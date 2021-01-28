автор фото Александр Миридонов/Коммерсантъ

Повлиять на работу государственных поликлиник и лабораторий, дабы выполнить объявленный губернатором в конце ноября срок в 48 часов на результат ПЦР-теста каждого заболевшего, без хирургического вмешательства в их работу не удалось. На пике второй волны пандемии коронавируса вылезли все проблемы «совковости» петербургского горздрава. Больные сутками обрывали телефоны регистратур, чтобы вызвать врача и потом услышать «у вас ОРВИ», и неделями ждали результатов ПЦР-тестов, чтобы сесть на больничный и выписаться с него. Комитет по здравоохранению кивал на пропускную способность лабораторий и «зависание результатов» в поликлиниках. Теперь чиновники знают, как настроить процесс «по уму». К середине марта на новые стандарты обещают перевести все амбулаторные медучреждения Петербурга.

Правительство Петербурга подвело итоги пилотного проекта «48 часов», в рамках которого попыталось хотя бы в одной отдельно взятой поликлинике выстроить «медицинскую утопию»: заподозрив ОРВИ, человек дозванивается в поликлинику и дожидается прихода врача в течение суток, еще через сутки получает результат анализа на коронавирус (примерно в такие сроки укладываются частные клиники, предлагающие сдать платный тест на COVID-19). Удалось. Полигоном стала 103-я поликлиника Красногвардейского района, обслуживающая 55 тысяч населения. По общегородским меркам, у нее дела обстояли и так неплохо: в среднем от вызова врача до получения результата на COVID-19 проходил 101 час, то есть чуть более четырех суток. Но система работала на пределе возможностей. В декабре в поликлинику поступало до 600 вызовов в день, рассказал ее главный врач Игорь Архипов. Зачастую сотрудники заканчивали обход уже после 23:00. При этом с первого раза добиться визита врача могли не все. В числе «выявленных проблем», как следует из презентации (есть в распоряжении «Фонтанки»), отмечается длительный дозвон.

Лаборатория поликлиники (которая также обслуживает и другие медицинские учреждения Невского и Красногвардейского районов) могла обрабатывать примерно 660 тестов в день и, отталкиваясь от этой пропускной способности, устанавливала квоты. «Долго хранить биопробы мы не можем, если прошло более пяти суток — смысла в исследовании уже нет», — пояснил Игорь Архипов. Врачам приходилось соизмерять запросы пациентов со своими возможностями. Система буксовала, несмотря на то, что город сильно вложился в инфраструктуру — закупил автоматизированное оборудование для лабораторий, которые выполняют тестирование на коронавирус, и выделил больницам денег на автомобили, чтобы развозить врачей. Расходы города по этим статьям в 2020 году составили 368,5 млн рублей и 301,1 млн рублей соответственно. Как рассказывала «Фонтанка», миллиарды рублей были вложены за последние годы и в информатизацию городского здравоохранения, но результат почувствовали все: существенного влияния на пропускную способность системы в целом это не оказало.

Росатомное ускорение Только к началу декабря 2019-го проблему пробуксовки осознали в Смольном. Несвоевременное информирование пациента о заболевании COVID-19 приводит к ухудшению эпидемиологической ситуации, а несвоевременное оказание медицинской помощи — к ухудшению состояния. Длительное ожидание отрицательного теста тоже не является нормальным положением дел. И как минимум влияет на статистику активных больных. Чтобы наладить работу городского здравоохранения, Смольный призвал на помощь Росатом. Выбор партнера кажется неожиданным лишь на первый взгляд. Ранее госкорпорация занималась проектом «Бережливая поликлиника» вместе с Минздравом и, оказывается, сотрудничает по этому направлению с правительством Петербурга с 2018 года. В августе 2020 года Смольный пригласил специалистов компании, чтобы повысить производительность труда в трех ведомствах, одним из которых стал комздрав. Хотя, как следует из отчета о результатах пилота в 103-й поликлинике, заказчиком выступил экономический вице-губернатор Евгений Елин, который является зампредседателя Межведомственного координационного совета по противодействию COVID-19.

Изучив, как устроены производственные процессы в поликлинике и лаборатории, команда Росатома предложила идеи для оптимизации. Покусились буквально на самое святое. В «мирное» время врач приезжал на осмотр пациента и ставил диагноз, а потом, в случае необходимости, забор пробы делала медсестра. При этом исторически соблюдался участково-территориальный принцип. За врачом были закреплены конкретные адреса, которые он обходил по привычному маршруту. При нагрузке 200–250 вызовов в день это работало, а вот при 600 — перестало. На фоне статистики Петербурга как худшего по борьбе с ковидом в масштабах страны такое положение удручало. Чтобы не заставлять больного ждать, было решено, что забор пробы будет делать сам врач при первом же визите. Он же будет получать согласие на обработку персональных данных, регистрировать случай инфекционного заболевания и выдавать лекарства при установленном диагнозе (например, если больной уже сделал тест самостоятельно). За медсестрой оставили вспомогательные функции — готовить врачу пакеты документов и комплекты СИЗ: поскольку любое ОРВИ — потенциальный ковид, доктор должен явиться на вызов в защитном облачении. Сломать годами сложившиеся принципы работы оказалось сложнее всего.

«Я лично разговаривал почти с каждым врачом, мы вместе рисовали графики выхода. Потом еще надо было убедить попробовать работать по-новому. Но когда начинает получаться, сотрудники сами прибегают с идеями», — рассказывает Архипов. Время визита высчитывали с секундомером — вышло 24 минуты на одного пациента. Но, по словам главы поликлиники, врачи уже наловчились брать мазки и потому стали справляться быстрее. Дополнительно сэкономить время помогло использование автомобилей. Если до пандемии у больницы было шесть машин для врачей, то теперь в четыре раза больше. Деньги на аренду выделил город. Лучше планировать работу позволило изменение графика. Раньше врач полдня принимал пациентов в поликлинике и полдня совершал обход. По рекомендации Росатома, выезды поделили на три цикла: 8:00–12:00, 12:00–16:00 и 16:00–20:00. Перед каждым формируются нужные пакеты документов, СИЗ и выгружается список адресов по ранее поступившим заявкам. Те, кто дозвонился до 15:00, дождутся врача в тот же день, те, кто после, утром следующего. Правда, планирование оптимального маршрута все еще делается вручную.

«Привлекаем медицинских регистраторов, которые знают район», — говорит Игорь Архипов. Как результат, нагрузка на персонал стала более равномерной, а врачи к 20:00, как правило, завершают ходить по вызовам. Уйму времени удалось сэкономить за счет использования СМС-рассылки результатов ПЦР. Раньше своих пациентов должен был обзванивать сам врач. Когда возросла нагрузка, для этого выделили специального сотрудника. Сейчас шесть раз в день данные выгружаются из медицинской информационной системы и рассылаются пациентам. В работе лаборатории тоже нашлось, что ускорить. Дополнительно закупленное оборудование позволило еще больше автоматизировать процесс. По рекомендациям экспертов Росатома также были разработаны стандарты операционных процессов (кто что должен делать и в какой последовательности), скорректированы графики и маршруты транспорта, доставляющего пробы. Раньше биоматериал в лабораторию доставляли сами медучреждения, которые были за ней закреплены. Предсказать, когда приедет машина и сколько проб привезет, было проблематично, а значит, и рассчитать загрузку лаборатории. В итоге решили, что два собственных автомобиля будут трижды в сутки курсировать по одному маршруту, забирая биоматериал со всех адресов. А поликлиники смогут использовать свои машины для развозки врачей. Число квот выросло с 660 до 1200.

Фото: предоставлено Росатомом Фото: предоставлено Росатомом Фото: предоставлено Росатомом Фото: предоставлено Росатомом Фото: предоставлено Росатомом Фото: предоставлено Росатомом

На весь город Поскольку опыт 103-й поликлиники был признан успешным, его решили тиражировать на другие медучреждения. Ответственным за проект в городском масштабе был назначен Игорь Архипов. Стартовые совещания состоялись во всех районах, ответственные назначены и обучены. К середине марта 85% городских поликлиник должны перейти на стандарт «48 часов». Остальные 15% должны брать мазки и сообщать пациенту о результатах не позже, чем через трое суток после обращения. «Есть поликлиники, которые удалены от лабораторий или своих лабораторий не имеют», — пояснил он. По словам врача, многие медучреждения уже сами встали на путь модернизации. Например, за счет закупок нового оборудования для обработки ПЦР-тестов мощности лабораторий заметно возросли. Сейчас в целом по городу можно было бы выполнять 50 тысяч исследований в день (на практике — 25–30 тысяч). Поликлиникам предстоит перестраивать свои процессы, внедрять стандарты. Сейчас, когда вторая волна пошла на спад, потребность в тестах снижается. Проблема нагрузки на врачей тоже не стоит так остро, как в декабре, например: количество вызовов вернулось к привычным 200–250 в день. Но работа не будет напрасной «подготовкой к предыдущей войне», уверен Архипов: «Весной будет подъем ОРВИ, даже если не будет самого ковида, все равно нужно будет всех проверить... В любой ситуации, которая ведет к резкому увеличению квартирных вызовов, мы можем использовать эту модель работы». В планах автоматизация СМС-оповещения и автоматизация мониторинга — насколько поликлиники укладываются в стандарт «48 часов», говорится в презентации. По сути, нужно наладить передачу данных от поликлиник по двум контрольным точкам: когда принят вызов и когда отправлена СМС с результатом, отмечает Игорь Архипов. Проблемным местом пока остается дозвон. На пике пандемии 103-я поликлиника посадила больше операторов в колл-центр, также сотрудники принимали заявки через форму на сайте и группу в социальной сети «ВКонтакте». Единый номер 122, который заработал для записи к врачу в декабре, принял на себя часть вызовов. Здесь еще есть простор для оптимизации. Сейчас специалист выгружает заявки, поступившие в виртуальный колл-центр 122, и вручную переносит их в медицинскую информационную систему поликлиники. Но работа над интеграцией системы уже идет, говорит главврач. Правда, если пациент смог дозвониться и вызвать врача, это вовсе не гарантия, что тот возьмет ПЦР-тест. Это регулируют рекомендации Роспотребнадзора и распоряжения комздрава. Документы меняются раз в месяц-полтора. «Например, сейчас контактным без признаков ОРВИ не берем мазок, а если есть признаки ОРВИ, то это просто пациент с ОРВИ», — комментирует Игорь Архипов. Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»