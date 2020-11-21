«Итог — смерть моего папы»: как петербуржцы пытаются сами победить коронавирус

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

Отец умер, так и не узнав, что у него коронавирус. Беременная жена и мать четырех детей не могут дождаться помощи по ОМС. Муж и жена не могут закрыть больничный, тесты уходят в пустоту. Публикуем новую серию рассказов читателей «Фонтанки» о том, как они пытаются пережить пандемию.

Юлия, потеряла отца: — Моя семья столкнулась с коронавирусом лицом к лицу. Итог — смерть моего папы. 24 октября у него поднялась температура, пришел врач, осмотрел и выписал какой-то антибиотик, теплое питье и покой. Так как они с мамой живут отдельно от меня, я просила настоять, чтобы врач назначил рентген и мазок. Однако он отказал, сославшись на отсутствие необходимости проводить эти манипуляции. Через 5 дней у папы снова поднялась высокая температура, снова вызвали врача. Тогда уже врач отправил на рентген, который показал двустороннее воспаление нижних долей легких. Прописал другие антибиотики и отправил домой. Еще через три дня, 31 октября, снова высокая температура, мама вызывает скорую. Осмотр показал низкую сатурацию, после чего папу отправили в больницу. Но во Всеволожске мест нет, в Морозовке и Гатчине — тоже. Папу везут в Сиверский. Там мазок на корону взяли только через неделю. Родственников не пускают, выяснить все нюансы крайне тяжело. Папа пробыл в больнице две недели и скончался, так и не получив результаты анализа. В четверг похороны, я не верю, что это с нами происходит. Берегите своих близких.

Евгений Коновалов, с беременной женой не смогли дождаться тестов по ОМС: — Супруга на 38-й неделе беременности. 9 ноября вечером у неё поднялась температура до 38,5. Вызвали врача по ДМС, на следующий день пришла молодая девушка терапевт, которая испугалась беременную, долго гуглила, какие ей лекарства выписать, и в итоге дала тест на коронавирус. Результат положительный. А 12 ноября у меня тоже пришел положительный тест.

Как положено, вызвал участкового врача на дом, предварительно повисев 40 минут на линии. Вечером пришла врач, послушала, померила содержание кислорода в крови — по уже распечатанному листку выделила ручкой, какие лекарства пить. На вопрос, когда придут брать у нас мазок на коронавирус, сообщила следующее: «Я передаю ваши данные главврачу, она заносит их в большой список и передаёт дальше. Ждать придётся очень долго, в лучшем случае если придут в конце ноября». Больше мы о своем участковом враче ничего не слышали, звонков нет, не навещает. Напомню, супруга на 38-й неделе беременности.



Вероятно, еcли бы не наша сознательность, то с учётом предоставления тестов на коронавирус по ОМС мы бы переболели ОРВИ...

Людмила (работает в школе) уверяет, что поняла, почему бесплатные тесты отрицательные: — Работаю в школе, поэтому было понятно, что заболею обязательно, вопрос — когда. Почему так? Детей болеет много и легко, но платные тесты родители делают очень редко, поэтому у всех простое ОРВИ. Дистант, наверно, будет, просто потому, что учителей не хватит — на этой неделе в моей школе еще трое полегли с ковидом (накануне «Фонтанка» сообщала о рекомендации Роспотребнадзора не вводить тотальный дистант в школах. — Прим. ред.).

Себе врача я вызвала в начале октября на высокую температуру, получила больничный с ОРВИ. Сама платно сдала тест и, получив положительный, сделала платно КТ, где выяснилась пневмония. КТ, наверно, можно было и бесплатно добиться, но тогда было холодно, а на КТ из СПб возили только в Сестрорецк на раздолбанных машинах неотложки. И очередь 10–16 часов я бы не выдержала. Свой статус в поликлинику сообщила и… тишина.



Консультации давал платный врач, до поликлиники было не дозвониться. Когда температура рванула вверх второй раз, все-таки сумела вызвать врача. Пришла девчушка в простой синей масочке, ей даже не сказали, что на ковид идет! И сразу стало понятно, почему в поликлинике болеет треть участковых. Потом приходила медсестричка два раза, уже с бесплатными тестами, тоже в простой масочке. И я поняла, почему бесплатные тесты практически у всех отрицательные — у них урогенитальные зонды, весьма жесткие, и диаметр равен носовому проходу. Засунуть внутрь на 4–5 см без наркоза нереально. Вот и отличная статистика, правда не соответствующая действительности. Сейчас лечусь от последствий коронавируса, больничный продлен.

Максим, вместо коронавируса официально заболел фарингитом: — Поднялась температура, два дня до этого был кашель. Позвонил в поликлинику и вызвал врача на дом. Участковый врач пришел в этот же день, открыл больничный. Из выписанных лекарств в аптеках ничего нет. Тест на ковид из поликлиники никто не брал, на мой вопрос и просьбу сдать тест врач сказал, что его сдавать не надо, а диагнозом поставил фарингит. Третий день уже не ощущаю запахов.

Олеся, пыталась вызвать врача матери четырех детей: — Это мой сын в вашей прошлой подборке пытался вызывать врача 340 раз по телефону. Не дозвонился и попросил меня сходить в поликлинику и записаться на вызов врача в регистратуре. Я пришла туда, объясняю — семья сына многодетная, четыре ребенка, 10 ноября сдавали тест на ковид, у невестки подтвердился. С тех пор никто не звонил и не приходил, вызвать врача по телефону невозможно, дозвониться невозможно. В регистратуре мне ответили: «Нам запретили принимать вызовы, вы должны дозвониться». Я удивилась: «Но дозвониться невозможно, почему вы не можете принять заявку на вызов врача лично, раз я пришла сама?» В ответ просто «Не можем» и на бумажке написали мне номер телефона для вызова врача и период, в который мы должны дозвониться. В итоге врач пришел после жалобы в Комздрав. А детский придет завтра — невестке удалось пробиться в детскую поликлинику. Оксана, долго не могла понять, что у неё коронавирус: — Симптомы у меня нетипичные: сильная головная боль, страшная сонливость, диарея, низкое давление и, как позже выяснилось, низкая температура, 35 градусов. Но ведь никак не ковид по симптомам! И ходила я такая больше месяца, контактировала, сами понимаете, за это время с немалым количеством людей. Чисто интуитивно решила платно сделать тест и — положительно.

Буквально через пару дней заболела дочь и у меня стали проявляться симптомы простуды. Фельдшер пришёл быстро. Опросил, заболтал, не послушал лёгкие, выписал лечение, взял мазок у дочери. Сегодня 12-й день со дня взятия мазка, узнать результат не можем. Сейчас сданы уже повторные мазки. Думаем, сколько их ждать и где искать?

Дарья, не могут с мужем закрыть больничный — пропадают тесты: — Я и мой супруг живем в Мурино, с пятого ноября сидим на больничном с диагнозом коронавирус. На прошлой неделе к нам пришел врач, взял тесты и сказал, что следующий возьмут 16-го. Но ни в указанный день, ни на следующий к нам никто не пришел. Результата теста, взятого на прошлой неделе, нам никто так и не сообщил. Я несколько раз обращалась в свою поликлинику с вопросом, когда к нам придут взять мазок. Звонила на горячую линию, на линию по контролю качества обслуживания. Жалобу приняли. Но никто так и не перезвонил и, естественно, не пришел. 18 ноября у нас закончился больничный. Я так понимаю, он будет продлен до того момента, пока не будет отрицательного теста на коронавирус. Но к нам никто не приходит, чтобы его взять. Вот такой дурдом и замкнутый круг.

Анатолий, не может дождаться врача в Невском районе: — А я врача вызвал без проблем — вчера в 8 утра, поликлиника в Невском районе. Проблема в другом — он просто не пришел. Звонил им в обед: «Ждите, врач придет». Звонил в 18 часов: «Ждите, ваша заявка передана врачу, он обязательно придет». И тишина. Я все понимаю, врачи сейчас зашиваются, но неужели главврач, вышестоящие должностные лица не могут организовать информирование граждан? Не придет врач — пусть заранее позвонит или напишет СМС, наемся обезболивающих и поползу в поликлинику сам. И что я скажу работодателю за пропущенный рабочий день? Главврач мне потом зарплату будет платить? Ксения, у которой только удачный опыт с врачами: — У меня в семье муж переболел. Поликлиника в Адмиралтейском районе. Сразу пришли, взяли мазок. Потом пришли из детской, взяли у ребенка. Повторно приходили и брали. Также переболела сейчас бабушка в Центральном районе. Сразу пришел врач, взял мазок, кровь. Никаких нареканий к врачам. Только благодарность и уважение. Я понимаю, что в других районах может быть по-другому, но есть и нормальные. Читал письма Илья Казаков, «Фонтанка.ру»