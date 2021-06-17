Кому нельзя делать прививку от коронавируса: все противопоказания российских вакцин

Три из четырех зарегистрированных вакцин вводят в два этапа Фото: Олег Каргаполов / 74.RU Поделиться Поделиться







Москва первой ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для работников торговли, здравоохранения, образования, ЖКХ и сферы услуг — 16 июня соответствующее постановление опубликовал Роспотребнадзор. В общей сложности привить должны 60% сотрудников, и сделать это нужно до 15 августа. Не распространяется обязательная вакцинация на тех, кто имеет противопоказания. У каждого препарата — а их в России зарегистрировали уже четыре — противопоказания свои. Если у вас этих противопоказаний нет — прививаться можно, если есть диагнозы из группы «с осторожностью» — их нужно обсудить с доктором, который будет осматривать вас перед вакцинацией. Мы собрали всю информацию о них в этом материале: изучите их, чтобы выбрать оптимальный препарат.

«Спутник V»

Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса и, пожалуй, самая распространенная на данный момент. Это векторная вакцина: она состоит из неспособных к размножению аденовирусов-векторов, которые доставляют в организм встроенный в них ген коронавирусного S-белка . Подробнее о том, как ее разрабатывали, можно прочитать в этом материале.

Строгих противопоказаний к применению у «Спутника V» всего шесть. Прививаться нельзя тем, кто гиперчувствителен к компонентам препарата или имеет тяжелые формы аллергии. При острых заболеваниях или обострении хронических нужно подождать до выздоровления или ремиссии, при беременности или грудном вскармливании — до их завершения. Кроме того, вакцинировать не будут несовершеннолетних. Впрочем, их от коронавируса пока вообще не прививают: ни один препарат на детях пока не исследован.



У «Спутника V» шесть строгих противопоказаний к применению Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Помимо основного списка противопоказаний есть ряд заболеваний, при которых окончательное решение — можно сделать прививку или нельзя — принимает доктор, исходя из соотношения пользы и риска для пациента. Осматривать врачи должны каждого пришедшего вакцинироваться, но особое внимание им придется уделить людям с хроническими заболеваниями печени и почек, эпилепсией, злокачественными новообразованиями и некоторыми другими диагнозами. Все они — на инфографике ниже.



При некоторых диагнозах «Спутник V» применяют с осторожностью Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







«ЭпиВакКорона»

Вторая зарегистрированная в России вакцина — разработка центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Эта вакцина пептидная, то есть полностью синтетическая. В этом материале мы отвечаем на основные вопросы о ней, а здесь можно почитать истории тех, кто привился этим препаратом.

Противопоказания у этой вакцины во многом повторяют те, что есть у «Спутника V» : гиперчувствительность, тяжелые формы аллергии, острые заболевания и обострение хроники, несовершеннолетие, беременность и кормление грудью. К списку добавляются первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования.



У «ЭпиВакКороны» противопоказаний к применению больше, чем у «Спутника V » Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







С осторожностью вакцина применяется при прочих иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, эпилепсии, инсульте и ряде других диагнозов. Все они — на карточке ниже.



Согласно инструкции, «ЭпиВакКорону» нужно применять с осторожностью при некоторых хронических заболеваниях Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







«КовиВак» Зарегистрированная в феврале вакцина создана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Она произведена по классической технологии и содержит инактивированный вирус SARS-CoV-2 . Проще говоря, убитый. В этом материале мы писали о ней подробно, а сейчас остановимся на противопоказаниях.



У этой вакцины пока более строгие возрастные ограничения — ей не прививают не только детей, но и пожилых людей старше 60 лет. Помимо возраста есть ряд других противопоказаний, тоже схожих с противопоказаниями к применению «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», — беременность и период грудного вскармливания, острые заболевания, обострение хронических, отягощенный аллергологический анамнез или осложнение после любой из прежних прививок от других болезней.



Вакцина «КовиВак» не применяется, если ранее были осложнения из-за каких-либо прививок Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Так же как и в предыдущих случаях, есть ряд заболеваний, когда прививаться нужно с осторожностью, проконсультировавшись с доктором. Врач должен соотнести пользу и риски от вакцинации.



Если пациент страдает хроническими заболеваниями, решение о прививке вакциной «КовиВак» принимает врач Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







«Спутник Лайт» Как понятно из названия, это младший брат «Спутника V» . И разработчик тот же, и принцип действия, и противопоказания. Но есть и отличия: он рекомендован пока только для людей до 60 лет. Также на сегодняшний день это единственная зарегистрированная в России вакцина, которой прививают не в два этапа — достаточно одного укола. Соответственно, и иммунитет формируется быстрее — при прививке «Спутником V» на это уходит 42 дня, при прививке «Спутником Лайт» — 28. Правда, и эффективность у него ниже, чем у старшего брата: 80% против 97.

Хотя противопоказания у «Спутника V» и «Спутника Лайт» схожи, не грех лишний раз и повторить. Вот они, на карточке ниже.

Вакцина «Спутник Лайт» имеет те же противопоказания, что и «Спутник V» Инфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Как в инструкциях к другим вакцинам, здесь есть ряд диагнозов с пометкой «с осторожностью». Не забудьте рассказать о них на осмотре перед прививкой, а если есть возможность — проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Перед прививкой вакциной «Спутник Лайт» проконсультируйтесь с врачом Инфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Многие россияне говорят, что не готовы делать прививку от коронавируса. Причины разные — самые популярные страшилки о вакцинации мы разбирали с экспертами в этом материале. А здесь врачи и биолог объясняют, почему некоторые люди заражаются даже после прививки и почему ее нужно сделать несмотря на это.

Какую вакцину выберете? «Спутник V» «ЭпиВакКорона» «КовиВак» «Спутник Лайт» Какая будет, той и привьюсь Подожду иностранных препаратов Вообще не буду прививаться