Без хлеба и зрелищ. По каким правилам будет жить Петербург с 23 ноября

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18 ноября губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил очередные изменения в 121-е постановление Смольного. Новые правила вступили в силу 23 ноября, а в целом коронавирусный режим действует до 15 января. Ужесточение стало реакцией на рост заболеваемости COVID-19: число новых случаев уже подходит к 3 тысячам в день. «Фонтанка» публикует актуальный свод правил, нововведения для удобства выделены жирным шрифтом.

Кому нельзя работать? — Запрещена работа любых предприятий общественного питания в торговых центрах.

— Прочие предприятия общественного питания не могут работать с 23:00 до 06:00. Исключениями являются точки на АЗС, вокзалах и в аэропорту, а также столовые при предприятиях. Разрешена работа на доставку (на дом, на предприятия и в номера гостиниц) и навынос. — В разрешенное время общепиту можно только кормить клиентов: любые развлекательные программы не допускаются. — Не допускается работа любых фуд-кортов и фуд-плейсов (исключения — заведения на вокзалах, в аэропорту, на АЗС). — Запрещена работа специализированных кальянных, а также продажа и употребление кальянов в иных заведениях. — Остановлена работа детских развлекательных центров и игровых комнат (исключения — детские игровые комнаты площадью до 50 кв. м в общепите). — Запрещена работа ледовых катков в торговых центрах. На другие катки попасть можно, но в зоне катания должно присутствовать не более 1 человека на 10 кв. м. На крытые катки не допускается более 30 человек. Данные ограничения не распространяются на площадки для тренировок профессиональных спортсменов.

— Сохраняется запрет на аттракционы в помещениях, а также на работу зоопарков площадью менее 50 га. — Нельзя проводить публичные мероприятия (митинги). — Приостановлена работа клубов, кружков, секций и студий в помещениях государственных учреждений, а также оказание услуг, финансируемых за счет средств бюджета Петербурга. Исключение — программы спортивной подготовки и образовательные программы. Какие ограничения введены для мероприятий? — С 23 ноября запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия, если иное не разрешено Роспотребнадзором. — Любые культурные, зрелищные, спортивные, конгрессно-выставочные мероприятия — как в помещениях, так и на открытом воздухе — должны согласовываться с профильными комитетами Смольного и Роспотребнадзором, если их численность превышает 50 человек. — Запрещена продажа билетов в театры, кинотеатры, концертные залы и на концертные площадки без указания мест. Посетители с таким билетом (например, с входом на танцпол) допускаться не будут. — С 1 декабря количество зрителей в зале может быть не более 25% от числа мест (до этой даты не более 50%. — Прим. ред.). Исключение составляют мероприятия, на которые по состоянию на 18 ноября уже проданы билеты в большем количестве.

— Сохраняется запрет на проведение торжественных и досуговых мероприятий для несовершеннолетних. — Торжественная регистрация брака разрешается, если в помещении помимо сотрудников загса находится не более 20 человек. Какие ограничения введены для граждан? — Действует обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями (перечень установлен комитетом по здравоохранению). Исключение составляют педагоги, работники здравоохранения, транспорта, торговли, а также сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации. — Всем остальным из категории 65+ дом можно покидать только для обращения за медицинской помощью, похода в ближайший магазин, выноса мусора, выгула домашних животных, прогулки и занятий спортом. Что должны сделать работодатели? — Перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Чтобы оставить таких работников в офисе, предприятия должны обосновать критическую важность такого решения и направить телефонные номера сотрудников, не переведенных на дистанционный режим, в комитет по промышленной политике.

— Тем, кого нельзя оставить на рабочем месте, но и невозможно перевести на удалёнку, придется оплатить больничный: самоизолированные граждане старше 65 и люди с хроническими заболеваниями имеют право оформить листок нетрудоспособности. — Работодателям также рекомендовано отправить на дистанционную работу 30% персонала — помимо тех, кто подлежит обязательной самоизоляции. По каким правилам работают школы? — В школах Петербурга пока не вводят обязательный дистант. Родителям разрешено переводить на дистанционное обучение детей по желанию, в этом случае освоение знаний происходит самостоятельно.