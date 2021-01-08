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Европейцев не будут вакцинировать «Спутником V». Ставка в ЕС делается на препарат от Pfizer

Глава Еврокомиссии сообщила, что ЕС пока не собирается использовать российский препарат от COVID-19.

«Портфель заказов [вакцин от коронавируса в Евросоюзе] покрывает 2,3 миллиарда доз. Этого более чем достаточно для вакцинации населения ЕС», — так во время пресс-конференции 8 января Урсула фон дер Ляйен ответила на вопрос Deutsche Welle о закупке «Спутник V».

По ее словам, среди стран-членов должна быть единая стратегия к вакцинации, поэтому Еврокомиссия не одобряет параллельные переговоры отдельных государств. ЕС собирается закупить еще 300 миллионов доз немецко-американской вакцины от Pfizer и BioNTech.

В ноябре стало известно, что ЕС приобретет у Pfizer 300 миллионов доз. Препарат был одобрен в декабре, после чего еврочиновники объявили массовую вакцинацию. При этом Европейское агентство по лекарственным препаратам ведет переговоры с производителем российской вакцины «Спутник V».

11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи.

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Комментарии (5)

WuhanRockCafe
Дык нам больше достанется
Diderot
Вот и все, что нужно знать, чтобы не улететь куда-нибудь на Спутнике
Yubilar
Съесть-то он съест, да кто ж ему даст
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