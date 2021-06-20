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Собянин: Китайского штамма уже нет, вместо него — более агрессивный

Повторные случаи заболевания COVID-19, в том числе после вакцинации, фиксируются в Москве, признал мэр города Сергей Собянин. По оценкам столичных властей, у вновь заболевших коронавирусом уже практически нет китайского штамма, рассказал он в интервью телеканалу «Россия 1» 20 июня.

«Сейчас время теоретических изысканий ушло. Мы видим, что на практике происходит. Китайского вируса среди заболевших практически уже нет», — цитирует Собянина ТАСС. Сейчас врачи фиксируют новый штамм — индийский, или «дельта». Ему подвержены те граждане, которые давно сделали прививку.

«Мы уже имеем дело с новым штаммом, с новой мутацией индийского штамма. Так называемую дельту, которая агрессивнее, тяжелее. То есть она быстрее заражает, быстрее проникает в организм, и уровень иммунитета для того, чтобы оградить себя от индийского штамма, нужно чтобы он был в два раза выше по сравнению с «уханьским». В два раза. Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку», — сказал он.

Оба компонента вакцины получили 1,5 миллиона москвичей. «Те люди, которые не заболели бы в предыдущем штамме китайского коронавируса, сегодня могут заболеть <…> Мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку — их не так много, но все равно ощущается, что те, кто давно прививку сделали, у них статус падает, титры падают, поэтому для многих требуется, наверное, ревакцинация», — пояснил Собянин.

Он подчеркнул, что барьер от коронавируса выстроится при условии вакцинации большого количества жителей столицы в короткий срок, а также при повсеместном соблюдении эпидемиологических мер. «Никто ничего нового не придумал: надо, во-первых, максимально быстро прививаться, в любом случае это самая надежная защита. Даже если [вакцинированный] человек заболевает, большинство заболевает нетяжело, а большинство вообще не заболевает. Важно, чтобы как можно больше москвичей привилось в короткий срок, тогда выстроится барьер, щит такой, который не даст распространение вирусу», — сказал Собянин.

Важно соблюдать санитарные требования. «В транспорте, торговле, общественных местах. К сожалению, это же правило сегодня работает не только для пожилых людей, потому что в составе болеющих сегодня очень много молодых людей до 40 лет, такого не было никогда», — заключил мэр.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 278 265 случаев заражения, из них 9 120 за последние сутки — максимум за весь период пандемии. Выздоровели 1 113 794 человека, умерли 21 352.

Мэр Собянин сообщал, что новый обнаруженный в Москве штамм коронавируса выявили почти у 90% вновь заболевших в столице, он распространяется быстрее и действует агрессивнее, чем уханьский штамм. По его словам, сила мутировавшого штамма является причиной «взрывного, просто огромного» роста госпитализаций.

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Комментарии (17)

_MN_
Вероятно, так:
Совестью - "мерс" не заправишь.
Деньги - не пахнут.
Каждому времени достаются свои Иуды.
ZeZ
Сейчас как обычно перестараются. Число привитых по стране в несколько раз привысит количество произведенной вакцины.
Софья Рафаиловна
собянин? не слышала про такого врача-эпидемиолога
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