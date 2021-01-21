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В Петербурге теперь 105 тысяч доз вакцины. Пришла крупнейшая партия за всё время

Новая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») пришла в Петербург. Она стала крупнейшей с начала поставок — 62 550 доз.

Как сообщили в Смольном 21 января, в течение трех дней — сегодня, завтра и в субботу — вакцину получат все 70 действующих прививочных пунктов. Объем поставки в каждый определит комитет по здравоохранению, но в первую очередь препарат повезут туда, где он заканчивается. В некоторых пунктах накануне записавшихся на прививку просили перенести дату.

«Петербуржцы активно идут на прививку, очень много людей старшего возраста. Есть запись, люди готовятся заранее. Получена значительная партия, значит, процесс вакцинирования продолжится в запланированном режиме», — заявил губернатор Александр Беглов.

До поступления новой партии в город поставили суммарно 42 692 дозы, и с новой поставкой их общее число достигло 105 242. По состоянию на 20 января в городе нарастающим итогом были привиты 27 499 человек, причем 4 986 получили уже обе дозы. Ожидается, что на следующей неделе Петербург получит еще одну большую партию вакцины.

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Комментарии (10)

житель города П.
Во всей истории с вакциной меня смущает одно - пропаганда тратит (немного бессистемно на мой взгляд) средства на убеждение в необходимости вакцинироваться... но самый ГЛАВНЫЙ АКТ воздействия не использует. Почему? Вон, в Британии, Великой, королева привилась...
Урус-Баши
Трепотни больше чем вакцины. Нет вакцины в городе. Она куда-то испаряется, не дойдя до пунктов вакцинации. И каждый пункт способен привить в день весьма ограниченное число граждан. И всё равно не записывают на вакцинацию. Развал во всём. Привыкли рапортовать, а не делать. Даже об отправке вакцины за границу гордо рапортовали, вместо того, чтобы сделать это тихо. Деньги любят тишину.
Piter Russo
Это 3-х дневный запас при нормальных темпах вакцинации.
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