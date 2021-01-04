Комитет по здравоохранению Смольного впервые опубликовал список телефонов для записи во всех 70 существующих пунктов вакцинации. В том числе мобильные номера, чтобы дозвониться в них можно было напрямую.
Ранее был доступен лишь список адресов, где можно сделать прививку, а их номера приходилось добывать самостоятельно. Найти ближайшую поликлинику удобнее всего с помощью карты пунктов вакцинации в Петербурге от «Фонтанки», которая опубликована здесь.
Напомним, что сейчас в Петербурге приоритетными группами для вакцинации являются медработники, педагоги, социальные работники, сотрудники МВД и лица старше 60 лет с хроническими заболеваниями. Но в новогодние каникулы праздники на вакцинацию некоторые поликлиники принимают и всех желающих.
Как писала «Фонтанка», всего, по состоянию на 4 января, в Петербурге были провакцинированы 6 269 человек. В их числе сотрудники «Фонтанки», которые поделились впечатлениями от прививки, испытанной на себе.