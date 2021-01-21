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В Петербурге вакцинация от коронавируса в частных клиниках будет бесплатной. Смольный думает о прививках в ТЦ

Новые пункты вакцинации появятся в Петербурге уже на следующей неделе, сейчас подписывается соглашение с Министерством здравоохранения, где оговариваются еще 50 адресов для прививок, рассказал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«24 пункта — подведомственые администрациям районов, то есть государственные пункты. На следующей неделе они вступят в строй. Остальные 26 пунктов принадлежат частным медицинским организациям. Два из них — это федеральные учреждения», — рассказал чиновник 21 января в эфире канала «Санкт-Петербург».

Прививка в частных пунктах будет бесплатной, заверил Сарана, — «социальная функция» была одним из условий открытия. Кроме того, есть планы по массовой вакцинации на 34 промышленных предприятиях, куда могут отправиться мобильные бригады — врачи со своим оборудованием, а им предоставят подходящие помещения.

Также чиновник рассказал, что Москва идет по пути вакцинации в торговых центрах и культурных учреждениях, и в Петербурге также рассматривают такую возможность. При этом вакцинировать в машине скорой, как при гриппе, не получится технически, как сделать автомобильные пункты вакцинации, как за рубежом, — пока приоритет отдается стационарной работе.

Как писала «Фонтанка», в Петербурге до конца месяца ждут еще 150 тысяч доз вакцины. Лидерами по скорости вакцинации являются Приморский район, Красногвардейский район.

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Комментарии (11)

f0ntan
Как только разрешили хранить Спутник при плюсовой температуре (а до этого говорили, что ему нужен -18), прививать им можно где угодно. Вопрос в том - на самом деле ли устойчива вакцина, которая будет храниться в таких условиях без морозильников и какой толк будет от этой прививки с вакцины, хранимой выше -18?
kоt-obormot
В подземных пешеходных переходах тоже можно будет. А еще в общественных туалетах, где есть "Надписи на русском языке"©
Владимир Максимов
А что? В город вакцину все-таки завезли или это по-прежнему, пустопорожние разговоры?
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