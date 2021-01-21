В Петербурге теперь 105 тысяч доз вакцины. Пришла крупнейшая партия за всё время

Новая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») пришла в Петербург. Она стала крупнейшей с начала поставок — 62 550 доз.



Как сообщили в Смольном 21 января, в течение трех дней — сегодня, завтра и в субботу — вакцину получат все 70 действующих прививочных пунктов. Объем поставки в каждый определит комитет по здравоохранению, но в первую очередь препарат повезут туда, где он заканчивается. В некоторых пунктах накануне записавшихся на прививку просили перенести дату.

«Петербуржцы активно идут на прививку, очень много людей старшего возраста. Есть запись, люди готовятся заранее. Получена значительная партия, значит, процесс вакцинирования продолжится в запланированном режиме», — заявил губернатор Александр Беглов.