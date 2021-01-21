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В Петербурге до конца месяца ждут еще 150 тысяч доз вакцины

Новые поставки вакцины от коронавируса к имеющимся 105 тысячам доз ожидаются в Петербурге до конца января и могут быть еще более масштабными, заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«Мы имеем оперативный план по поступлению. На сегодняшний момент, что до конца этого месяца мы ожидаем около 150 тысяч доз. В начале следующей недели мы ждем еще примерно 60 тысяч доз, которые к нам будут привезены», — заявил чиновник 21 января в эфире канала «Санкт-Петербург».

При этом, по его словам, в городе уже чуть больше 30 тысяч человек привились, и из них 5 367 человек вакцинированы двумя компонентами вакцины.

Как писала «Фонтанка», 21 января в Петербург поступила крупнейшая партия вакцины с начала пандемии — 62 тысячи доз.

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Комментарии (1)

265027971
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