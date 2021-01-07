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В Петербурге новый рекорд по количеству сделанных прививок — 1280 за день. Завтра цифра будет заметно меньше

Количество прививок от коронавируса, сделанных в Петербурге 6 января, составило 1280 — на 21,5% больше, чем днем ранее. Согласно данным межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Петербурге COVID-19, всего к утру 7 января число привитых превысило 9 тысяч человек.

На праздниках в Петербурге организовано 57 пунктов вакцинации в поликлиниках и больницах. Все они работают не каждый день, а по особому графику. К примеру, сегодня, 7 января, работали всего 16 точек вакцинации — городские и районные власти приняли такое решение в связи с небольшим числом желающих прививаться. На каждую, по данным городского комитета по здравоохранению, приходится примерно по 30–40 человек в день или немного больше. Соответственно, следующий бюллетень о числе вакцинированных будет содержать заметно меньшую цифру. Однако уже 8 января будут работать 25 пунктов, и, возможно, речь пойдет о новом рекорде.

Записаться на прививку можно по телефону регистратуры в поликлинике или на специальном онлайн-ресурсе gorzdrav.spb.ru. Как сообщают читатели «Фонтанки», в большинстве пунктов запись уже ведется только на дни после 12 января.

В то же время те, кто просто приходит «с улицы», как правило, также получают прививку (при наличии полиса и паспорта и отсутствии явных симптомов болезни). Дело в том, что специфика дистрибуции вакцины предполагает наличие одновременно пяти пациентов — ровно столько доз содержится в одной упаковке. Если кто-то из записавшихся не придет, остальным четверым придется ждать, когда появится кто-то «лишний».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (19)

Aлекс67
Уже месяц как теряет сознание!
261769591
Я правильно посчитал, что, если по 1000/ день прививать, то за 13 лет успеем привить весь С-Пб?
264962591
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо...
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