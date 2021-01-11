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Прививку от коронавируса получат корабелы и автомобилестроители. Пункты вакцинации появятся на шести предприятиях Петербурга

На предприятиях Петербурга будут организованы пункты вакцинации от коронавируса. Как сообщила 11 января пресс-служба Смольного, шесть заводов получили соответствующие лицензии. По информации «Фонтанки», среди них четыре судостроительных предприятия (Адмиралтейские верфи, Балтийский завод, Средне-Невский судостроительный завод, Центр технологии судостроения и судоремонта) и два автомобильных (Nissan, Toyota). Всего в них работает около 20 тысяч человек.

Всего, по данным комитета по промышленной политике, такие пункты можно создать на 40 предприятиях. Сотрудникам еще 15 прививки будут сделаны в городских поликлиниках и частных медицинских центрах.

По данным «Фонтанки», пока вакцина в поликлиники при предприятиях, получивших лицензии, не поступила. Ранее сообщалось, что в городе осталось 9 тыс. доз, но все они уже расписаны.

В релизе Смольного отмечается, что необходимо также разработать соглашение о передаче государственных вакцин и подключить новые пункты к медицинским информационным системам.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Валерий Валерьевич
Зачем новые пункты то если уже существующие все что могли освоили ? Почему рабочие судостроители имеют больше права на жизнь чем остальные граждане ? Почему подтираются Конституционными правами ? Вакцинация должна начинаться тогда , когда запаса вакцин хватит на 50% населения страны , иначе какой смысл если в круговерти краткосрочных иммунитетов мощностей производства и применения будет хватать лишь на избранных ?
aaignat
Ща очипуют работяг и те про зп забудут
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