Собянин: Китайского штамма уже нет, вместо него — более агрессивный

«Сейчас время теоретических изысканий ушло. Мы видим, что на практике происходит. Китайского вируса среди заболевших практически уже нет», — цитирует Собянина ТАСС . Сейчас врачи фиксируют новый штамм — индийский, или «дельта». Ему подвержены те граждане, которые давно сделали прививку.

Повторные случаи заболевания COVID-19, в том числе после вакцинации, фиксируются в Москве, признал мэр города Сергей Собянин. По оценкам столичных властей, у вновь заболевших коронавирусом уже практически нет китайского штамма, рассказал он в интервью телеканалу «Россия 1» 20 июня.

«Мы уже имеем дело с новым штаммом, с новой мутацией индийского штамма. Так называемую дельту, которая агрессивнее, тяжелее. То есть она быстрее заражает, быстрее проникает в организм, и уровень иммунитета для того, чтобы оградить себя от индийского штамма, нужно чтобы он был в два раза выше по сравнению с «уханьским». В два раза. Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку», — сказал он.



Оба компонента вакцины получили 1,5 миллиона москвичей. «Те люди, которые не заболели бы в предыдущем штамме китайского коронавируса, сегодня могут заболеть <…> Мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку — их не так много, но все равно ощущается, что те, кто давно прививку сделали, у них статус падает, титры падают, поэтому для многих требуется, наверное, ревакцинация», — пояснил Собянин.



Он подчеркнул, что барьер от коронавируса выстроится при условии вакцинации большого количества жителей столицы в короткий срок, а также при повсеместном соблюдении эпидемиологических мер. «Никто ничего нового не придумал: надо, во-первых, максимально быстро прививаться, в любом случае это самая надежная защита. Даже если [вакцинированный] человек заболевает, большинство заболевает нетяжело, а большинство вообще не заболевает. Важно, чтобы как можно больше москвичей привилось в короткий срок, тогда выстроится барьер, щит такой, который не даст распространение вирусу», — сказал Собянин.

