20 тысяч доз «Спутника V» пришлют в Петербург в среду, чтобы продолжить вакцинацию

Крупная поставка вакцины от коронавируса ожидается в Петербурге уже завтра, 13 января, заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
«Вчера вечером разговаривал с компанией, которая осуществляет доставку вакцины в Петербург. Мы получим её завтра, 20 тысяч доз на фармбазу. Либо завтра к вечеру, либо послезавтра мы начнем развозить», — рассказал чиновник 12 января в эфире «Эха Москвы в Петербурге».
По его словам, вакцину стараются распределять между пунктами вакцинации равномерно. Но есть ударники, которые использовали её быстрее, чем другие. На утро 12 января в городе вакцинировали 14 249 человек. Порядка 8500 доз находятся в пунктах вакцинации.
Как рассказывала «Фонтанка», широкая запись на вакцинацию от коронавируса в Северной столице, и так похожая на мистификацию, окончательно усохла с концом праздников — «Спутник V» на некоторых пунктах закончился. Оставшиеся дозы расписаны до конца недели, а новые Минздрав присылает в своём графике. Если еще в конце прошлого года Петербург мечтал о 500 тысячах доз, то теперь надеется дождаться хотя бы 200 тысяч в феврале. Напомним, 300 тысяч доз ранее отправили в Аргентину.