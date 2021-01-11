Вакцины нет, но вы звоните: как Петербург споткнулся о «спутниковый» дефицит

Фото: автор Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

Официально в Петербурге прививают группы риска — учителей, врачей, соцработников, полицейских, журналистов; к ним хотят добавить корабелов и автостроителей. Но в промежутки между ними, особенно когда не хватает пятого вакцинируемого, успешно попадали желающие — при должной пассионарности и умении искать. Теперь же мест не хватает всем.

«Собираю «пятерку» на Тобольскую! Кто с нами?», «Кто делал прививку в поликлинике на Шаврова?» «Сижу в 88-й, только что привилась! Не звоните и не обращайтесь в справочную — сразу идите на второй этаж в 213-й кабинет занимать очередь». Так выглядит переписка в группе «Вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге» в Telegram. В ней состоят уже более 1300 человек. Сообщество стало ответом на политику секретов Полишинеля от Смольного. Сначала чиновники упорно не публиковали адреса пунктов вакцинации, опасаясь, что к ним потянутся потоки жаждущих вакцины; под самый Новый год их всё же раскрыли, но без телефонов. А 4 января, наконец, добавили номера, но в основном регистратур, где желающих упорно разворачивали. Запись по номеру 122 и через Госуслуги обещают открыть лишь в конце января. В итоги петербуржцы взяли инициативу в свои руки.



Они ведут таблицу, из которой можно узнать, в какой из поликлиник есть живая очередь, а где принимают только по телефону или через портал «Здоровье петербуржца», что говорят в регистратуре и в какое время можно подходить. Массив данных пополняется на основе личного опыта участников.

В комментариях авторы советуют не ориентироваться на одну поликлинику у дома, а, используя карту «Фонтанки», искать подходящие с запасом, сразу пять-семь адресов. Затем — проверить информацию о них по чату и таблице, а если её нет — звонить и затем добавлять данные самостоятельно.

В первый день после праздников, 11 января, чат оказался заполнен рассказами о том, что записывать отказываются даже по проверенным каналам — кончилась вакцина. Аналогичные жалобы поступили и в редакцию «Фонтанки». Вскоре комитет по здравоохранению это официально подтвердил. Как рассказал глава комздрава Дмитрий Лисовец, часть поликлиник уже действительно выработала все поставленные дозы, другая — уже сформировала списки желающих на все оставшиеся ампулы. А их в наличии не слишком много. В городе сейчас привито 13 692 человека, и есть еще 9000 доз вакцины, которые закончатся до конца недели. Но остановиться совсем прививочная кампания не должна — спасение ждут из Москвы.



«Мы ожидаем в четверг, может быть, ранее, поступление еще 20 тысяч доз вакцины. Тот темп, который мы набрали, думаю, ни в коей мере не снизится. До конца месяца, в соответствии с графиком, который доводил до субъектов Минздрав, в Петербург должно поступить 88,5 тысячи доз вакцины. И еще более 200 тысяч доз — в феврале», — рассказал Лисовец.

Напомним, что даже этот песок плохая замена овсу: еще в декабре губернатор Александр Беглов обещал Петербургу до 500 тысяч доз вакцины в январе, а комздрав говорил про 100 тысяч доз до конца 2020 года. Но довольно быстро официальная риторика сменилась, начал фигурировать заказ 300 тысяч доз, а потом планка снизилась до 150 тысяч. Не помогают увеличивать ожидания даже регулярные переговоры губернатора Александра Беглова с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

При этом вся инфраструктура в городе к массовой прививочной кампании готова. Несмотря на первые трудности с холодильниками, до конца прошлого года действительно удалось развернуть 70 обещанных пунктов вакцинации, и их число планируется увеличивать до сотни и далее.



Кроме того, существующие пункты хотят перевести на двухсменный режим работы. Это должно увеличить скромные темпы вакцинации, поскольку с нынешней скоростью 600–1200 человек в день на вакцинацию планируемых 60% населения города уйдет несколько лет.

В ускорении должна помочь и частная медицина. Планируется разработать соглашение о передаче государственных вакцин крупным предприятиям и частным медицинским клиникам, подключив новые пункты к медицинским информационным системам.

Как сообщила 11 января пресс-служба Смольного, шесть заводов уже получили соответствующие лицензии. По информации «Фонтанки», среди них четыре судостроительных предприятия (Адмиралтейские верфи, Балтийский завод, Средне-Невский судостроительный завод, Центр технологии судостроения и судоремонта) и два автомобильных (Nissan, Toyota). Всего в них работает около 20 тысяч человек, и эта цифра, кстати, совпадает с количеством доз, которые комздрав ждет на этой неделе.

В любом случае, чтобы привить 3 млн жителей Петербурга к концу 2021 года года, необходимо выйти на темп минимум в 8000 человек в день с соответствующим ритмом поставок вакцины. По словам Лисовца, справляться намерены не «Спутником» единым — сейчас ведутся переговоры с поставщиками, и уже феврале в Петербурге может появиться вакцина с более простыми условиями хранения, чем продукт «Гамалеи», что позволит сделать прививочную кампанию более широкой.



Илья Казаков, «Фонтанка.Ру»

