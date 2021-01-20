ТЦ хотят сделать прививку от ограничений

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Владельцы петербургских ТРК обратились к правительству Петербурга с просьбой обозначить меры, при которых возможен перезапуск предприятий общественного питания. С предложением 20 января выступила Дарья Ветрова, региональный представитель Российского союза торговых центров и генеральный директор ТРК «Невский центр» в ходе экспертного совета по вопросам поддержки субъектов экономической деятельности в сфере торговли. Чиновники (в лице замглавы комитета по промышленной политике Александра Ситова) обещали подумать, на каких условиях могут пойти на смягчение ограничений.



Сами владельцы моллов уже заявили о готовности организовать на своих площадях центры вакцинации от COVID-19 и тем самым внести вклад в борьбу с пандемией, — «Невский центр», например, накануне обратился в комздрав за техническими условиями по открытию прививочного пункта. К инициативе готовы присоединиться ТРК «Галерея» и «Пассаж» на Невском проспекте, «Лето», а также Fort Group, рассказали их представители в ходе круглого стола «Ресторанный бизнес в ТРК: между жизнью и смертью», организованного MarketMedia 19 января. В Москве, к примеру, такой пункт организован в ГУМе, отметил директор «Галереи» Дмитрий Зубков. В ходе встречи прозвучало предложение давать каждому привившемуся сертификат на 500 рублей. В Смольном пока на инициативу не отреагировали, но вакцины не хватает даже поликлиникам, а идея прививать рабочих на заводах пока тоже не реализована. Нетерпение бизнеса понятно: потери от запретов несут на миллиарды рублей. Фуд-кортам, которые были закрыты с конца марта, разрешили перезапуститься с середины сентября, но снова закрыли спустя два месяца. С 23 ноября действует полный запрет на общепит в ТЦ, — представители Роспотребнадзора и Смольного заявляли, что считают его одним из главных рассадников инфекции — после детских коллективов и общественного транспорта.

«Невский центр» недополучил в 2020 году из-за ограничений примерно 30% выручки. Часть — скидки и отсрочки, которые молл предоставлял неработающим арендаторам, в том числе общепиту. Но и продажи остальных ретейлеров просели, так как упал покупательский поток. «Пассаж», который после закрытия супермаркета «Лэнд» несколько месяцев простоял без «якорного» арендатора, называет свои потери сопоставимыми, но запуск на его месте Eurospar должен исправить ситуацию. В большей степени универмаг пострадал от того, что не состоялись запланированные открытия (по словам директора Дмитрия Абрамова, речь идет преимущественно о небольших несетевых игроках). «Лето» в первую волну ограничений потеряло 500 млн рублей, за вторую итоги пока не подводились, сообщил исполнительный директор Андрей Должиков. В «Галерее» тоже заметен отток арендаторов: уже закрылся ресторан «Бостон», «Две палочки» должны были перезапуститься в новом формате, но уже не откроются. Под вопросом судьба еще нескольких заведений: кто-то уже перестал платить за аренду и распустил персонал.



Владельцы ресторанов в ТРЦ и операторы фуд-кортов тоже подбили коронавирусную бухгалтерию. Выводы — неутешительные. «С марта занимаемся не созиданием, а спасением», — заявил владелец проектов «Вкусновица» и «Чайхана Пахлава» Александр Ситников. Хотя у некоторых заведений есть отдельный вход, который позволил работать после введения запретов, в декабре продажи просели на 70%. Формат был рассчитан на банкеты, а их из-за ограничений не заказывали. При этом, по словам Александра Ситникова, ему удалось договориться с арендодателем на скидку 65% от полной стоимости. У Carl’s Jr в торговых центрах находится 80% точек. Выручка за 2020 год упала на 60%, рассказал руководитель сети Евгений Прокопцов. Доставка — это генерирование оборота ради оборота, так как агрегаторы съедают сумасшедшую комиссию. В части локаций компании удалось договориться на 50%-ные скидки, где-то и вовсе платить только за эксплуатацию. «В таком режиме год протянем, потом нецелесообразно», — отметил топ-менеджер. «Доставка не дает прибыли, большую комиссию платим», — соглашается Анна Иванова, исполнительный директор FireWok cafe (все пять точек сети — в ТЦ). Чем дольше длится пандемия и связанные с ней ограничения, тем сложнее будет заново запускать бизнес, считает топ-менеджер.

Сеть кондитерских «Буше» еще в первую волну пандемии превратилась в булочные. Примеру последовали и другие игроки такого формата. Но есть нюанс — приготовление кофе оказывается под запретом, так как может быть квалифицировано как оказание услуг общепита. А напитки — самая доходная категория для этого бизнеса. В итоге прибыль, которая раньше шла на развитие, владельцы вынуждены направлять на поддержание бизнеса на плаву. «Мы сможем долго продержаться, но удовольствия это не доставляет. Хотелось бы больше заниматься созиданием и развитием, чем спасением», — отметил Роман Певзнер, коммерческий директор «Буше» и Chou Do. Сеть «Синнабон» ввела формат самообслужвания: гость сам наливает напиток из кофе-машины. «Юристы дали заключение, что это не оказание услуг общепита», — пояснил глава сети в Петербурге Вячеслав Соколин. Тем не менее обороты компании где-то упали на 25–35%, а где-то на все 80%. Хуже обстоят дела на верхних этажах ТЦ, куда посетители просто не доходят. Но пока компания не закрывала торговые точки и даже открыла новую — в ТРК «Охта-Молл».

«Британские пекарни» работают без кухни, продавая кондитерские изделия навынос. Но две точки закрыты. «Аренду не платим, только коммунальные платежи», — рассказала генеральный директор Анна Петрова. «Теремок» попробовал поработать в формате магазина, но дело не пошло, рассказал его совладелец Виталий Свидовский. По его словам, закрытие фуд-кортов лишило компанию 1 млрд рублей оборота, запрет на работу ресторанов в ТЦ — еще 1,2 млрд рублей. Всего в моллах расположено более трети всех точек сети. Увольнять сотрудников «Теремок» не стал (сохранение штата — одно из условий получения льготного кредита). В итоге в ноябре операционный убыток составил 5 млн рублей, в декабре — 12 млн. «Пострадали сильно», — резюмировал предприниматель. У точек, которые работают по франчайзингу, шансов на выживание еще меньше. Один из партнеров сети Subway, работающих в ТЦ, уже прекратил бизнес, рассказала региональный менеджер Татьяна Богомякова. Еще три пока временно приостановили работу. Впрочем, за пределами ТЦ хорошо себя чувствуют разве что точки в спальных районах, даже в центре города и на вокзалах также наблюдается снижение продаж.

Помимо перезапуска общепита владельцы ТЦ попросили Смольный не индексировать ставки по налогу на имущество (с 1 января 2021 года вырос с 1,25% до 1,5%). Чиновники рассматривали этот вопрос еще в прошлом году, но решили ограничиться отказом от пересмотра кадастровой стоимости. Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»