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Глава Центра им. Гамалеи: «Спутник V» будут отправлять в другие страны не за счет российского производства

Экспортный вариант российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» будет производиться в других странах.

«Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах», — сообщает 13 января РИА Новости.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что иностранцы получат препарат от COVID-19 «не за счет тех мощностей, которые внутри страны». По его словам, у российских регионов уже есть свои запасы — «у кого-то больше, у кого-то меньше». Напомним, «Фонтанка» писала, что в Петербурге на начало недели оставалось всего 9000 доз вакцины, причем очередь на нее уже была расписана. По сути, запись на прививки от коронавируса в Северной столице из-за этого была остановлена. Сегодня в город прибыли 20 тысяч доз вакцины, ее хватит максимум на пару недель.

При этом Россия уже начала отправлять препарат в другие страны. Так, в конце прошлого года 300 тысяч доз «Спутника V» улетели из Москвы в Аргентину. Также препарат заинтересовал Венгрию, Боливию, Сербию и другие страны. При этом ЕС не стал закупать «Спутник V».

Заявки на приобретение «Спутника V» были получены из 50 стран. Всего будет закуплено 1,2 миллиарда доз. Третья фаза испытаний идет в Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле.

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Комментарии (7)

hedgehog_
"не за счет российского производства" - а за счет российского потребителя. вот чего он имел ввиду
Tattiana
Мне всё равно, в какой стране произведена вакцина по заказу России. Сначала надо привить всех желающих россиян - так, кстати, и было обещано, а потом уже продавать налево-направо.
Чингачгук
В Аргентину отправили все-таки из Москвы. Гинцбург точно доктор?
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