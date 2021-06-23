FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+33°C/Завтра: +28
72.67р86.71р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПоступаем в вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
31
Печать

10 тысяч человек за сутки: в Петербурге ажиотаж в пунктах вакцинации от коронавируса

Петербург поставил рекорд по количеству привитых от коронавируса за сутки

Петербуржцы установили рекорд по количеству вакцинировавшихся за сутки. За 24 часа впервые вакцинировали 10 тысяч человек первой дозой. Но этого недостаточно, заявил губернатор Александр Беглов.

Как сообщили 23 июня в Смольном, в Петербурге за сутки первично привито рекордное количество горожан — 10 132 человека. Таким образом, побит февральский рекорд в 9502 вакцинированных.

«Темпы вакцинации заметно увеличились. Десять тысяч человек в сутки — это хороший результат. Но сегодня, когда заболеваемость вновь растет, этого уже недостаточно. Чтобы противостоять новому всплеску коронавирусной инфекции, необходимо делать не менее 20 тысяч прививок день. Не ждите, прививайтесь сейчас, позаботьтесь о своем здоровье и о безопасности окружающих», — прокомментировал губернатор Александр Беглов.

Ранее градоначальник уже говорил, что хотел бы добиться темпов в 20 тысяч человек в день.

Всего в Петербурге на 23 июня первично привиты 811 тысяч человек, из них 676 тысяч полностью. Запасов вакцины в городе хватит еще на 140 тысяч жителей.

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (31)

265056402
я подумал - а что, если все, кто сейчас привьётся, их иммунитет напорется на вакцину, проснётся и начнёт драку. В это время обязательно залетит другой вирус, на которые может быть, организм обычно и не ведётся. А тут уже драка, и человеку может поплохеть от обычной среды обитания.
265112722
Мой коллега, который вчера искал где бы купить липовую справку, сегодня пришел озабоченный. Пообщался вечером с друзьями в Израиле. Сказали ему, что многие там скорее согласились бы на нашу вакцину, т.к. от их куча побочек. А их тоже заставляли вакцинироваться .
Strelets 77
Наверное, любители телепропаганды побежали, в жару, лучше бы купались!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний