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В Петербурге появился список телефонов для записи на вакцинацию от коронавируса

Комитет по здравоохранению Смольного впервые опубликовал список телефонов для записи во всех 70 существующих пунктов вакцинации. В том числе мобильные номера, чтобы дозвониться в них можно было напрямую.

Ранее был доступен лишь список адресов, где можно сделать прививку, а их номера приходилось добывать самостоятельно. Найти ближайшую поликлинику удобнее всего с помощью карты пунктов вакцинации в Петербурге от «Фонтанки», которая опубликована здесь.

Фото: Комитет по здравоохранению
Фото: Комитет по здравоохранению
Фото: Комитет по здравоохранению
Фото: Комитет по здравоохранению

Напомним, что сейчас в Петербурге приоритетными группами для вакцинации являются медработники, педагоги, социальные работники, сотрудники МВД и лица старше 60 лет с хроническими заболеваниями. Но в новогодние каникулы праздники на вакцинацию некоторые поликлиники принимают и всех желающих.

Как писала «Фонтанка», всего, по состоянию на 4 января, в Петербурге были провакцинированы 6 269 человек. В их числе сотрудники «Фонтанки», которые поделились впечатлениями от прививки, испытанной на себе.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

Алекс64
Гражданин Лисовец. А не боитесь получить гражданский иск от жителей Санкт- Петербурга?
Piter Russo
Комздраву своило сначала проверить эти номера прежде чем публиковать. Номера в лучшем случае регистратуры, где зачастую никто ничего не знает и посылает, а то и трубки не берут.
Господа из комздрава - в прививочных кабинетах при поликлиниках нет телефонов, вы туда установку телефонов не заказывали и сотовые трубки с номерами не передавали, телефоны там отсутствуют.
Уберите эти номера и не позорьтесь.
SERGEY111
Позвони мне, позвони
Позвони мне, ради бога
Сильно время не тяни
Вирус сильный и тяжелый
Звёзды тают в Боткинской
Может врач забыл о чем то,
Как хотим мы слышать голос
Как хотим мы слышать голос
Сняв намордничек с лица ... (С).
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