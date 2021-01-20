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Смертность от коронавируса снова поползла вверх. Петербург выбился в лидеры

В России за последние сутки коронавирусными признаны 597 смертей, 72 из них — в Петербурге. Это следует из данных оперативного штаба, опубликованных 20 января.

В Москве на сей раз 65 умерших, таким образом Северная столица вышла в лидеры по смертям от COVID-19.

Всего с начала пандемии в стране от последствий инфекции скончалось более 67 тысяч человек, в Петербурге — более 9 тысяч.

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