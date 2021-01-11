FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -13
73.88р90.79р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
18
Печать

В Петербурге осталось всего 9000 доз вакцины от коронавируса. Записываться на прививку пока некуда

Комитет по здравоохранению прокомментировал жалобы петербуржцев на отказы в записи на прививку от коронавируса — им говорят, что вакцина закончилась. Как оказалось, свободных доз и правда не осталось.

«Привито нарастающим итогом 13 692 человека, из них 384 закончили цикл вакцинации. За 10.01.2021 привито 685 человек. На все оставшиеся в поликлиниках 9000 доз вакцины есть запись», — рассказали 11 января «Фонтанке» в комитете.

Чиновники ждут новую партию вакцины в 20 тысяч доз до 15 января. А до конца января — еще 66 тысяч. В начале декабря губернатор Александр Беглов обещал Петербургу до 500 тысяч доз вакцины в январе. Затем речь начала идти о 300 тысячах доз, а потом планка снизилась до 150.

По словам представителя Комздрава, все 70 пунктов вакцинации возобновили работу. Их число планируется увеличивать более чем до 100, а существующие перевести на двухсменный режим работы. Пока в лучшие дни в Петербурге вакцинируют в сутки всего 1280 человек. Такими темпами на планируемую вакцинацию 60% населения уйдет несколько лет.

Обсуждается вопрос открытия дополнительных пунктов вакцинации на крупных городских предприятиях. По поручению Александра Беглова комитет по промышленной политике, инновациям и торговле проверил возможность организации вакцинации сотрудников на 61 предприятии с общей численностью 112 000 человек. На шести предприятиях пункты вакцинации уже созданы и получили соответствующие лицензии. Возможность организовать такие пункты есть еще у 40 организаций. Сотрудникам 15 предприятий прививки будут сделаны в городских поликлиниках и частных медицинских центрах. Планируется разработать соглашение о передаче государственных вакцин предприятиям и подключить новые пункты к медицинским информационным системам.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (18)

dimon-spb
Я не понимая. Раз такая ситуация, зачем со всех утюгов вещать о начале массовой вакцинации?
ElenaR58
Почему не дают возможность прививаться в частных клиниках? Там условия вакцинации намного лучше и безопаснее.
syshsun
Мужик сказал(500 тыс.) , мужик сделал(150 тыс.)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний