Европейцев не будут вакцинировать «Спутником V». Ставка в ЕС делается на препарат от Pfizer

«Портфель заказов [вакцин от коронавируса в Евросоюзе] покрывает 2,3 миллиарда доз. Этого более чем достаточно для вакцинации населения ЕС», — так во время пресс-конференции 8 января Урсула фон дер Ляйен ответила на вопрос Deutsche Welle о закупке «Спутник V».

Глава Еврокомиссии сообщила, что ЕС пока не собирается использовать российский препарат от COVID-19.

По ее словам, среди стран-членов должна быть единая стратегия к вакцинации, поэтому Еврокомиссия не одобряет параллельные переговоры отдельных государств. ЕС собирается закупить еще 300 миллионов доз немецко-американской вакцины от Pfizer и BioNTech.

В ноябре стало известно, что ЕС приобретет у Pfizer 300 миллионов доз. Препарат был одобрен в декабре, после чего еврочиновники объявили массовую вакцинацию. При этом Европейское агентство по лекарственным препаратам ведет переговоры с производителем российской вакцины «Спутник V».



11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи.

