Шатры с уколами на улицах: в Петербурге готовят около двух десятков новых пунктов вакцинации

«Мы откроем еще 17 пунктов. Где-то к 1 июля. Плюс откроем еще два торговых комплекса: «Заневский каскад» и «Французский бульвар». И еще два сейчас рассматриваются. Плюс у нас где-то к 10 июля будут два больших красивых шатра на улице. Места обсуждаются», — рассказал «Фонтанке» директор городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов, ответственный за вакцинацию.



В Петербурге на данный момент развернуто 134 прививочных пункта в медицинских организациях и 25 мобильных. При поликлиниках работают выездные бригады. Большинство пунктов работает в выходные дни.