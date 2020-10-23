Причиной возбуждения уголовного дела по Елизаветинской больнице стало расхождение установленной системы и техзадания

«Фонтанке» стали известны подробности расследования, которое привело к возбуждению дела о мошенничестве в Елизаветинской больнице.



По данным нашего издания, делу предшествовала проверка прокуратуры и ФСБ, в рамках которой была назначена экспертиза установленной в стационаре в рамках нацпроекта «Здравоохранение» информационной системы.



Как говорят, было установлено, что её параметры расходятся с теми, что были указаны в техническом задании.



На данный момент точная сумма ущерба пока не установлена.

