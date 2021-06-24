Краснодарский край закроется для непривитых от коронавируса туристов

С 1 августа отели, пансионаты и санатории Краснодарского края будут принимать туристов только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом в своем телеграм-канале 24 июня сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.



«Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона», — пояснил он.



С 1 июля принимать отдыхающих в регионе будут только при наличии отрицательного ПЦР-теста либо документа о вакцинации.

