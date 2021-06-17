Кому нельзя делать прививку от коронавируса: все противопоказания российских вакцин
Вакцин уже четыре
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Москва первой ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для работников торговли, здравоохранения, образования, ЖКХ и сферы услуг —16 июня соответствующее постановление опубликовал Роспотребнадзор. В общей сложности привить должны 60% сотрудников, и сделать это нужно до 15 августа. Не распространяется обязательная вакцинация на тех, кто имеет противопоказания. У каждого препарата — а их в России зарегистрировали уже четыре — противопоказания свои. Если у вас этих противопоказаний нет — прививаться можно, если есть диагнозы из группы «с осторожностью» — их нужно обсудить с доктором, который будет осматривать вас перед вакцинацией. Мы собрали всю информацию о них в этом материале: изучите их, чтобы выбрать оптимальный препарат.
«Спутник V»
Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса и, пожалуй, самая распространенная на данный момент. Это векторная вакцина: она состоит из неспособных к размножению аденовирусов-векторов, которые доставляют в организм встроенный в них ген коронавирусного S-белка. Подробнее о том, как ее разрабатывали, можно прочитать в этом материале.
Строгих противопоказаний к применению у «Спутника V» всего шесть. Прививаться нельзя тем, кто гиперчувствителен к компонентам препарата или имеет тяжелые формы аллергии. При острых заболеваниях или обострении хронических нужно подождать до выздоровления или ремиссии, при беременности или грудном вскармливании — до их завершения. Кроме того, вакцинировать не будут несовершеннолетних. Впрочем, их от коронавируса пока вообще не прививают: ни один препарат на детях пока не исследован.
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Помимо основного списка противопоказаний есть ряд заболеваний, при которых окончательное решение — можно сделать прививку или нельзя — принимает доктор, исходя из соотношения пользы и риска для пациента. Осматривать врачи должны каждого пришедшего вакцинироваться, но особое внимание им придется уделить людям с хроническими заболеваниями печени и почек, эпилепсией, злокачественными новообразованиями и некоторыми другими диагнозами. Все они — на инфографике ниже.
Противопоказания у этой вакцины во многом повторяют те, что есть у «Спутника V»: гиперчувствительность, тяжелые формы аллергии, острые заболевания и обострение хроники, несовершеннолетие, беременность и кормление грудью. К списку добавляются первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования.
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С осторожностью вакцина применяется при прочих иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, эпилепсии, инсульте и ряде других диагнозов. Все они — на карточке ниже.
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«КовиВак»
Зарегистрированная в феврале вакцина создана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Она произведена по классической технологии и содержит инактивированный вирус SARS-CoV-2. Проще говоря, убитый. В этом материале мы писали о ней подробно, а сейчас остановимся на противопоказаниях.
У этой вакцины пока более строгие возрастные ограничения — ей не прививают не только детей, но и пожилых людей старше 60 лет. Помимо возраста есть ряд других противопоказаний, тоже схожих с противопоказаниями к применению «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», — беременность и период грудного вскармливания, острые заболевания, обострение хронических, отягощенный аллергологический анамнез или осложнение после любой из прежних прививок от других болезней.
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Так же как и в предыдущих случаях, есть ряд заболеваний, когда прививаться нужно с осторожностью, проконсультировавшись с доктором. Врач должен соотнести пользу и риски от вакцинации.
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«Спутник Лайт»
Как понятно из названия, это младший брат «Спутника V». И разработчик тот же, и принцип действия, и противопоказания. Но есть и отличия: он рекомендован пока только для людей до 60 лет. Также на сегодняшний день это единственная зарегистрированная в России вакцина, которой прививают не в два этапа — достаточно одного укола. Соответственно, и иммунитет формируется быстрее — при прививке «Спутником V» на это уходит 42 дня, при прививке «Спутником Лайт» — 28. Правда, и эффективность у него ниже, чем у старшего брата: 80% против 97.
Хотя противопоказания у «Спутника V» и «Спутника Лайт» схожи, не грех лишний раз и повторить. Вот они, на карточке ниже.
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Как в инструкциях к другим вакцинам, здесь есть ряд диагнозов с пометкой «с осторожностью». Не забудьте рассказать о них на осмотре перед прививкой, а если есть возможность — проконсультируйтесь с лечащим врачом.
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Многие россияне говорят, что не готовы делать прививку от коронавируса. Причины разные — самые популярные страшилки о вакцинации мы разбирали с экспертами в этом материале. А здесь врачи и биолог объясняют, почему некоторые люди заражаются даже после прививки и почему ее нужно сделать несмотря на это.
Да, такие как Вы много лет назад ходили и рассказывали, что после прививки от оспы рога вырастут. В ЕС не рассматривают запрет вакцинированным на полеты. Эти сказки в России антипрививочниками придуманы.
1. Врачи на прививочных пунктах будут действовать как в военкоматах - то есть годен. Результат - всплеск смертности в течение полугода, но, конечно же, не от побочки, а от основных хронических заболеваний.
2. Для вакцинации будет в самом деле требоваться настоящая справка о здоровье, в результате чего значительное количество людей окажется непривитыми. Далее, следуя логике обязательной вакцинации и принудительного ограничения свободы, они автоматически теряют работу и, видимо, свозятся в Ленэкспо и пансионаты в Репино, где и проводят остаток жизни - потому что они потенциально опасны.
3.Через пол-года неожиданно выясняется, что вакцины имели какие-то очень тяжелые последствия с точки зрения генетики и вакцинированным также начинают ограничивать свободы, например, право иметь детей. Чтобы кому-то не казалось, что это нереально, в ЕС уже всерьез рассматривают запрет вакцинированным пользоваться самолетами - пожизненно.
Прививаться нельзя с противопоказаниями и аллергией к компонентам,так какие там блин компоненты в этих вакцинах!?
что такого секретного рассказать,как к описанию таблеток-это есть,лишнего нет и будет уже человек,который все о своем здоровье знает,выбирать,а не играть в рулетку-получишь осложнения или нет.