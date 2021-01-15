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Смольный: Чтобы остановить пандемию в Петербурге, надо привить от 1,5 до 3 млн человек

Петербург ждет в ближайшие месяцы 500 тысяч доз вакцины и доведет число прививочных пунктов до 120 штук. Это должно помочь достигнуть цели привить от коронавируса 1,5 — 3 млн человек, чтобы прервать распространение пандемии, сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.

«Мы прорабатываем открытие еще 50 пунктов вакцинации. То есть в общей сложности у нас будет около 120 пунктов. Из них 26 планируем открывать в поликлиниках, а 24 остальных — в частных, ведомственных и федеральных учреждениях. К концу января мы планируем приобрести 68 300 доз вакцины. Общий план вакцинации на январь — привить 40 тысяч горожан», — рассказал он 15 января в эфире канала «Санкт-Петербург».

По его словам, на февраль и последующие месяцы город получит еще 500 тысяч доз. А в целом в Петербурге должны привить от 1,5 до 3 млн человек. Он считает это вполне возможным, учитывая, что от гриппа в прошлом году смогли вакцинировать 3,5 млн человек примерно с той же сетью прививочных пунктов.

Он отметил, что серьёзных осложнений среди почти 20 тысяч привитых в Петербурге нет и вакцина показала пока только хорошие качества.

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Комментарии (3)

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