Европейцев не будут вакцинировать «Спутником V». Ставка в ЕС делается на препарат от Pfizer

Глава Еврокомиссии сообщила, что ЕС пока не собирается использовать российский препарат от COVID-19.
«Портфель заказов [вакцин от коронавируса в Евросоюзе] покрывает 2,3 миллиарда доз. Этого более чем достаточно для вакцинации населения ЕС», — так во время пресс-конференции 8 января Урсула фон дер Ляйен ответила на вопрос Deutsche Welle о закупке «Спутник V».
We make sure Europeans have sufficient doses of safe & effective #COVID19 vaccines.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 8, 2021
We now enable EU countries to buy more doses of the 1st vaccine approved in EU.
They can now buy up to 300 million more doses of the #BioNTech/@Pfizer vaccine.https://t.co/vjZd0L17VL
По ее словам, среди стран-членов должна быть единая стратегия к вакцинации, поэтому Еврокомиссия не одобряет параллельные переговоры отдельных государств. ЕС собирается закупить еще 300 миллионов доз немецко-американской вакцины от Pfizer и BioNTech.
В ноябре стало известно, что ЕС приобретет у Pfizer 300 миллионов доз. Препарат был одобрен в декабре, после чего еврочиновники объявили массовую вакцинацию. При этом Европейское агентство по лекарственным препаратам ведет переговоры с производителем российской вакцины «Спутник V».
11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи.