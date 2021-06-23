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Индийский штамм мутировал. Вы заражаетесь, даже когда просто проходите мимо больного без маски

Индийский пульмонолог сообщил о чрезвычайно заразном штамме коронавируса

Новый штамм коронавируса «дельта плюс» чрезвычайно заразен. Об этом заявил директор Всеиндийского института медицинских наук пульмонолог Рандип Гулерия.

Как он рассказал порталу India Today, заразиться новым штаммом можно, даже пройдя мимо болеющего человека без маски. Правительство страны обеспокоено устойчивостью «дельта плюс» к антителам. По словам Гулерии, сейчас сеть лабораторий изучает штамм, чтобы узнать, эффективны ли против него вакцины.

«Дельта плюс» — это мутировавший штамм «дельта», который также называют индийским. Отмечается, что помимо Индии этот штамм обнаружен в девяти странах.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, индийский штамм агрессивнее и тяжелее уханьского варианта, с которым медики имели дело раньше. Он быстро перетекает из легкой формы в тяжелую, сокращая время выработки антител. Ему также подвержены те граждане, которые давно сделали прививку. При этом отдельные разработчики «Спутника V» считают, что препарат способен защитить организм от мутировавшего штамма на 85%.

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Комментарии (26)

chip1
Ну Индия это страна мифов и легенд, тамошние "ученые" разных версий насочиняли - не на один том сказок Шахерезады хватит. Ясно одно, власть активно вкидывает пугалки в СМИ с целью вакцинировать как можно больше народа, при этом власть категорически отказывается брать на себя ответственность за возможные последствия, перед прививкой в обязательном порядке подписывается добровольное информированное согласие пациента и все, привет, юридически ты сам себе злой Буратино.
265929496
следующий этап: заболевают все, кто только подумал про вирус...
Мастер Ответов
Читаю отзывы и сам в шоке. Наше поколение было вдумчивым, мы анализировали, делали выводы.
Правильно -УМИРАЮТ ВСЕ кто сделал прививку.
И вместо того чтобы задуматься над этими словами, многие хихикают. А правительству именно это и нужно.
Не злите вирус, и он вас не тронет. Если конечно вам не надоела жизнь, пусть даже среди идиотов.
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