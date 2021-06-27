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Шатры с уколами на улицах: в Петербурге готовят около двух десятков новых пунктов вакцинации

Растущий спрос на вакцинацию в Петербурге, а накануне сообщалось о почти 14 тысячах впервые уколотых, требует расширения сети прививочных пунктов. Они появятся не только в поликлиниках, но и в торговых центрах и даже на улицах.

«Мы откроем еще 17 пунктов. Где-то к 1 июля. Плюс откроем еще два торговых комплекса: «Заневский каскад» и «Французский бульвар». И еще два сейчас рассматриваются. Плюс у нас где-то к 10 июля будут два больших красивых шатра на улице. Места обсуждаются», — рассказал «Фонтанке» директор городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов, ответственный за вакцинацию.

В Петербурге на данный момент развернуто 134 прививочных пункта в медицинских организациях и 25 мобильных. При поликлиниках работают выездные бригады. Большинство пунктов работает в выходные дни.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (85)

Uksi
Людей в шатрах на жаре прививать, кошмар.
Тут щенка хотели привить в вет клинике, так его всего посмотрели послушали, врач спросил есть ли на момент вакцинации проблемы со стулом, мы ответили что, да немного есть, так нас отправили домой, лечит животик! Сказал что пока все не находится вакцинацию делать нельзя. И это просто щенок! Все вет вакцины проверены годами. А тут Люди шатры жара!!!!
262224921
Не надо приводить в пример Китай. В Китае комплексная эффективная борьба с вирусом, частью которой является вакцинация . В России весь процесс превратился в спектакль , на одном берегу иностранные болельщики на чм20, а на другом перепрофилирование единственного эффективного больничного учреждения по сердечным болезням- Алмазова.
Чудесное действие не мене чудесной вакцины проявит себя прямо под выборы . Заболеваемость не то что бы упадёт, она просто рухнет до уровня стат погрешности .
262224921
Теперь бюджетники поймут за что им всё это время платили зарплату . Авансировали так сказать ))). Сейчас так сказать тест на лояльность. Отказавшиеся от вакцинации в миг будут отстранены от кормушки . А так как они больше ничего не умеют делать и в принципе не востребованы в современной экономике - то фактически это будет означать их погибель .
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