, Аргентина и Венесуэла по 10 млн каждая, Боливия — 2,6 млн, Сербия — 2 млн и так далее. Данные по контрактам обновляются каждый день.



Как заявил директор центра «Гамалеи» Александр Гинцбург, зарубежные поставки идут «не за счет тех мощностей, которые внутри России». Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью «России 24», рассказывал, что производство «Спутник V» началось в частности, в Индии, Корее, Бразилии и Китае. «Мы практически используем их производственные мощности для того, чтобы удовлетворить спрос на внешних рынках», - отмечал он.

Например, завод Индии может дать 300 млн доз в 2021 год, в Южной Корее — 150 млн доз, в Бразилии по 8 млн доз в месяц, а всего действующие соглашения с зарубежными фармацевтическими компаниями, как в ноябре резюмировали в РФПИ, якобы позволяют производить вакцину за рубежом в объеме 1 млрд доз в год.

Тем не менее пресловутые самолеты в Аргентину улетают именно из Москвы.

В любом случае остается только один вопрос - если за рубежом уже сейчас действительно могут производить сотни тысяч доз, почему тогда они в первую очередь не поставляются в саму Россию? Ведь как заявил на пресс-конференции 17 декабря, президент Владимир Путин, создание коллективного иммунитета внутри России является приоритетным направлением работы руководства страны. «Прежде всего— всегда об этом говорил и скажу еще раз, хочу, чтобы меня все услышали в стране, — наша задача провести вакцинацию внутри Российской Федерации»,— сказал тогда глава государства.



В РФПИ на запрос «Фонтанки» не ответили.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

