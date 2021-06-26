Петербуржцы поставили рекорд по вакцинации. Пятничный укол получили почти 20 тысяч человек

Накануне в городе первую дозу вакцины получили 13 855 человек, вторую — 5 788 горожан. Итого за сутки выполнено 19 643 инъекции. Для сравнения: в четверг, 24 июня, число уколовшихся составило 12 тысяч.



Всего с начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 848 787 человек. Из них 693 034 — полностью закончили цикл вакцинации.

В Петербург поступила рекордно крупная партия «Спутника V» (150 тысяч комплектов доз). Общий запас препаратов для прививочной кампании в городе, таким образом, составляет 222 тыс. доз.