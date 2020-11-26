автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив

Городским больницам и поликлиникам не хватило буквально полгода, чтобы встретить коронавирусный вызов во всеоружии с обновленной и корректно работающей системой автоматизации работы.

Как показало исследование «Фонтанки», миллиарды рублей, которые были потрачены за последние пару лет на информатизацию городского здравоохранения, так и не смогли пока оказать существенного влияния на пропускную способность системы в целом — есть лишь отдельные истории успеха. В итоге, вызовы на дом по старинке принимают по телефону (до которых не дозвониться), а врачи тратят драгоценные часы своей смены не на лечение, а на заполнение бесконечных формуляров. Процедура доступа к подрядам коммерсантов порождает конфликты, которые доходят до уголовных дел.



За последние пару месяцев городские поликлиники, женские консультации и диспансеры провели десятки конкурсов по отбору поставщиков программных решений и компьютерной техники, чтобы подключиться к региональной системе ЕГИСЗ.

В профильном комитете по здравоохранению отмечают, что к сегодняшнему дню все поликлиники и больницы так или иначе к системе уже подключены. Весь вопрос лишь в том, насколько формально и с умом главы медучреждений подходят к этому вопросу. «Когда руководитель загружает специалистов непрофильной работой, например, заставляет IT-специалиста заниматься не только отладкой ведения данных в электронном виде в отделениях, но и учетом оборудования и контролем работоспособности железа, вместо того чтобы нанять отдельных системных администраторов – ожидаемо возникают проблемы», - говорят в комитете.

С началом эпидемии внедрение информационных систем несколько замедлилось, признают в ведомстве: «Проявление пандемии очень серьезно повлияло и на возможности развития информатизации, и на организацию новых процессов, предусматривающих её использование – по той простой причине что все специалисты всех медицинских организаций оказались под значительной дополнительной нагрузкой, приходится делать смещение акцентов с плановых работ на экстренные, откладывать часть работ на более спокойный период».



Масла в огонь добавляют постоянно изменяющиеся — по два раза в год — требования Минздрава к составу и функциональному наполнению информационных систем.

«Я только спросить»

Всего в Петербурге 150 учреждений — от огромных больниц до маленьких женских консультаций — получают федеральные субсидии на развитие своих информационных систем и подключение к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Если пересчитать их все, получится, что совокупный размер инвестиций только из Федерального бюджета — больше 1,5 млрд рублей. Отчисления же городского бюджета всем поликлиникам, больницам, диспансерам и пр. в 2018-2020 году составят 267 млн рублей. При этом профильному вице-губернатору Олегу Эргашеву приходится констатировать: из 23 запланированных электронных сервисов для пациентов пока доступны только девять .

Наибольшее внимание к себе на прошлой неделе привлекла услуга он-лайн вызова врача на дом. Это исключительно актуальная на сегодняшний день функция позволила бы существенно разгрузить телефоны поликлиник, до которых сейчас петербуржцы дозваниваются сутками. Однако, к четвергу, 26 ноября, попытки вызвать врача через Интернет все также натыкаются на сообщение: «В данный момент медицинская организация не может обработать заявку. Обратитесь по телефону в медицинскую организацию по прикреплению. Идентификатор ошибки: 21».



Пытаясь разобраться в проблеме, редакция «Фонтанки» внимательно изучила все закупки городских медучреждений, касающихся развития их информационных систем, а также пообщалась с компаниями, которые эти услуги оказывают.

К примеру, только в поликлинике №109 в Купчино с лета было объявлено как минимум восемь разных конкурсов почти на 25 миллионов рублей. При этом, по условиям контракта на «развитие медицинской информационной системы», заработать все нужные модули, включая опцию вызова врача на дом, должны были еще к концу октября, а в ноябре уже должна идти опытная эксплуатация. Тем не менее, сроки, похоже, срываются: на сайте поликлиники вызвать врача все еще предлагается только по телефону с 8:00 до 15:00. Дозвониться по нему корреспонденту так и не удалось — он все время занят.

Аналогичная ситуация и в паре десятков других поликлиник, которые за последнее время заказывали себе технику и программное обеспечение для подключения к общегородскому сегменту ЕГИСЗ. В глаза бросается, что работа ведется весьма разрозненно. «Фонтанка» насчитала с десяток разных программных решений, которые ставят себе поликлиники и больницы: «Авицена», «Метрика», «1С:Медицина», «Инфоклиника», «Ариадна», «МедСфера», «Itworks», «qMS» и пр. А значит, у каждой из них будет свой набор «детских болезней» и свой путь развития.



Специалисты подсказывают: в самом по себе цифровом разнообразии особых проблем нет. Ведь все локальные системы подключаются к одной общей — региональному сегменту ЕГИСЗ, которое разрабатывает петербургская компания «Нетрика».

«На техническом уровне есть опубликованные протоколы взаимодействия, по которым мы интегрируемся. В Петербурге достаточно хорошая система, в техническом плане она передовая, - рассказал «Фонтанке» глава московского ООО «Пост модерн текнолоджи» Игорь Игнатущенко. Его компания поставляет медицинскую информационную систему (МИС) «Медиалог» в петербургскую больницу Боткина, 120-ю поликлинику и в несколько федеральных медучреждений.

Буйство красок

Во многих регионах страны, действительно, есть лишь одна рекомендованная медицинская информационная система, однако это порождает совсем другие сложности.

«Там идут посадки на уровне директоров региональных медицинских информационно-аналитичиских центров одна за другой. Это прямо сейчас тенденция. Последний, кого прихватили — в Нижнем Новгороде», - рассказывает Алексей Богданов, гендиректор ООО «Облачные решения», которое поставляет самую популярную на сегодняшний день систему среди городских медучреждений - «Ариадна». По данным на начало ноября ею были оснащены 95 больниц, женских консультаций, поликлиник и пр. У второго по величине игрока рынка ЗАО «СВ-МЕД», с одноименной системой — 72, а у ООО «Самсон Груп» («Самсон») 30 учреждений, но она специализируется, в основном, на поликлиниках. Все остальные организации могут похвастаться максимум 15-20 успешными внедрениями, а у многих не наберется и десятка.



«Мы уверены, что наличие в медучреждениях разных МИС не мешает, а наоборот, помогает. Выбранная городом модель информатизации, когда медицинская организация может самостоятельно выбирать информационную систему, приводит к здоровой конкуренции между разработчиками – и сегодня именно в Петербурге сосредоточены крупнейшие разработчики МИС, которые работают не только в нашем городе, по всей стране», - сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Нетрики», которая, собственно, сейчас и занимается вопросами взаимодействия всех медуреждений с единой системой ЕГИСЗ.

При этом, надо отметить, что конкуренция не спасает петербургский рынок от громких скандалов и уголовных дел. Причем, порождают их порой та самая конкуренция.

У такого разнообразия есть и обратная сторона. «По факту учреждениями массово закупаются системы, которые не обладают необходимыми возможностями. Программисты реализуют пожелания врачей. Самые продвинутые учреждения – учат нейронные сети принимать врачебные решения. Некоторые закупают электронные очереди. Но при этом есть учреждения, которые до сих пор счета в ТФОМС выставляют в ручном режиме. Реализуемые в отрасли задачи зачастую совершенно не соответствуют тому, что установлено правительством в нацпроекте», - сетует Андрей Яковлев, гендиректор ООО «Брэйн системс», которое автоматизировало, к примеру, больницы №33 и Святой Ольги и Роддом №13.



Продать два раза

Траты, которые делают сейчас поликлиники и больницы на доработку коммерческих медицинских информационных систем, это, по сути, их инвестиции в развитие частных проектов. При этом никаких интеллектуальных прав за свои деньги ни они, ни казна города взамен не приобретают — сам продукт в доработанном виде, как был, так и остается в собственности разработчика.

К примеру, каждый следующий заказ на развитие и доработку системы, например, на развитие модуля «вызов врача на дом», совершенно типовой, то есть требует выполнения одной и той же задачи. Но результатами этой работы не могут воспользоваться другие медучреждения, которым нужен такой же модуль. Они вновь вынуждены заказывать его для себя и, следуя букве контрактов, никто не может запретить подрядчику второй раз продать тот же продукт, который он уже разработал на деньги предыдущего заказчика, не вложив в него ни копейки.

Алексей Богданов, который со своей «Ариадной» охватил наибольшее число городских медучреждений, с этим не спорит, но готов объяснить причину таких больших затрат. «Город не просто оплачивает развитие нашей системы, которую мы потом где-то дальше пойдем продавать коммерческим клиникам. В первую очередь он платит за то, чтобы его медицинские организации соответствовали требованиям приказа Минздрава №911, который описывает, что и как должно быть информатизировано в медицинской организации. И как раз те большие контракты, которые сейчас идут, на доработку систем — это приведение их к этим требованиям, - говорит Алексей Богданов. - Но самое главное — львиная доля денег уходит не только на разработку, но и на обучение персонала. Дистанционно обучать врачей сложно. Приходится это делать постоянно на выезде, лично. Тратить время — по три, по четыре, по пять занятий на каждого человека, чтобы он мог как-то ориентироваться и работать в системе».

Андрей Яковлев указывает и на другие изъяны в контрактах, которые сейчас массово публикуют медучреждения: «Главные врачи закупают лицензии на ПО, в которых, зачастую, не указаны необходимые функции, не установлены сроки действия лицензионного права, не разграничены возможности пользования и владения. В технических заданиях не приводится описания объекта автоматизации. Неизвестно, что закуплено и в какой части автоматизация выполнена до производства работ. Из условий технического задания порой невозможно определить даже точное количество врачей, которых нужно обучить».

Множественный отклик

Что же до пресловутого вызова врача на дом, разработчики в один голос говорят, что со своей стороны уже полностью выполнили все задачи, и их системы готовы к выполнению этой функции. Но, во-первых, порой сами медучреждения не выделяют достаточного количества временных слотов для нужд «интернет-пациентов». Их можно понять: все врачи, которые ходят по домам к больным и без того перегружены заявками по телефону. А во-вторых, существует проблема взаимодействия медицинских информационных систем с системой ТФОМС, которая отвечает за прикрепление полисов клиентов системы ОМС к конкретным клиникам.

К примеру, в результате укрупнения медучреждений, часть соседних поликлиник была объединена в одно юрлицо. И полис привязан как раз к поликлинике-юрлицу, а не к конкретному её отделению. Так что на заявку пациента на сайте откликается одновременно несколько учреждений, система может выдавать ту самую «ошибку 21», объясняет Алексей Богданов. «Получается, на стороне МИСа надо изворачиваться, смотреть, к какому именно адресу приписан этот пациент, дальше выяснять, к какому поликлиническому отделению он относится, и только после этого давать свой ответ, можем мы или не можем записать его. Если ТФОМС будет передавать в нашу систему, к какому именно отделению поликлиники относится пациент, это решит проблему», - предлагает руководитель «Облачных решений».

«Это беда абсолютно во всех регионах — взаимодействие фонда ОМС и медицинских организаций, просто по той причине, что они подчиняются разным ведомствам. ТФОМСы не подчиняются Минзраву, и их ни к чему нельзя принудить. Тем не менее, интеграция с фондами ОМС — это одна из важных и самых сложных задач, которые стоят при автоматизации медицинских учреждений», - подтверждает и Андрей Яковлев.

Правда, в «Нетрике» отмечают, что масштаб проблем взаимодействия систем все же не так велик: «Взаимодействие с ФОМС отработано хорошо, потому что РЕГИЗ и ИС ФОМС работают над взаимосвязанными задачами. Между ТФОМС и Комитетом по здравоохранению заключено соглашение, которое определяет порядок обмена данными».

С больной головы на здоровую

Разумеется, трудно винить врачей в том, что они оказываются не на 100% готовы к работе с малознакомым для себя миром IT-индустрии, с его правилами, алгоритмом работы и даже юридическими особенностями.

«Вопрос все же к организации этого процесса. Ведь оператором всего этого является «МИАЦ», и он же, по сути, является контролирующим органом и следит за тем, как это все исполняется», - говорит Алексей Богданов.

Очевидно, что информатизация городских поликлиник действительно «движется диким темпом», отмечают в комитете. К примеру, уже работает система обмена данными между разными учреждениями о лабораторных анализах пациентов. Хвастаться тем, это она работает во всех без исключения поликлиниках и больницах, власти не спешат, но горожане уже делятся своим приятным удивлением от того, что кое-где можно не ходить за бумажными анализами, а получить их через специальный сайт gorzdrav.spb.ru.

В «Нетрике» говорят, что сейчас в сутки через ЕГИСЗ проходит в среднем 620 000 исследований. Заявки на лабораторные исследования передают свыше 200 медицинских учреждений, результаты в электронном виде предоставляют более 100 лабораторий. «В обмен данными лабораторных исследований включены и крупные коммерческие лаборатории, работающие по системе ОМС», - рассказали в компании.

«Нужно понимать, что покупки велосипеда для прогулок недостаточно, нужно научиться на нем кататься и содержать его в хорошем состоянии. А уж какой марки будет велосипед – не настолько важно, если только вы не участвуете в мировых соревнованиях», - приводят аналогию в комитете по здравоохранения. Однако чиновники обещают, что несмотря на все сложности и авральный характер работ, уже к концу года практически все поликлиники города будут подключены ко всем основным сервисам.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»