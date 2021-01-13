Обещанная партия в 20 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступила в Петербург. В ближайшее время их развезут по прививочным пунктам, что позволит возобновить запись и продолжить вакцинацию, которая из-за дефицита препарата практически встала.
Как сообщили 13 января в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, в Петербурге после 20 тысяч доз ждут в течение месяца еще 68 тысяч. Всего с начала вакцинации в городе привиты 15 352 человека, из них полностью закончили цикл вакцинации 630.
Как писала «Фонтанка», в понедельник в городе оставалось 9000 доз вакцины, которой хватило бы до конца недели. При этом обещанные 500 тысяч доз для Петербурга в январе, о которых ранее заявлял губернатор Александр Беглов, а также ранее объявленные 300 или 100 тысяч в декабре, никак не закреплены на бумаге. Сколько пришлют — столько раздадут, резюмировал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.