10 тысяч человек за сутки: в Петербурге ажиотаж в пунктах вакцинации от коронавируса

Как сообщили 23 июня в Смольном, в Петербурге за сутки первично привито рекордное количество горожан — 10 132 человека. Таким образом, побит февральский рекорд в 9502 вакцинированных.
«Темпы вакцинации заметно увеличились. Десять тысяч человек в сутки — это хороший результат. Но сегодня, когда заболеваемость вновь растет, этого уже недостаточно. Чтобы противостоять новому всплеску коронавирусной инфекции, необходимо делать не менее 20 тысяч прививок день. Не ждите, прививайтесь сейчас, позаботьтесь о своем здоровье и о безопасности окружающих», — прокомментировал губернатор Александр Беглов.
Ранее градоначальник уже говорил, что хотел бы добиться темпов в 20 тысяч человек в день.
Всего в Петербурге на 23 июня первично привиты 811 тысяч человек, из них 676 тысяч полностью. Запасов вакцины в городе хватит еще на 140 тысяч жителей.