Вакцину — рабочим! «Спутник V» хотят вколоть петербургским заводам, но рукав они не закатали

Фото: автор Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» / пресс-служба администрации Петербурга / коллаж

О том, что на петербургских предприятиях и в частных клиниках появятся дополнительные прививочные центры, объявили на заседании городского правительства 11 января. Причем шесть компаний уже организовали такие пункты и получили соответствующие лицензии, отчиталась пресс-служба Смольного. Возможность привить сотрудников есть еще у 40 предприятий, а 15 смогут вакцинировать работников в городских и частных клиниках. Но все это пока — только теория.

Сейчас вакцинация препаратом «Спутник V» осуществляется в 70 городских поликлиниках, дефицит прививок уже налицо. Всего в городе на 12 января осталось 8,5 тысячи доз вакцины, и все они расписаны, ближайшая поставка в 20 тысяч доз ожидается на днях. Желающих получить укол записывают в листы ожидания.



Но работники крупных заводов смогут избежать очередей, записей и сделать прививку, буквально не отходя от станка. По информации «Фонтанки», в список шести пионеров, упоминавшихся на заседании городского правительства, вошли четыре судостроительных предприятия (Адмиралтейские верфи, Балтийский завод, Средне-Невский судостроительный завод, Центр технологии судостроения и судоремонта) и два автомобильных (Nissan, Toyota). На них трудится 20 тысяч человек — то есть ровно столько, сколько приедет в ближайшей партии «Спутника V». Как пояснил глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик, по замыслу чиновников, привиться смогут не только рабочие, но и члены их семей.

Критерий отбора таких предприятий прост — наличие медпункта с лицензией на медицинскую деятельность. Но одно дело — заявить об организованных на заводах пунктах вакцинации, и совсем другое — обозначить хотя бы твердые сроки их запуска.

«Чтобы передавать, надо иметь то, что передавать», — лапидарно отметил 12 января в эфире «Эха Москвы в Петербурге» заместитель главы комитета по здравоохранению Андрей Сарана. Всего до конца января Смольный рассчитывает примерно на 88 тысяч доз. Но при распределении поступающей в город вакцины приоритет будет отдаваться поликлиникам, пояснили в комздраве. Список из 70 пунктов в ближайшее время дополнят еще более 30. Какие-то специальные квоты для промышленных предприятий вводить не планируется: заводам дадут вакцину по потребности. «Какой будет запрос, столько доз и будет дано. Чтобы не каждый сотрудник к районной поликлинике пробивался, а мог сделать прививку у себя на предприятии», — пояснили в пресс-службе ведомства.



Но до привоза вакцины ещё необходимо сделать несколько действий: пройти проверку лицензии, подписать соглашения, подключиться к медицинским информационным системам и, наконец, включить эти пункты в соглашение между Петербургом и Министерством здравоохранения РФ, рассказал Кирилл Соловейчик.

На всех этапах «частников» могут поджидать сложности. Как рассказал Андрей Сарана, для использования «Спутника V» прописан очень жесткий протокол. Например, у медицинской организации должно быть не менее трех холодильников, а также большие морозильники, в которые загружаются контейнеры с вакциной. Чтобы получить лицензию на вакцинацию, медицинская организация должна соблюсти все уровни холодной линии. Также она должна быть включена в реестр федеральных медицинских организаций и быть подключенной к федеральному регистру, куда заносятся все данные о получившем прививку гражданине, включая паспорт.

Наиболее готовыми к прививочной кампании чувствуют себя Адмиралтейские верфи. Как пояснили в пресс-службе, медицинский центр предприятия «обладает лицензией, в которую входит в том числе вакцинирование от коронавируса». «В данный момент ожидаем предоставления квот от Фонда обязательного медицинского страхования. После чего предприятие сможет получить вакцину и бесплатно прививать не только своих сотрудников, но и всех желающих по полисам ОМС», — отмечает представитель завода. Всего Адмиралтейские верфи готовы вакцинировать до 150 человек в сутки.



Балтийский завод, у которого также есть своя медсанчасть, подал заявку на 4 тысячи доз вакцины. Предприятие получило от чиновников пакет документов и пока изучает, насколько его технические возможности соответствуют требованиям. «Если скажут, что что-то не то, будем оперативно закупать», — уточнили в пресс-службе. По предварительной информации, сотрудники смогут получить вакцину бесплатно, а вот члены их семей пока под вопросом. «Ждем указание от комитета», — добавил представитель Балтийского завода.

Как выяснилось, не все участники пилота соответствуют заявленным чиновниками критериям. Так, Средне-Невский завод намерен заключать договор с одной из частных клиник в Колпинском районе, у которой есть необходимые лицензии. Предполагается, что медицинское учреждение само договорится с Минздравом, а предприятие возьмет на себя обязательство по безопасной доставке сотрудников и оплатит частной клинике ее услуги. Сейчас завод определяет свою потребность в вакцине.

В отличие от верфей, автозаводы пока не настроены делиться конкретикой. «Пока нет никаких договорённостей, есть обсуждение потенциальной возможности. Но финальных решений нет», — сообщили в Nissan, отказавшись уточнить, что именно смущает предприятие в предложенной Смольным схеме. В Hyundai, которого в перечне пионеров нет, сообщили, что готовы вакцинировать сотрудников на территории завода, как только вакцина будет доступна. Своей поликлиники у компании нет. «Будем обсуждать подготовку с чиновниками, с провайдером», — уточнили в пресс-службе.



В комитете по здравоохранению согласились, что при разворачивании пунктов вакцинации на территории предприятий могут возникнуть сложности юридического характера. Каждая доза вакцины и каждый «уколотый» пациент должны учитываться медицинскими организациями. Но обычные медпункты на заводах не являются таковыми. А частные клиники, обслуживающие компании, все равно должны заключить соглашение с Минздравом. Вопрос об их участии сейчас «прорабатывается», уточнили в комздраве.

Неофициально участники процесса называют и другие сложности. По словам представителя одной из компаний, нужных морозильных камер на рынке не отыскать. Необходимый температурный режим могли бы обеспечить и обычные морозильники, но могут возникнуть сложности с их сертификацией. В Смольном, в свою очередь, готовы отдавать частным клиникам государственную вакцину, но сомневаются, что они будут прививать население безвозмездно, а горожане вряд ли согласятся платить за то, что можно получить бесплатно в поликлинике.

Впрочем, в какой форме будет проходить вакцинация — пока тоже вопрос дискуссионный, отмечают в комздраве.



Не исключен вариант развертывания мобильных пунктов. Но тогда в очередь готовы встать не только промышленники. К примеру, сеть «Лента» имеет опыт размещения на своих парковках городских пунктов для прививок против гриппа, рассказали в пресс-службе. Насчет вакцинации от COVID-19 такого предложения от Смольного пока не поступало. «Но если поступит, мы готовы предоставить место», — отметила представитель ретейлера.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

