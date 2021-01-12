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Сарана: Официальных документов на 500 тысяч доз вакцины для Петербурга не существует. «Мы тут стоим и ждем»

Обещанные 500 тысяч доз вакцины для Петербурга в январе, о которых ранее заявлял губернатор Александр Беглов, никак не закреплены на бумаге. В городе хотят дождаться хотя бы 20 тысяч, заявил 12 января первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«Официальных документов на тот счет, какое общее количество было обещано Петербургу в январе или феврале, или декабре, их не существует. Я лично их не видел. Конечно, в личных разговорах с Минздравом, с министром, при личных встречах, либо при приездах комиссии, мы задаем вопрос, на сколько мы можем рассчитывать. Нам говорят, что есть примерный план поступления», — рассказал чиновник в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

По его словам, федеральный центр регулирует поставку вакцин в зависимости от того, как болеет население, какая частота возникновения инфекции, какая прослойка неиммунизированных и так далее, потому что видит весь федеральный регистр по всем субъектам.

«Он перемещает вакцину в тот или иной регион в зависимости от сложности эпидемиологической ситуации. Мы тут стоим и ждем, как только нам дают следующую дозу вакцины, мы с радостью принимаем, распространяем и раздаем», — объяснил Сарана.

Напомним, что в Петербурге накануне остановилась запись на вакцинацию — осталось 8500 доз вакцины, и вся она расписана до конца недели.

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Комментарии (9)

evilman
Ключевая фраза: "мы тут стоим и ждём". Вторичные продукты отрицательной кадровой селекции.
Antipode
Почему депутаты не требуют защитить здоровье петербуржцев? Где они все? Ведь кроме недостойного и вороватого ЕДРа есть и другие депутаты? Ау...
AleksandrP
А почему бы, раз так мало вакцины, и не хватает мощностей, государству не заключить договоры с Pfizer, Moderna, AstroZeneca и другими?
Как это делают в других странах . В Великобритании уже третью вакцину регистрируют...
Главное ведь - здоровье граждан, а не чья-то прибыль, верно ведь?
И прививать Роне, сначала пожилых людей, - ведь для них это зачастую - вопрос жизни и смерти.
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