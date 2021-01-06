В Петербурге до конца праздников не записывают на прививки против коронавируса. «Вакцинация пока не стала всеобщей»

В петербургских пунктах вакцинации отказываются записывать пациентов на прививки от коронавируса до конца праздников, сообщили «Фонтанке» читатели 6 января. В комитете по здравоохранению отметили, что вакцина в городе есть, но «потоки вакцинируемых уже сформированы».

Так, один из читателей рассказал, что в попытках записаться на прививку позвонил почти во все 15 медицинских организаций, указанных в первом листе перечня пунктов вакцинации комздрава. Ему в ответ сообщали, что вакцина закончилась, и предлагали звонить после 11 января. Портал «Здоровье петербуржца» был готов выдать талон только на 12-е.



В комитете по здравоохранению сообщили, что вакцина в Петербурге есть — прививки делают ежедневно с 1 января. Однако отметили: в районах уже составлены большие списки желающих, и потоки вакцинируемых сформированы.

«Вакцинация пока не стала всеобщей, и гарантировать запись всем желающим на вакцинацию временно не представляется возможным, — подчеркнули в ведомстве. — Пока приоритет отдается группам риска. В первую очередь упор будет делаться на вакцинацию категории 60 плюс. Дефицита вакцинируемых нет, после 4 января граждане активно записываются, и в большинстве районов списки для вакцинации составлены на пару недель вперед. Пока основная форма записи — по указанным на сайте комздрава телефонам. Ряд районов записывают через горздрав (портал «Здоровье петербуржца». — Прим. ред.). По мере поступления больших партий вакцины появятся более удобные формы записи. После праздников заработает номер 122, и к концу месяца появится запись через портал госуслуги». Поступления новых партий вакцины город ожидает после праздников, добавили в комздраве.

