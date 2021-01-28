Голосовой помощник «Виктория» с искусственным интеллектом начал оформлять заявки на вызов врача по номеру 122 при симптомах COVID-19 в Петербурге. Он должен помочь разгрузить поликлиники.
Как сообщили в Смольном 28 января, «Викторией» в тестовом режиме может воспользоваться каждый звонящий по номеру 122. Для этого достаточно нажать в тоновом режиме кнопку «*2». «Фонтанка» попробовала. Робот действительно задает вопросы об имеющихся симптомах по перечню, а при наличии хотя бы одного переходит к уточнению личных данных для оформления заявки на вызов врача в онлайн-журнале. Насколько качественно помощник распознает речь, сказать сложно, потому что уточняющих вопросов он корреспонденту не задал.
«Фонтанка» протестировала голосового помощника Викторию для вызова врача через 112 в Петербурге
Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
«Виктория» создана на основе искусственного интеллекта, позволяющего помощнику постоянно обучаться. Уже сейчас она успешно и самостоятельно оформляет более 80% заявок на вызов врача, утверждают в Смольном. А в случае затруднений вызов переводится на оператора. Планируется, что с 1 февраля по номеру 122 можно будет записаться и на вакцинацию от коронавируса, и здесь «Виктория» также может пригодиться.