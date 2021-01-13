FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -15
74.27р90.32р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Прививкам быть. В Петербург завезли еще немного вакцины, которой хватит максимум на пару недель

Обещанная партия в 20 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступила в Петербург. В ближайшее время их развезут по прививочным пунктам, что позволит возобновить запись и продолжить вакцинацию, которая из-за дефицита препарата практически встала.

Фото: комитет по здравоохранению Петербурга
Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Как сообщили 13 января в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, в Петербурге после 20 тысяч доз ждут в течение месяца еще 68 тысяч. Всего с начала вакцинации в городе привиты 15 352 человека, из них полностью закончили цикл вакцинации 630.

Как писала «Фонтанка», в понедельник в городе оставалось 9000 доз вакцины, которой хватило бы до конца недели. При этом обещанные 500 тысяч доз для Петербурга в январе, о которых ранее заявлял губернатор Александр Беглов, а также ранее объявленные 300 или 100 тысяч в декабре, никак не закреплены на бумаге. Сколько пришлют — столько раздадут, резюмировал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний