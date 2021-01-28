Голосовой помощник «Виктория» с искусственным интеллектом начал оформлять заявки на вызов врача по номеру 122 при симптомах COVID-19 в Петербурге. Он должен помочь разгрузить поликлиники.



Как сообщили в Смольном 28 января, «Викторией» в тестовом режиме может воспользоваться каждый звонящий по номеру 122. Для этого достаточно нажать в тоновом режиме кнопку «*2». «Фонтанка» попробовала. Робот действительно задает вопросы об имеющихся симптомах по перечню, а при наличии хотя бы одного переходит к уточнению личных данных для оформления заявки на вызов врача в онлайн-журнале. Насколько качественно помощник распознает речь, сказать сложно, потому что уточняющих вопросов он корреспонденту не задал.