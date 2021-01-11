Петербург в феврале ждёт 200 тысяч доз вакцины. Остатки нынешней партии уйдут до конца недели

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец пообещал Петербургу новую, крупнейшую, поставку вакцины от коронавируса. Она придет в феврале. О ранее обещанных 100 тысячах доз до конца декабря и 500 тысячах доз в январе он уже не вспоминал.

«Мы ожидаем в четверг, может быть ранее, поступление еще 20 тысяч доз вакцины. Тот темп, который мы набрали, думаю, ни в коей мере не снизится. До конца месяца, в соответствии с графиком, который доводил до субъектов Минздрав, в Петербург должно поступить 88,5 тысячи доз вакцины. И еще более 200 тысяч доз — в феврале», — рассказал Лисовец 11 января в эфире канала «Санкт-Петербург».