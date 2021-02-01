FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -4
76.25р92.30р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

«Ваш номер в очереди — 27-й»: Как «Фонтанка» через номер 122 записывалась на вакцинацию в Петербурге

Четыре канала записи на вакцинацию появились в Петербурге с 1 февраля. Кроме портала «Здоровье петербуржца», госуслуг и виртуальных колл-центров поликлиник, подать заявку на прививку теперь можно и по номеру «122». «Фонтанка» попробовала новый способ.

Набираем 122. Сразу предлагается выбор — уточнить статус старой заявки, вызвать врача на дом, получить консультацию по вопросам вакцинации, записаться на первичную вакцинацию. Выбираем последнее — это *4 на клавиатуре. «Для записи на вакцинацию приготовьте паспорт, полис ОМС и СНИЛС», — заявила виртуальная телефонистка. И поставила меня в очередь на ожидание разговора с оператором... 27-м. Но время ожидания всего 8 минут. Причем оно довольно быстро сокращалось, и через 5 минут я был уже четвертым, и время ожидания сократилось до 1 минуты.

Оператор сразу уточнила, что процесс записи может занять некоторое время: «Я буду проверять наличие свободных талонов». Она уточнила, в каком районе я живу и к какому медучреждению приписан. Я честно ответил, что в Московском и к поликлинике на Бассейной улице. Проверка была не очень долгой — талонов не оказалось не только в этой поликлинике, но и во всем Московском районе. Тогда оператор предложила попробовать Фрунзенский район, 78-ю поликлинику. Мне туда ехать на общественном транспорте минут 50. А талоны были лишь на 8 февраля. Тогда предложили посмотреть Адмиралтейский район. В 24-й поликлинике на Обводном канале, до которой мне добираться минут 15, оказались места и даже один талон на 2-е число. Но пока мы говорили, система перезагрузилась и он пропал. Появилась возможность поставить меня лишь на 3-е на 14 часов. В целом меня это устроило, и меня попросили назвать личные данные, чтобы оформить запись. Вместе с ожиданием и поиском места для укола процесс занял всего минут 10.

Ранее «Фонтанка» испытала искусственный интеллект «Виктория» от Смольного, который по номеру 122 сейчас может вызвать врача на дом. А в будущем подключится и к записи на вакцинацию — тогда может уйти в прошлое и ожидание на линии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

spb7771250
Ждал 28 минут, обложился полисами, снилсами, паспортами, чтобы узнать о том, что в моем районе "номерков" нет. И когда они будут, когда будет обновление - эти "апператоры" не знают. Тьфу.
260736921
вон оно чего!!! Виктория её звать....
А то как-то неудобно было вызывать врача через "неё". Дело было в октябре, 40 минут слушали Челентано и информацию - "ваш номер 17, оставайтесь на линии". "Очередь" срывалась три раза и каждый новый дозвон начинался с №17. После 40 минут, регистратура той-же самой поликлиники на Бассейной (куда "загнали" весь околоток Московского района от Бассейной до Предпортовых), с удивлением сообщила -а нам ник то не звонил! У нас номер свободен.
Пожилая женщина -врач, добравшаяся наконец до нас, грустно поведала: в поликлинике из 11 штатных терапевтов в наличии -2.
Один сидит в кабинете "на ковиде", а она (хорошо за 60!) ездит по вызовам.
Итог её визита (у вас всё хорошо, принимайте таблетки...):
В результате повторный вызов
- жена (55 лет) 1.5 месяца на б/л . Тест сделан за деньги т.к. с п/к никто не пришел
Мама (88лет) дней по больницам: Покровская, Максимилиановская
.. .крематорий.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний