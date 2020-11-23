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Без хлеба и зрелищ. По каким правилам будет жить Петербург с 23 ноября

Спортивные матчи будут идти без зрителей, в ТЦ закрыты рестораны и катки, доступ на концерты, в театры и кино ограничен.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

18 ноября губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил очередные изменения в 121-е постановление Смольного. Новые правила вступили в силу 23 ноября, а в целом коронавирусный режим действует до 15 января. Ужесточение стало реакцией на рост заболеваемости COVID-19: число новых случаев уже подходит к 3 тысячам в день. «Фонтанка» публикует актуальный свод правил, нововведения для удобства выделены жирным шрифтом.

Кому нельзя работать?

— Запрещена работа любых предприятий общественного питания в торговых центрах.

— Прочие предприятия общественного питания не могут работать с 23:00 до 06:00. Исключениями являются точки на АЗС, вокзалах и в аэропорту, а также столовые при предприятиях. Разрешена работа на доставку (на дом, на предприятия и в номера гостиниц) и навынос.

— В разрешенное время общепиту можно только кормить клиентов: любые развлекательные программы не допускаются.

— Не допускается работа любых фуд-кортов и фуд-плейсов (исключения — заведения на вокзалах, в аэропорту, на АЗС).

— Запрещена работа специализированных кальянных, а также продажа и употребление кальянов в иных заведениях.

— Остановлена работа детских развлекательных центров и игровых комнат (исключения — детские игровые комнаты площадью до 50 кв. м в общепите).

— Запрещена работа ледовых катков в торговых центрах. На другие катки попасть можно, но в зоне катания должно присутствовать не более 1 человека на 10 кв. м. На крытые катки не допускается более 30 человек. Данные ограничения не распространяются на площадки для тренировок профессиональных спортсменов.

— Сохраняется запрет на аттракционы в помещениях, а также на работу зоопарков площадью менее 50 га.

— Нельзя проводить публичные мероприятия (митинги).

— Приостановлена работа клубов, кружков, секций и студий в помещениях государственных учреждений, а также оказание услуг, финансируемых за счет средств бюджета Петербурга. Исключение — программы спортивной подготовки и образовательные программы.

Какие ограничения введены для мероприятий?

— С 23 ноября запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия, если иное не разрешено Роспотребнадзором.

— Любые культурные, зрелищные, спортивные, конгрессно-выставочные мероприятия — как в помещениях, так и на открытом воздухе — должны согласовываться с профильными комитетами Смольного и Роспотребнадзором, если их численность превышает 50 человек.

— Запрещена продажа билетов в театры, кинотеатры, концертные залы и на концертные площадки без указания мест. Посетители с таким билетом (например, с входом на танцпол) допускаться не будут.

— С 1 декабря количество зрителей в зале может быть не более 25% от числа мест (до этой даты не более 50%. — Прим. ред.). Исключение составляют мероприятия, на которые по состоянию на 18 ноября уже проданы билеты в большем количестве.

— Сохраняется запрет на проведение торжественных и досуговых мероприятий для несовершеннолетних.

— Торжественная регистрация брака разрешается, если в помещении помимо сотрудников загса находится не более 20 человек.

Какие ограничения введены для граждан?

— Действует обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями (перечень установлен комитетом по здравоохранению). Исключение составляют педагоги, работники здравоохранения, транспорта, торговли, а также сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации.

— Всем остальным из категории 65+ дом можно покидать только для обращения за медицинской помощью, похода в ближайший магазин, выноса мусора, выгула домашних животных, прогулки и занятий спортом.

Что должны сделать работодатели?

— Перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Чтобы оставить таких работников в офисе, предприятия должны обосновать критическую важность такого решения и направить телефонные номера сотрудников, не переведенных на дистанционный режим, в комитет по промышленной политике.

— Тем, кого нельзя оставить на рабочем месте, но и невозможно перевести на удалёнку, придется оплатить больничный: самоизолированные граждане старше 65 и люди с хроническими заболеваниями имеют право оформить листок нетрудоспособности.

— Работодателям также рекомендовано отправить на дистанционную работу 30% персонала — помимо тех, кто подлежит обязательной самоизоляции.

По каким правилам работают школы?

— В школах Петербурга пока не вводят обязательный дистант. Родителям разрешено переводить на дистанционное обучение детей по желанию, в этом случае освоение знаний происходит самостоятельно.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

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Комментарии (10)

p-ro100
Тем, кого нельзя оставить на рабочем месте, но и невозможно перевести на удалёнку, придется оплатить больничный: самоизолированные граждане старше 65 и люди с хроническими заболеваниями имеют право оформить листок нетрудоспособности.
Накладно будет государству больничные листы оплачивать, однако.
alex_k
В смысле без хлеба??? Вы че?
VVM1962
Сколько уже специалистов от медицины говорили, что общественный транспорт основной источник расспространения ковида.
А наши тупоголовые руководители закрывают предприятия в которых
бывает от силы 20% населения.
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