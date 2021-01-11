Прививку от коронавируса получат корабелы и автомобилестроители. Пункты вакцинации появятся на шести предприятиях Петербурга

На предприятиях Петербурга будут организованы пункты вакцинации от коронавируса. Как сообщила 11 января пресс-служба Смольного, шесть заводов получили соответствующие лицензии. По информации «Фонтанки», среди них четыре судостроительных предприятия (Адмиралтейские верфи, Балтийский завод, Средне-Невский судостроительный завод, Центр технологии судостроения и судоремонта) и два автомобильных (Nissan, Toyota). Всего в них работает около 20 тысяч человек.



Всего, по данным комитета по промышленной политике, такие пункты можно создать на 40 предприятиях. Сотрудникам еще 15 прививки будут сделаны в городских поликлиниках и частных медицинских центрах.