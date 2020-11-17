«Врача не вызвать, пытался 340 раз»: простые петербуржцы о том, как остались с коронавирусом один на один

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Дозвониться и дождаться врача — вызов не меньший, чем справиться с самим COVID-19. Лекарства и даже простой градусник надо искать по всему городу. «Фонтанка» публикует новую серию рассказов горожан о кризисе системы здравоохранения Петербурга.

Максим, звонил врачу несколько сотен раз и получил отказ в видео-консультации: — В субботу «Фонтанка» писала о том, что на портале Комздрава появилась функция удалённой консультации врача. В тот же вечер мы записали мою супругу на такую консультацию, так как ни одного талончика к терапевту не было — это является условием записи на удаленку. Кончилось все банально: сегодня из регистратуры поликлиники на Железноводской, позвонила женщина и без реверансов заявила, что никакой удалённой консультации не будет, вызывайте врача на дом. А врача на дом не вызывать уже пять дней. Телефон занят хронически, уже сделано 340 попыток дозвониться.

Елена Ушкова, ищет лекарства по всему городу: — Сервисы сразу нескольких аптечных сетей сломались и невозможно сделать заказ и забрать из аптеки. В первой сделала, как обычно, заказ, утром приходит смс: «Извините, ваш заказ не может быть собран». Клиентоориентированность высшего уровня! Раньше, когда, например, не было какого-то препарата, перезванивал сотрудник, говорил, чего нет, можно было разбить заказы на разные аптеки или вычеркнуть отсутствующие позиции. Теперь никто не звонит и просто отказывают. Какого черта я должна ломать голову, по какой причине? Но все-таки звоню, дожидаюсь своей очереди, в колл-центре невменяемые сотрудники бессвязно отвечают что-то типа того, что я и думала: «нет отдельных препаратов». Выкинуть их из заказа сами не могут, предлагают оформить заказ через сайт заново.

Заказываю, по ходу вижу, что в первой аптеке уже много чего нет, заказываю в другую. Смс приходит быстрее, и снова: «Извините, ваш заказ не может быть собран». Да вы издеваетесь?! Начинаю заказывать тот же комплект в другой аптеке. Тут все заканчивается быстрее: «Ошибка загрузки товара при выборе любого препарата через приложение». И еще цены мелькали существенно выше других.



Далее переключилась на третью сеть, тоже частенько пользовалась их услугами. Но, к примеру, на прошлой неделе сделала заказ, не получила смс с подтверждением, что могу забирать, на сайте статус висел «Обработка». Проезжала мимо и решила зайти: заказ выдали, сказав, что случился сбой и смс клиентам не приходят. А зачем?

Там же стоял парень, который уже обошел весь район в поисках ртутного термометра. А его тоже нет. Только электронные, которые врут. Намедни искала родственнику антибактериальное средство. Так оно тоже исчезло. Типа дешевый и невыгодный. Нашла-таки в одном месте по цене, более чем в 10 раз выше обычной. Верной дорогой идем, товарищи! Евгения, пытается дождаться помощи для мужа: — Муж заболел на выходных. В понедельник вызвать врача из поликлиники на улице Коммуны удалось только через несколько часов дозвона. Пришла быстро. Но не прослушала лёгкие, не осмотрела нос и горло, просто выписала какие-то противовирусные препараты, морскую воду. Открыла больничный на две недели, и сказала ждать, когда придут брать мазок.

Никто так и не пришёл, попытки дозвониться до поликлиники безуспешны: ожидание примерно по часу, потом просто сбрасывают звонок — когда позиция в очереди доходит до номера один. Узнать, можно ли самим дойти и сдать мазок, не удаётся. Пыталась оставить жалобу на врача, который даже не прослушал мужа (он кашляет), но мне это не удалось: два часа на телефоне и переключения с одного номера на другой, а на последнем просто не брали трубку.

Вопрос у меня к нашей системе здравоохранения: зачем приходить домой по вызову, если осмотра как такового нет? Сразу бы выписывали всем бесполезные противовирусные и открывали больничный. Второй вопрос по статистике: вот уже четвертый день, мазок никто не взял, делать будут дня три (по словам врача), то есть отрыв от реальности как минимум неделя? А кому тогда нужна тогда такая «оперативность»?

Марина Орехова, часами пытается получить льготные препараты: — В Петербурге есть льготники региональные и федеральные, которые по определенным заболеваниям получают лекарства в аптеках бесплатно. Рецепты выдаются каждый второй месяц и забирать лекарства надо каждый второй месяц (но это по моим лекарствам, — может, по другим есть и другие регулярности).

Сейчас нас ставят на отсроченное обслуживание: лекарств нет, звоните ежедневно, когда придут, тогда и сходите за ними. Допустим, у человека четыре лекарства, значит, сейчас минимум пять раз я должна прийти в аптеку за ними — встать на отсроченное обслуживание и забрать препараты.

Аптечные уголки для льготников находятся в обычных аптеках. Очередь льготная может длиться час, два. В аптеках за это время проходит в среднем 70 больных, которые кашляют, они пришли за своими лекарствами, но все мы в одном маленьком помещении. А ведь льготники имеют букет хронических заболеваний, которые и приносят высокую смертность по короне. Причем практически все они строго соблюдают режим самоизоляции, так как прекрасно осознают, чем грозят им контакты с больными или просто с переносчиками короновируса.

Вся самоизоляция идет насмарку: какой смысл месяцами сидеть дома, чтобы не загружать собой больнички и помочь здравоохранению, а потом стоять в эпицентре заболеваемости часами?

Юлия, переживает последствия коронавируса:

— Меня в июне со всеми симптомами COVID-19 оставили тупо дома, без каких либо обследований. Назначили зачем-то порошок от кашля, противовирусное в пакетиках, типа от гриппа, — ну, тут я даже не спрашивала. Я просила назначение на КТ или хотя бы мазок или антитела, но, увы. Сказали: «Зачем вам? Все сейчас болеют, только вы дома посидите». Это просто мрак. Болезнь прошла, но теперь у меня боли в ногах уже который месяц, судороги участились, а недавно появились боли со стороны печени и поджелудочной. Сижу на лекарствах, ничего не могу есть, во рту то привкус металла ощущается, то привкус горечи. Помощи никакой. Вот и все наше хваленое противодействие эпидемии.

Если вы или выше знакомые столкнулись с коронавирусом, вы работаете в больнице или проходите там лечение — расскажите о вашем опыте на kazakov@fontanka.ru. Анонимность гарантируем.

Читал письма Илья Казаков, «Фонтанка.ру»