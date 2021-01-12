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20 тысяч доз «Спутника V» пришлют в Петербург в среду, чтобы продолжить вакцинацию

Крупная поставка вакцины от коронавируса ожидается в Петербурге уже завтра, 13 января, заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«Вчера вечером разговаривал с компанией, которая осуществляет доставку вакцины в Петербург. Мы получим её завтра, 20 тысяч доз на фармбазу. Либо завтра к вечеру, либо послезавтра мы начнем развозить», — рассказал чиновник 12 января в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

По его словам, вакцину стараются распределять между пунктами вакцинации равномерно. Но есть ударники, которые использовали её быстрее, чем другие. На утро 12 января в городе вакцинировали 14 249 человек. Порядка 8500 доз находятся в пунктах вакцинации.

Как рассказывала «Фонтанка», широкая запись на вакцинацию от коронавируса в Северной столице, и так похожая на мистификацию, окончательно усохла с концом праздников — «Спутник V» на некоторых пунктах закончился. Оставшиеся дозы расписаны до конца недели, а новые Минздрав присылает в своём графике. Если еще в конце прошлого года Петербург мечтал о 500 тысячах доз, то теперь надеется дождаться хотя бы 200 тысяч в феврале. Напомним, 300 тысяч доз ранее отправили в Аргентину.

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Комментарии (10)

Antuan Rokanten
Что интересно, насколько правильно я слышал, тем, кто уже переболел коронавирусом вроде бы не надо делать прививку, так как присутствующие антитела в организме вступят в конфликт с вакциной и уничтожат ее. Это правда или нет?
sakorol
У нас же целый завод открыл Мишустин, он что не работает?
Жора  
20000 доз для 5-ти млн. города - это чисто поржать! Жду к концу недели «новостей» от чиновников о том, что уже привито треть населения!)))
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