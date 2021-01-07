В Петербурге новый рекорд по количеству сделанных прививок — 1280 за день. Завтра цифра будет заметно меньше

Количество прививок от коронавируса, сделанных в Петербурге 6 января, составило 1280 — на 21,5% больше, чем днем ранее. Согласно данным межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Петербурге COVID-19, всего к утру 7 января число привитых превысило 9 тысяч человек.



На праздниках в Петербурге организовано 57 пунктов вакцинации в поликлиниках и больницах. Все они работают не каждый день, а по особому графику. К примеру, сегодня, 7 января, работали всего 16 точек вакцинации — городские и районные власти приняли такое решение в связи с небольшим числом желающих прививаться. На каждую, по данным городского комитета по здравоохранению, приходится примерно по 30–40 человек в день или немного больше. Соответственно, следующий бюллетень о числе вакцинированных будет содержать заметно меньшую цифру. Однако уже 8 января будут работать 25 пунктов, и, возможно, речь пойдет о новом рекорде.

