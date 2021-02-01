«Ваш номер в очереди — 27-й»: Как «Фонтанка» через номер 122 записывалась на вакцинацию в Петербурге

Набираем 122. Сразу предлагается выбор — уточнить статус старой заявки, вызвать врача на дом, получить консультацию по вопросам вакцинации, записаться на первичную вакцинацию. Выбираем последнее — это *4 на клавиатуре. «Для записи на вакцинацию приготовьте паспорт, полис ОМС и СНИЛС», — заявила виртуальная телефонистка. И поставила меня в очередь на ожидание разговора с оператором... 27-м. Но время ожидания всего 8 минут. Причем оно довольно быстро сокращалось, и через 5 минут я был уже четвертым, и время ожидания сократилось до 1 минуты.

Оператор сразу уточнила, что процесс записи может занять некоторое время: «Я буду проверять наличие свободных талонов». Она уточнила, в каком районе я живу и к какому медучреждению приписан. Я честно ответил, что в Московском и к поликлинике на Бассейной улице. Проверка была не очень долгой — талонов не оказалось не только в этой поликлинике, но и во всем Московском районе. Тогда оператор предложила попробовать Фрунзенский район, 78-ю поликлинику. Мне туда ехать на общественном транспорте минут 50. А талоны были лишь на 8 февраля. Тогда предложили посмотреть Адмиралтейский район. В 24-й поликлинике на Обводном канале, до которой мне добираться минут 15, оказались места и даже один талон на 2-е число. Но пока мы говорили, система перезагрузилась и он пропал. Появилась возможность поставить меня лишь на 3-е на 14 часов. В целом меня это устроило, и меня попросили назвать личные данные, чтобы оформить запись. Вместе с ожиданием и поиском места для укола процесс занял всего минут 10.

Ранее «Фонтанка» испытала искусственный интеллект «Виктория» от Смольного, который по номеру 122 сейчас может вызвать врача на дом. А в будущем подключится и к записи на вакцинацию — тогда может уйти в прошлое и ожидание на линии.