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23.10.2020 12:35
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Причиной возбуждения уголовного дела по Елизаветинской больнице стало расхождение установленной системы и техзадания

«Фонтанке» стали известны подробности расследования, которое привело к возбуждению дела о мошенничестве в Елизаветинской больнице.

По данным нашего издания, делу предшествовала проверка прокуратуры и ФСБ, в рамках которой была назначена экспертиза установленной в стационаре в рамках нацпроекта «Здравоохранение» информационной системы.

Как говорят, было установлено, что её параметры расходятся с теми, что были указаны в техническом задании.

На данный момент точная сумма ущерба пока не установлена.

В самой больнице полагают, что возбуждение дела — происки компании, которая год назад не справилась с установкой системы, и контракт с которой был расторгнут.

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Комментарии (3)

hayalci33
Все активно пользуются нормой ГК, что если работа выполнена, она должна быть оплачена, а также о принятии работ в одностороннем порядке. Ситуация вроде бы распространенная, но ни заказчик, ни подрядчик по факту не защищены от недобросовестности)
Sonata
Совсем непонятно. Если изготовленная подрядчиком ИС не соответствует ТЗ, то это повод выставления претензий заказчиком подрядчику - доработки, расторжение договора (здесь всё сложно), корректировка суммы договора, судебный иск и т.п. Здесь же иск со стороны подрядчика, если я правильно понял. Обычно ТЗ на такие ИС пишет сам подрядчик, потому что заказчик не обладает необходимой технической грамотностью. Если подрядчик подал иск к заказчику, то претензия основана на том, что заказчик не заплатил оговорённую сумму. При этом характеристики ИС вполне соответствуют требованиям ТЗ (которое по факту писал подрядчик). Гиблое дело.
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