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Петербург в феврале ждёт 200 тысяч доз вакцины. Остатки нынешней партии уйдут до конца недели

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец пообещал Петербургу новую, крупнейшую, поставку вакцины от коронавируса. Она придет в феврале. О ранее обещанных 100 тысячах доз до конца декабря и 500 тысячах доз в январе он уже не вспоминал.

«Мы ожидаем в четверг, может быть ранее, поступление еще 20 тысяч доз вакцины. Тот темп, который мы набрали, думаю, ни в коей мере не снизится. До конца месяца, в соответствии с графиком, который доводил до субъектов Минздрав, в Петербург должно поступить 88,5 тысячи доз вакцины. И еще более 200 тысяч доз — в феврале», — рассказал Лисовец 11 января в эфире канала «Санкт-Петербург».

По его словам, те 9000 доз, которые, по данным комздрава, остаются в прививочных пунктах, но уже забронированы, кончатся до конца этой недели. «С тем темпом, который набрали поликлиники в течение новогодних праздников, я думаю, что она будет использована максимум до конца текущей недели», — уточнил Лисовец.

Предполагается, что в Петербурге запись через Госуслуги и по номеру 122 станет доступна до конца января. Пока записываться на прививку некуда.

В начале декабря губернатор Александр Беглов обещал Петербургу до 500 тысяч доз вакцины в январе. Затем речь начала идти о 300 тысячах доз, а потом планка снизилась до 150.

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Комментарии (1)

Opioman
Такими темпами переболеем раньше чем вакцинируемся
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