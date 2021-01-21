В Петербурге вакцинация от коронавируса в частных клиниках будет бесплатной. Смольный думает о прививках в ТЦ

«24 пункта — подведомственые администрациям районов, то есть государственные пункты. На следующей неделе они вступят в строй. Остальные 26 пунктов принадлежат частным медицинским организациям. Два из них — это федеральные учреждения», — рассказал чиновник 21 января в эфире канала «Санкт-Петербург».

Новые пункты вакцинации появятся в Петербурге уже на следующей неделе, сейчас подписывается соглашение с Министерством здравоохранения, где оговариваются еще 50 адресов для прививок, рассказал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Прививка в частных пунктах будет бесплатной, заверил Сарана, — «социальная функция» была одним из условий открытия. Кроме того, есть планы по массовой вакцинации на 34 промышленных предприятиях, куда могут отправиться мобильные бригады — врачи со своим оборудованием, а им предоставят подходящие помещения.

Также чиновник рассказал, что Москва идет по пути вакцинации в торговых центрах и культурных учреждениях, и в Петербурге также рассматривают такую возможность. При этом вакцинировать в машине скорой, как при гриппе, не получится технически, как сделать автомобильные пункты вакцинации, как за рубежом, — пока приоритет отдается стационарной работе.

Как писала «Фонтанка», в Петербурге до конца месяца ждут еще 150 тысяч доз вакцины. Лидерами по скорости вакцинации являются Приморский район, Красногвардейский район.