Сарана: Официальных документов на 500 тысяч доз вакцины для Петербурга не существует. «Мы тут стоим и ждем»

Обещанные 500 тысяч доз вакцины для Петербурга в январе, о которых ранее заявлял губернатор Александр Беглов, никак не закреплены на бумаге. В городе хотят дождаться хотя бы 20 тысяч, заявил 12 января первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
«Официальных документов на тот счет, какое общее количество было обещано Петербургу в январе или феврале, или декабре, их не существует. Я лично их не видел. Конечно, в личных разговорах с Минздравом, с министром, при личных встречах, либо при приездах комиссии, мы задаем вопрос, на сколько мы можем рассчитывать. Нам говорят, что есть примерный план поступления», — рассказал чиновник в эфире «Эха Москвы в Петербурге».
По его словам, федеральный центр регулирует поставку вакцин в зависимости от того, как болеет население, какая частота возникновения инфекции, какая прослойка неиммунизированных и так далее, потому что видит весь федеральный регистр по всем субъектам.
«Он перемещает вакцину в тот или иной регион в зависимости от сложности эпидемиологической ситуации. Мы тут стоим и ждем, как только нам дают следующую дозу вакцины, мы с радостью принимаем, распространяем и раздаем», — объяснил Сарана.
Напомним, что в Петербурге накануне остановилась запись на вакцинацию — осталось 8500 доз вакцины, и вся она расписана до конца недели.