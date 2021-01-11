В Петербурге осталось всего 9000 доз вакцины от коронавируса. Записываться на прививку пока некуда

Комитет по здравоохранению прокомментировал жалобы петербуржцев на отказы в записи на прививку от коронавируса — им говорят, что вакцина закончилась. Как оказалось, свободных доз и правда не осталось.
«Привито нарастающим итогом 13 692 человека, из них 384 закончили цикл вакцинации. За 10.01.2021 привито 685 человек. На все оставшиеся в поликлиниках 9000 доз вакцины есть запись», — рассказали 11 января «Фонтанке» в комитете.
Чиновники ждут новую партию вакцины в 20 тысяч доз до 15 января. А до конца января — еще 66 тысяч. В начале декабря губернатор Александр Беглов обещал Петербургу до 500 тысяч доз вакцины в январе. Затем речь начала идти о 300 тысячах доз, а потом планка снизилась до 150.
По словам представителя Комздрава, все 70 пунктов вакцинации возобновили работу. Их число планируется увеличивать более чем до 100, а существующие перевести на двухсменный режим работы. Пока в лучшие дни в Петербурге вакцинируют в сутки всего 1280 человек. Такими темпами на планируемую вакцинацию 60% населения уйдет несколько лет.
Обсуждается вопрос открытия дополнительных пунктов вакцинации на крупных городских предприятиях. По поручению Александра Беглова комитет по промышленной политике, инновациям и торговле проверил возможность организации вакцинации сотрудников на 61 предприятии с общей численностью 112 000 человек. На шести предприятиях пункты вакцинации уже созданы и получили соответствующие лицензии. Возможность организовать такие пункты есть еще у 40 организаций. Сотрудникам 15 предприятий прививки будут сделаны в городских поликлиниках и частных медицинских центрах. Планируется разработать соглашение о передаче государственных вакцин предприятиям и подключить новые пункты к медицинским информационным системам.