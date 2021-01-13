В мае 2020 года Сбербанк создал компанию «Иммунотехнологии». Фармрынок посчитал, что Герман Греф занялся собственной вакциной от коронавируса. Он развеял слухи, заявив, что по просьбе правительства поддержит сторонний препарат. Предполагаемый объем помощи - 3 миллиарда рублей.

Зарегистрированная первой в мире вакцина Sputnik V идет на новый рекорд - по стоимости доставки конечному потребителю. Природа дополнительных трат - в желании выиграть биотехнологическую гонку и производственном дефиците.

«Для испытаний нужно большое количество вакцин, а сейчас каждый флакон идет в гражданский оборот. Производитель работает в авральном режиме. Либо мы проводим тесты, либо оберегаем людей. Но работа по испытаниям на стабильность идет».

«Из-за очень ограниченного времени на разработку препарата производитель вакцины не делал тесты на стабильность, то есть не пытался понять, что происходит с препаратом при повышенных температурах. Строго говоря, вакцина не может даже пять минут находиться выше -18 градусов», - говорил участникам проведенного 23 декабря семинара заместитель гендиректора ИммТеха Иван Глушков.

В декабре 2020-го «Иммунотехнологии» провели серию онлайн-семинаров для логистов, фармацевтов и медиков. Представители компании доступно рисовали скорое будущее.

По данным «Фонтанки», в декабре 2020 года Михаил Мишустин неопубликованным распоряжением наделил «Иммунотехнологии» (ИммТех) полномочиями организатора поставок вакцины «Гам-Ковид-Вак», неофициальное название Sputnik V, по всей стране. Потребность в логистическом кураторе для препарата была предопределена при его разработке - весной 2020 года.

В стране почти отсутствуют складские мощности под глубокую заморозку, поэтому объявленная 2 декабря 2020 года Владимиром Путиным масштабная вакцинация дополнилась пунктом о строительстве хранилищ во всех регионах. Они станут региональными распределительными центрами.

Вакцины отличает термолабильность, то есть неустойчивость к тепловому воздействию. В 1970 году мировое сообщество стандартизировало температурные режимы для хранения и перевозки препаратов. Унификация требований помогала совместить возможности производителей и логистов. Самым востребованным стал режим холодильника +5 с интервалом в три градуса. Так появился диапазон +2 - +8, ставший золотым стандартом для Расширенной программы иммунизации ВОЗ (РПИ). Под него за полвека подстроилась мировая, в том числе российская, фармлогистика. Режим глубокого замораживания, от -18 и ниже, предназначен для узкого применения. Например, хранения плазмы крови.

Запрет на превышение -18 стал глобальной логистической проблемой. Россия оказалась не готова.

Это морозильная камера длиной 50, шириной 7 и высотой 6 метров. Её объем превышает 2000 кубометров. Рассчитана на миллион доз вакцины.

Первым реализованным типовым проектом стало главное национальное хранилище Sputnik V. Его разместили в подмосковных Котельниках на территории логистической компании «ПрофитМед». Строительство заняло 3-4 недели.

«Гам-Ковид-Вак» готовят на шести заводах. Центр Гамалеи находится в Москве, «Биннофарм» работает в Зеленограде, «Биокад» развернул производство в Стрельне. В поселке Вольгинский Владимирской области расположены «Генериум» и «Лекко», в Уфе - «Фармстандарт-УфаВита». Последние три принадлежат Виктору Харитонину, 43-е место в рейтинге Forbes с состоянием в 2,3 млрд долларов. Основной актив - производитель арбидола «Фармстандарт». Харитонин - партнер Романа Абрамовича и друг семьи вице-премьера Татьяны Голиковой. У него же - доля в «ПрофитМед».

Два дня назад «Иммунотехнологии» ввели в строй еще два хранилища в Подмосковье на 9 миллионов доз.

Установки сутками напролет работали на критических оборотах. От них требовалось неизменно выдавать температуру не выше -18 градусов. Миссия не была выполнена. У морозильников есть так называемый режим оттайки, чтобы в выводящих конденсат трубках не скапливалась наледь. Температурные скачки видны на графике, составленном компанией RTA.

Летом 2020 года, одновременно с клиническими испытаниями Sputnik V, российская транспортная компания RTA по заказу «Иммунотехнологий» проводила опыты c автомобильными рефрижераторами для перевозки термолабильных грузов.

С заводов вся вакцина поступает в Подмосковье, а оттуда уже развозится по регионам.

Термоконтейнеры - снабженные хладоэлементами переносные коробки. На российском рынке их делают только шесть компаний, в основном под режим 2-8 градусов. Минусовые - штучный товар. До вакцины их использовали для перевозки плазмы крови, сывороток, химреагентов. Теперь их скупают не только транспортные компании, но и региональные распределительные центры, откуда Sputnik V развозят до лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), и сами ЛПУ для доставки в прививочные кабинеты.

Выход за температурные пределы фиксировали также при загрузке и выгрузке. Испытателей это приводило в отчаяние. Опыты показывали, что перевозить «Гам-Ковид-Вак» в рефрижераторах без термоконтейнеров - нельзя.

«Вакцина очень быстро размораживается. Капелька выстраданная, 0,5 миллилитра, - мы её можем потерять [в любой момент]. Мы на заводах-производителях заставляем людей вручную паковать вакцину при -20 градусах».

Термоконтейнеры могут поддерживать температуру минус 20-21, поэтому рабочее окно для перевозки составляет всего два-три градуса (от -18 до -21). Это делает холодовую цепь для вакцины самой жесткой в мире. Она работает на пределе возможностей, признает Елена Зелинская из «Иммунотехнологий»:

«В стране такого количества препарата с таким температурным режимом не было никогда. Производители в феврале успеют освоить необходимый объем».

Хладоэлементов и термоконтейнеров не хватает, признают в «Иммунотехнологиях»:

Спрос на продукцию вырос в 50 раз, рассказали в компании «Термо-Конт МК». Ее хладоэлементы способны держать температуру до -30.

«Фонтанка» опросила производителей и дистрибьюторов термоконтейнеров и хладоэлементов о вакцинном буме.

Флакон Sputnik V - как Кащеева игла. Его кутают в упаковку, упаковку - в термоконтейнер, а термоконтейнер - в рефрижератор.

Продукция компании «Термологика» рассчитана на -20, но она тоже прошла валидацию на перевозку Sputnik V.



Руководитель отдела продаж «Медикал Термо Пак» Валерия Жукова сообщила «Фонтанке», что под вакцину пришлось перестраивать производство.



«Нужной продукции не было ни у одного поставщика, - говорит Жукова. - Наша реализация только набирает обороты. Регионы не покупали у нас термоконтейнеры и хладоэлементы из-за отсутствия морозильников. Больницы и поликлиники не были готовы к вакцине. Все привыкли работать в стандартном режиме 2-8 градусов».



Гендиректор единственного в Петербурге производителя термоконтейнеров и хладоэлементов «КТС-Сервис» Сергей Шнюков сказал «Фонтанке»:



«Спрос немного повысился, но трудно сказать, сколько он продержится. Наверное, пока разработчики лекарств не решат вернуться к 2-8», - предположил бизнесмен.



Еще один крупный поставщик хладоэлементов, компания «Фарм-Сиб», в конкуренцию не ввязывается, предпочитая созерцать и терпеть.



«Переходить на минусовые хладоэлементы не планируем, - сказали «Фонтанке» в компании. - Потребность рынка мы видим, но скоро выйдет вакцина на 2-8 градусов, и ажиотаж спадет».



Компания «Термотест» - импортер немецких термоконтейнеров Delta T - отмечает трехкратный запрос на низкотемпературные контейнеры.



«Активно заказывают ЛПУ Москвы, Пермь, Якутия, - говорит сотрудник компании Ирина Ефимова. - Петербург в последних рядах, но он традиционно позже всех реагирует».



Поликлиники



До появления вакцины «Гам-Ковид-Вак» российские ЛПУ, участвующие в иммунизации населения, могли обходиться бытовыми холодильниками. Основная камера обеспечивала температурный режим 2-8, а морозильная работала на -5-18 градусах.



Под транспортировку и хранение вакцины разработаны отдельные требования, которые для поликлиник можно назвать кабальными.



Хранить «Гам-Ковид-Вак» разрешено только в морозильных камерах и морозильниках-прилавках. Использовать холодильник со встроенными морозилками запрещено, подтверждает начальник управления лицензирования и контроля обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова.



Прямого запрета на бытовые морозильники нет, но они должны пройти валидацию. У поликлиник два варианта - покупать подешевле и заказывать у сторонних компаний валидационные испытания на температуру «не выше -18» или переплачивать за медицинское оборудование.



Монополия на этом рынке принадлежит входящему в Ростех производственному объединению «Завод имени Серго» - «ПОЗиС». Медицинский морозильник ММШ-20 стоит 150 тысяч рублей. Каждому ЛПУ, занятому в вакцинации, требуется два - для хранения «Гам-Ковид-Вак» и замораживания хладоэлементов. Совмещение запрещено.



Спрос на продукцию Pozis к декабрю вызвал острый дефицит, и некоторые ЛПУ вынужденно закупали технику, формально не удовлетворяющую санитарным требованиям. Например, в Петербурге во второй половине декабря принадлежащая Смольному компания «Медтехника» распродала поликлиникам 35 фармацевтических холодильников Pozis с морозильной камерой до -25 градусов. Они стоят дешевле ММШ-20 в три раза.



Главный дилер Pozis - московская компания «Фарм-инвест». В 2020 году она не поставляла оборудование только в 6 регионов России. У «Фарм-инвеста», как рассказали «Фонтанке» участники рынка, оформлены заказы до февраля включительно, с оплаченными счетами.



«В свободном доступе морозилок нет», - говорят собеседники.



Лед



Универсальным выходом из ситуации могла стать повсеместная эксплуатация сухого льда. Это твердая двуокись углерода CO₂. Ее температура ниже 70 градусов. Сухой лед можно использовать для перевозки и хранения вакцины и замораживания хладоэлементов.



В российских реалиях у твердого CO₂ есть существенные ограничения. Пластик хладоэлементов трескается при -40-50, а терморегистраторы (записывают всю историю перевозки) и термоиндикаторы (фиксируют нарушение температурного режима), сопровождающие вакцину на всей холодовой цепи, иногда выходят из строя.



Сухому льду не особо рад Роспотребнадзор. Летом 2020 года он вообще запретил его для транспортировки «Гам-Ковид-Вак», что вызвало серьезные трения с «Иммунотехнологиями». Ведомство пошло на уступку и разрешило использование твердого CO₂ по всей холодовой цепи, кроме пунктов иммунизации, где нет отдельных помещений для утилизации опасных веществ.



Транспорт



Холодовая цепь состоит из четырех уровней. Первый - доставка от производителей оптовику. Второй - доставка в региональные распределительные центры. За оба уровня отвечают «Иммунотехнологии». Компания заключает договоры перевозки с логистическими операторами. Главные из них - «ПрофитМед», «Биокард Логистикс» и RTA.



Третий уровень - развозка с региональных складов в поликлиники и прививочные кабинеты (ответственность местных властей). Четвертый - хранение в пунктах иммунизации.



Холодовая цепь для Sputnik V почти целиком выстроена по земле, хотя эксперты предполагали, что до 90 процентов перевозок придется на воздух.



Самолет может доставить до 100 термоконтейнеров (более 500 тысяч доз), но авиакомпании не берут больше десяти из-за высокой стоимости груза и вероятной поломки борта, говорит директор по перевозке фармпродукции AirBridgeCargo (входит в группу «Волга-Днепр») Юлия Целетария.



Техническое оснащение аэропортов тоже влияет. Холодильными рукавами и термопогрузчиками оборудован только Шереметьево.



Отчасти проблему авиахабов обозначили и в «Иммунотехнологиях». На одном из вебинаров Елена Зелинская рассказала о потере партии вакцины из-за мимолетного нарушения холодовой цепи:



«Служба авиабезопасности досмотрела термоконтейнер, на что она имеет полное право. Температура поднялась до -17,3. Цепь должна быть непрерывной. Вакцину возить неудобно на всех этапах, но, к сожалению, это реалии».



В стандартный автомобильный рефрижератор входят 33 европаллеты. На каждой помещаются до 25 тысяч доз вакцины. То есть фура может одновременно везти товар на 1,6 миллиарда рублей.



«Приставлять охрану к каждому рефрижератору не будут, - рассказал близкий к «Иммунотехнологиям» собеседник «Фонтанки». - Риск грабежа небольшой. Это не самый дорогой груз - представьте, сколько стоят онкопрепараты. Во-вторых, продать вакцину почти невозможно».



Санправила позволяют использовать авторефрижераторы не только для перевозки, но и хранения. По данным Росздравнадзора, такой опцией из-за отсутствия складов-морозильников воспользовались 18 регионов.



Центр Гамалеи с июня 2020 года закупает и арендует американские рефрижераторы Thermo King. Они могут быть стационарными, то есть пригодными для хранения вакцины, их же можно поставить на автомобильные шасси. Минздрав не стал отвечать на вопросы о назначении контейнеров.



В петербургской компании «Рефавтосервис», которая сотрудничает с Гамалеи, уточнили что заказов на рефконтейнеры сейчас много, но аврала нет. В другой организации, Ice Ventura, рассказали, что стационарным контейнерам нужна постоянная подпитка от сети в 380 вольт.



Железнодорожным транспортом Sputnik V возить вряд ли будут. Директор по производству компании «Полярная звезда» Антон Востриков привел в пример Европу, где для перевозок термолабильных грузов используются специализированные контейнеры с двумя независимыми холодильными установками.



«Это очень дорого, в России практически не встретишь такие. Когда речь идет о вакцине, на первый план выходит безопасность перевозки. А в пути с контейнером может произойти что угодно: оборудование откажет, могут столкнуть с горки, срезать провода», - описал Востриков тонкости транспортировки медикаментов по российским железным дорогам.



Отечественные рефконтейнеры тоже существуют. Экземпляр Донского механического завода в мае 2020 года доставлял курятину в китайскую провинцию Сычуань. Принадлежащий Ростеху «Омсктрансмаш» разрабатывает свой контейнер с 2017 года. В 2020-м он отменил закупку технологической производственной линии почти за 400 миллионов рублей. Рефконтейнер еще не сертифицирован, он проходит испытания, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия. «Омсктрансмаш», в том числе, производит плавающие транспортеры и тяжелые огнеметные системы.



Схемы



Вакцина поступает в регионы по трем схемам финансирования. Первая - в рамках сентябрьских соглашений Минздрава с регионами. По этой схеме поступали первые партии, произведенные Центром Гамалеи за счет средств ранее полученной субсидии. Товар оформлялся как безвозмездно переданный региону.



Вторая схема работает в рамках плана распределения вакцины. Поставки финансируются за счет федерального бюджета. «Иммунотехнологии» заключают договоры перевозки с транспортными компаниями, оплачивают их услуги, а государство покрывает эти расходы.



Третья схема предполагает поставку не в регионы, а конкретным заказчикам, которые заключают договор с «Иммунотехнологиями». То есть вакцину можно купить в обход федерального плана распределения. Например, НМИЦ акушерства имени Кулакова заключил контракт на поставку 400 доз «Гам-Ковид-Вак» в 2021 году за 917 тысяч рублей. За транспортировку с подмосковного склада больница - она тоже находится в столице - заплатит по 160 рублей за один флакон.



Предельная отпускная цена вакцинной дозы (два компонента по 0,5 мл) составляет 2136 рублей с НДС. На каждую партию стоимостью менее десяти миллионов рублей накладывается оптовая надбавка (так как вакцина входит в перечень важнейших препаратов). Регионы её устанавливают самостоятельно. В Петербурге она составляет 14 процентов. Транспортировку надбавка покрывает. Если заказывать вакцину на сумму менее 10 миллионов, то стоимость одной дозы может доходить до 2435 рублей.



По данным «Фонтанки», в 2021 году «Иммунотехнологии» планируют отказаться от платных поставок.



Цены



В сентябре 2020 года «Иммунотехнологии» заключили с Центром Гамалеи контракт на перевозку 232 тысяч доз вакцины за 8,5 миллионов рублей - по 36 рублей за дозу. Это достаточно условная цена.



Средней стоимости дистрибуции «Гам-Ковид-Вак» по стране нет. Она зависит от объемов перевозимого груза, который, в свою очередь, завязан на размерах термоконтейнеров.



Из Москвы в Петербург, допустим, на маленький термоконтейнер вместимостью 2 групповые упаковки изготовленной на заводе «Генериум» вакцины действует тариф 7 тысяч рублей. В каждой упаковке по 100 доз, то есть перевозка одной обходится в 35 рублей.



Провоз большого термоконтейнера, вмещающего 70 групповых упаковок «Генериума», из Москвы в Петербург стоит 24 тысячи - по 3,5 рубля за дозу.



У каждого завода-изготовителя свои групповые упаковки. Самая компактная и отходящаяся дешевле всего при перевозке - у «Биокада», наиболее объемная - у Центра Гамалеи.



Другие



Зарегистрированная в октябре 2020 года вторая российская вакцина «ЭпиВакКорона» разработана научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Он провел испытания на стабильность, препарат хранится полгода при стандартных 2-8 градусах.



«Вектор» платит по 23 рубля за доставку одной дозы по России независимо от направления и объема партии. Вакцину возят по давно отработанной холодовой цепи.



«Простота производства и хранения позволяет использовать существующие логистические процессы», - подтверждал на ноябрьском онлайн-семинаре директор «Вектора» Ринат Максютов.



В конце декабря «Вектор» купил термоконтейнеры и хладоэлементы за 1,5 миллиона рублей. Их достаточно для одновременной транспортировки 50 партий вакцины по всей России, без использования авторефрижераторов.



Для сравнения, сопоставимые траты, 1,7 миллиона рублей, понесла медсанчасть № 119 ФМБА (обслуживает Роскосмос) для приема Sputnik V. Деньги потрачены на морозильники и термоиндикаторы, чтобы подготовить к вакцинации 13 подразделений в Москве и Подмосковье.



Испытания на стабильность своих препаратов провели зарубежные разработчики. В температурном окне 2-8 градусов живут британско-шведская AstraZeneca, американские Moderna и Novavax, китайская CanSino. Исключение составляет разработка немецкой Pfizer и американской BioNTech. Но производители максимально упростили условия транспортировки и хранения, выбрав единственный способ заморозки - сухим льдом. При температуре не выше -70 градусов вакцина может храниться месяцами, а при 2-8 живет несколько дней.



Экспертиза



По данным «Фонтанки», Центр Гамалеи в самом конце декабря завершил предварительные испытания Sputnik V на стабильность и подал документы на изменение регистрационного досье.



По предварительной информации, разработчик вакцины пришел к выводу, что она может в течение трех суток храниться и перевозиться при температуре не выше -10 градусов.



«Отчет об этих испытаниях отправлен в научный центр экспертизы средств медицинского применения, - сказал «Фонтанке» близкий к Центру Гамалеи собеседник. - Результаты могут и не утвердить. По настоящее время никаких данных, на основании которых можно было бы скорректировать температурный режим, у разработчика нет. Если отчет пройдет экспертизу, поправки в регистрационное досье ожидаются не раньше февраля».



Александр Ермаков,



Надежда Мазакина,



«Фонтанка.ру»

