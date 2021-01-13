Глава Центра им. Гамалеи: «Спутник V» будут отправлять в другие страны не за счет российского производства

Экспортный вариант российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» будет производиться в других странах.



«Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах», — сообщает 13 января РИА Новости.



Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что иностранцы получат препарат от COVID-19 «не за счет тех мощностей, которые внутри страны». По его словам, у российских регионов уже есть свои запасы — «у кого-то больше, у кого-то меньше». Напомним, «Фонтанка» писала, что в Петербурге на начало недели оставалось всего 9000 доз вакцины, причем очередь на нее уже была расписана. По сути, запись на прививки от коронавируса в Северной столице из-за этого была остановлена. Сегодня в город прибыли 20 тысяч доз вакцины, ее хватит максимум на пару недель.

