Главный по «Вакцинации» в Петербурге: Надо привить 1,2 млн человек за полгода. Переоценить эту задачу невозможно

Директор городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов Фото: Из личного архива Поделиться Поделиться







В Северной столице утвердили паспорт регионального проекта «Вакцинация». В нем прописано, к какому сроку и сколько горожан городские власти планируют привить, оговорены пути решения этой амбициозной задачи. Заказчиком проекта стал директор городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов — он рассказал «Фонтанке» о своем назначении и масштабных планах.

— Вы руководитель Городского центра медицинской профилактики, общественной организации «Врачи Петербурга», главный внештатный специалист по медицинской профилактике комздрава, а теперь еще и главный по вакцинации в городе. Какая глобальная цель в новой должности?



— Наша приоритетная задача на сегодняшний день — достижение коллективного иммунитета. Это напрямую связано с темпами возвращения в норму экономических показателей и снятия социального и психологического напряжения в обществе. Переоценить этот проект невозможно. Если говорить конкретно, то предстоит провести аудит, понять, где болит, и внедрять механику исправления. В первую очередь это определение временных потерь, которые мешают нам быстро вакцинировать людей.

— А сколько нужно вакцинировать в Петербурге жителей и за какой срок, чтобы коллективный иммунитет возник?

— Задача стоит — достичь его через 6 месяцев. Вакцинировать мы должны 1,2 млн жителей старше 18 лет, не имеющих противопоказаний.

— Откуда взялась эта цифра? Раньше ведь речь шла о 1,5 — 3,5 млн жителей. А 1,2 млн — это даже не 60%.

— Она появилась путем вычитания из общего числа тех, кто младше 18 лет, переболевших — официальные данные мы умножали на коэффициент 0,6, который утвержден Роспотребнадзором (около 2 млн человек). А также за вычетом тех, у кого есть противопоказания — онкологические, аутоиммунные заболевания, беременных и кормящих. Мы всех их вычли и получили цифру — 1,2 млн человек. Методология расчета разработана в составе межведомственной медицинской рабочей группы при межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID 19) под руководством академика Евгения Шляхто. Но уже сейчас понятно, что по мере вакцинации люди будут продолжать болеть, и это число может корректироваться в меньшую сторону.



— Насколько нужно ускориться, чтобы достичь даже этих показателей за полгода?

— К концу февраля у нас будет не менее 130 пунктов вакцинации плюс порядка пяти пунктов в торговых комплексах. Заявленная мощность стационарных пунктов — 200 вакцинаций в сутки на каждый. То есть по 24 тысячи человек в день. Сейчас каждый пункт в среднем делает 100 уколов в сутки, и мы планируем увеличить их производительность в 2 раза.

— За счет чего возможно такое ускорение?

— Есть несколько путей. Можно как увеличивать пропускную способность каждого прививочного пункта, так и увеличивать количество этих самых пунктов. Мы будем делать и то, и другое. Мощность пунктов и так уже выросла вдвое.

Налажена работа в две смены, многие пункты работают в субботу. Произошло увеличение количества кабинетов, работа строится в соответствии с рекомендациями Росатома, который принимает участие в совершенствовании многих процессов в Петербурге («Фонтанка» писала об этом опыте. — Прим. ред.). А еще идет привлечение дополнительного персонала из отделений медицинской профилактики. Кроме того, у нас есть резерв медсестер с медобразованием, но без сертификатов по вакцинации, и мы сформировали список на их обучение.



Сейчас речь идет о допоставке охлаждающих контейнеров, бесперебойных устройств питания, расходных материалов. Но уже можно сказать, что у нас нет проблем с расширением географии. Буквально каждый день она ширится: открываются новые пункты, и выездные бригады приезжают в новые учреждения и предприятия. Вопрос только в том, чтобы оперативно регистрировать работников и пункты в системах отчетности — федеральном регистре вакцинируемых, нашей внутренней системе «Парус», проводить инструктаж.

— Сейчас человек в среднем проводит в пункте час-полтора, а иногда и вдвое больше. По вашей схеме сколько он должен тратить времени на прививку?

— В идеале, если пациент принес уже заполненные анкеты и пришел четко ко времени, то процесс должен занимать минут 10. Плюс 30 минут на наблюдение после укола для оценки состояния. Это идеальная скорость с точки зрения нормативов. Мы будем добиваться улучшения информирования людей о противопоказаниях. Потому что сегодня нередки медотводы перед вакцинацией. Люди порой идут на прививку с обострениями хронических заболеваний, больным горлом или насморком. При формировании «пятерок» такие отсевы особенно болезненны. Все вышеперечисленное, при наличии достаточного количества вакцины в городе, — залог успеха в достижении нашей суперцели.



— Сколько вы хотите вакцинировать в феврале?

— Не менее 150 тысяч человек. Про то, что будут открыты не менее 5 центров вакцинации в крупных торговых комплексах Петербурга, я уже сказал. Там будут прививать всех желающих без записи, что даст высокую проходимость людей. Работать в этих пунктах вакцинации будут чаcтные клиники.

Важным вопросом мы считаем также информационную кампанию. Хотим донести до наших горожан, что развитие эпидемии — зона ответственности каждого. И если у человека есть какие-то вопросы или он не знает, как записаться на прививку, — мы подскажем. Нами разработаны сайт о вакцинации в вопросах и ответах www.covidspb.net и буклет о вакцинации с титульным листом, который в ближайшее время отправится в поликлиники. Сейчас снимаются видеоролики. Плакаты в метро и на улицах города уже появились.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»