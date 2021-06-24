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Краснодарский край закроется для непривитых от коронавируса туристов

С 1 августа отели, пансионаты и санатории Краснодарского края будут принимать туристов только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом в своем телеграм-канале 24 июня сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона», — пояснил он.

С 1 июля принимать отдыхающих в регионе будут только при наличии отрицательного ПЦР-теста либо документа о вакцинации.

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Комментарии (16)

Агроном аэродрома
Ещё осталось куда тушки на пляжАх класть?
efela
Да и по фиг.
Winston Smith
Армяне не будут пускать в оккупированный ими Краснодарский край?
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