Индийский штамм мутировал. Вы заражаетесь, даже когда просто проходите мимо больного без маски

Новый штамм коронавируса «дельта плюс» чрезвычайно заразен. Об этом заявил директор Всеиндийского института медицинских наук пульмонолог Рандип Гулерия.



Как он рассказал порталу India Today, заразиться новым штаммом можно, даже пройдя мимо болеющего человека без маски. Правительство страны обеспокоено устойчивостью «дельта плюс» к антителам. По словам Гулерии, сейчас сеть лабораторий изучает штамм, чтобы узнать, эффективны ли против него вакцины.



«Дельта плюс» — это мутировавший штамм «дельта», который также называют индийским. Отмечается, что помимо Индии этот штамм обнаружен в девяти странах.

