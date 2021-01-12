20 тысяч доз «Спутника V» пришлют в Петербург в среду, чтобы продолжить вакцинацию

Крупная поставка вакцины от коронавируса ожидается в Петербурге уже завтра, 13 января, заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.



«Вчера вечером разговаривал с компанией, которая осуществляет доставку вакцины в Петербург. Мы получим её завтра, 20 тысяч доз на фармбазу. Либо завтра к вечеру, либо послезавтра мы начнем развозить», — рассказал чиновник 12 января в эфире «Эха Москвы в Петербурге».



По его словам, вакцину стараются распределять между пунктами вакцинации равномерно. Но есть ударники, которые использовали её быстрее, чем другие. На утро 12 января в городе вакцинировали 14 249 человек. Порядка 8500 доз находятся в пунктах вакцинации.

