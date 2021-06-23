Смольный: в сутки необходимо прививать от коронавируса 25 тысяч петербуржцев

Власти Петербурга пересчитали целевые показатели по вакцинации от COVID-19. Если раньше сообщалось о необходимости прививать 20 тысяч человек в сутки, то теперь 25 тысяч. Об этом заявил замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана 23 июня в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Были расчетные данные на начало года, что с таким темпом в 20 тысяч мы к августу достигнем той прослойки, которой необходимо достичь, — сказал он. — Но из-за провала с февраля по май прививали гораздо меньше. Нужно темп увеличить, нужно догонять, если хотим к августу привиться, надо прививать по 25 тысяч в сутки». По его словам, прививочные пункты с такой нагрузкой справятся, вакцина тоже есть в достаточном количестве.