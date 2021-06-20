FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+31°C/Завтра: +31
72.22р85.99р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниАфиша уик-энда 18-20 июня
2
Печать

Глава Центра Гамалеи объяснил, почему индийский штамм «злее» уханьского

Гинцбург: Индийский штамм агрессивнее, он сокращает время выработки антител

Индийский штамм коронавируса «злее» уханьского, потому что в случае с ним легкая форма заболевания быстро превращается в тяжелую. Об этом глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил в передаче «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

По словам академика, вызванное индийским штаммом заболевание протекает почти молниеносно. «Он сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам протекания заболевания, тем самым сокращая время возможного появления собственных антител», — сказал Гинцбург.

Новый, мутировавший штамм коронавируса называют индийским, или «дельта». По словам мэра Москвы Сергея Собянина, он агрессивнее и тяжелее уханьского варианта, с которым медики имели дело раньше. Сейчас он активно распространяется по стране. Ему также подвержены те граждане, которые давно сделали прививку.

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Cveta
Как он надоел.... сказал высказал подумал передумал , может вэб камеру у него поставите и кому надо будет за ним следить 24/7
lenten
Вроде же сильнее распространяться должны более лёгкие разновидности. А тяжёлый больной не проявляет достаточной активности для распространения своего вируса.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний