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Смольный: в сутки необходимо прививать от коронавируса 25 тысяч петербуржцев

Власти Петербурга пересчитали целевые показатели по вакцинации от COVID-19. Если раньше сообщалось о необходимости прививать 20 тысяч человек в сутки, то теперь 25 тысяч. Об этом заявил замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана 23 июня в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Были расчетные данные на начало года, что с таким темпом в 20 тысяч мы к августу достигнем той прослойки, которой необходимо достичь, — сказал он. — Но из-за провала с февраля по май прививали гораздо меньше. Нужно темп увеличить, нужно догонять, если хотим к августу привиться, надо прививать по 25 тысяч в сутки». По его словам, прививочные пункты с такой нагрузкой справятся, вакцина тоже есть в достаточном количестве.

Ранее о том, что в Петербурге нужно вакцинировать от коронавируса по 20 тысяч человек в день, чтобы пройти пандемию с минимальными потерями, заявил губернатор Александр Беглов. Всего в Петербурге на 23 июня первично привиты 811 тысяч человек, из них 676 тысяч полностью. Запасов вакцины в городе хватит еще на 140 тысяч жителей.

Как сообщили в Смольном, в Петербурге за сутки первично привито рекордное количество горожан — 10 132 человека.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Клинворд
Чем больше привитых, тем больше заболевших - так Медведев оговорился.
264527831
Поголовье скота, там хоть ветврач осматривает перед прививкой, здесь важны цифры, а можно или нельзя чиновников не колышет, беспокоит только нагретое кресло. От такой кампании только один вред. Теперь люди бояться потерять работу и не думают о возможных последствиях без обязательных анализов и осмотра врача. Направление на вакцинацию должен давать врач, а не Беглов. Вакцинация в автобусах и тому подобном - преступная халатность.
Агроном аэродрома
Так вот почему закс на каникулы ушел.. Дабы в сети не попасться.. :))
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