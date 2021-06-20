Глава Центра Гамалеи объяснил, почему индийский штамм «злее» уханьского

Индийский штамм коронавируса «злее» уханьского, потому что в случае с ним легкая форма заболевания быстро превращается в тяжелую. Об этом глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил в передаче «Вести недели» на телеканале «Россия 1».



По словам академика, вызванное индийским штаммом заболевание протекает почти молниеносно. «Он сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам протекания заболевания, тем самым сокращая время возможного появления собственных антител», — сказал Гинцбург.

