Комитет по здравоохранению Смольного впервые опубликовал список телефонов для записи во всех 70 существующих пунктов вакцинации. В том числе мобильные номера, чтобы дозвониться в них можно было напрямую.



Ранее был доступен лишь список адресов, где можно сделать прививку, а их номера приходилось добывать самостоятельно. Найти ближайшую поликлинику удобнее всего с помощью карты пунктов вакцинации в Петербурге от «Фонтанки», которая опубликована здесь.