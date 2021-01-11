В Петербурге откроют больше 100 пунктов вакцинации, в том числе на предприятиях

В Петербурге необходимо увеличить наполовину количество существующих на данный момент пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор Александр Беглов 11 января на рабочем совещании с членами городского правительства.
«Сейчас при поликлиниках открыто 70 прививочных пунктов. Необходимо развернуть дополнительные. Всего их должно быть больше ста», — приводит слова градоначальника пресс-служба Смольного.
Более того, возможность организовать прививочный пункт есть у 40 предприятий. Шесть компаний такую возможность уже реализовали: точки для вакцинации уже созданы и получили соответствующие лицензии. Остаётся подписать соглашение о передаче государственных вакцин предприятиям и подключить новые пункты к медицинским информационным системам.
К началу февраля общее количество доставленных в Петербург доз должно превысить 100 тысяч: почти 22,7 тыс. уже поступило, ожидается ещё 88 тыс., 20 тыс., как предполагается, будет доставлено 15 января. При этом в городе осталось 9 тыс. доз, но все они уже расписаны.