Сарана: Официальных документов на 500 тысяч доз вакцины для Петербурга не существует. «Мы тут стоим и ждем»

Обещанные 500 тысяч доз вакцины для Петербурга в январе, о которых ранее заявлял губернатор Александр Беглов, никак не закреплены на бумаге. В городе хотят дождаться хотя бы 20 тысяч, заявил 12 января первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.



«Официальных документов на тот счет, какое общее количество было обещано Петербургу в январе или феврале, или декабре, их не существует. Я лично их не видел. Конечно, в личных разговорах с Минздравом, с министром, при личных встречах, либо при приездах комиссии, мы задаем вопрос, на сколько мы можем рассчитывать. Нам говорят, что есть примерный план поступления», — рассказал чиновник в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

