Причиной возбуждения уголовного дела по Елизаветинской больнице стало расхождение установленной системы и техзадания
«Фонтанке» стали известны подробности расследования, которое привело к возбуждению дела о мошенничестве в Елизаветинской больнице.
По данным нашего издания, делу предшествовала проверка прокуратуры и ФСБ, в рамках которой была назначена экспертиза установленной в стационаре в рамках нацпроекта «Здравоохранение» информационной системы.
Как говорят, было установлено, что её параметры расходятся с теми, что были указаны в техническом задании.
На данный момент точная сумма ущерба пока не установлена.
В самой больнице полагают, что возбуждение дела — происки компании, которая год назад не справилась с установкой системы, и контракт с которой был расторгнут.