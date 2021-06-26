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Петербуржцы поставили рекорд по вакцинации. Пятничный укол получили почти 20 тысяч человек

В Петербурге снова побит рекорд по количеству вакцинированных за сутки

Почти 20 тысяч петербуржцев вакцинировались в один день. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 26 июня.

Накануне в городе первую дозу вакцины получили 13 855 человек, вторую — 5 788 горожан. Итого за сутки выполнено 19 643 инъекции. Для сравнения: в четверг, 24 июня, число уколовшихся составило 12 тысяч.

Всего с начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 848 787 человек. Из них 693 034 — полностью закончили цикл вакцинации.

В Петербург поступила рекордно крупная партия «Спутника V» (150 тысяч комплектов доз). Общий запас препаратов для прививочной кампании в городе, таким образом, составляет 222 тыс. доз.

Петербуржцы на фоне третьей волны активно идут на вакцинацию. Накануне сообщалось о рекордных 12 тысячах, получивших укол за сутки. В прививочные пункты выстроились очереди. При этом данные по заболеваемости неуклонно растут, число смертельных случаев за сутки бьёт рекорды.

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Комментарии (14)

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ОМОН разогнал акцию против обязательной вакцинации в Москве
В Москве на акцию КПРФ против обязательной вакцинации от COVID-19 пришло около тысячи человек, передает корреспондент “Ъ”. Мероприятие в Новопушкинском сквере закончилось разгоном участников, полиция и ОМОН задержали больше десяти демонстрантов. Среди них глава фракции коммунистов в Мосгордуме Николай Зубрилин.
В настоящий момент на площади остаются около 500 человек. По данным «Открытых медиа», в автозаке оказались те, у кого были знамена КПРФ и кто пытался отбить задержанных.
lenaF
Прямо представляю, как все эти люди толпятся в тесных коридорах поликлиник и заражаются от ковидных пациентов, которые пришли на прием к терапевтам (потому что участкового врача по вызову сейчас фиг дождешься — с температурой 38 посылают в поликлинику на приём). А потом рассказывают, что "заболели после прививки".

Организаторы этого праздника здоровья, ваши мозги вообще в рабочем состоянии? Вам шашечки или ехать — отчитаться о числе вколотых доз или проявить заботу о здоровье людей? Вирус аэрозольным путем передается, а вы загоняете людей в замкнутые маленькие помещения. Сделайте открытые шатры на воздухе или передвижные пункты — там и вакцинируйте. Нигде в мире такого бреда нет.
sektor7
Хорошие новости. Живы будут
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