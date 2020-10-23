Главврач Елизаветинской: Уголовное дело — месть недобросовестной компании, от которой мы избавились в прошлом году
Главный врач Елизаветинской больницы, которая утром 23 октября стала ньюсмейкером в связи с возбужденным уголовным делом по статье «Мошенничество», уверен, что дело стало результатом действий компании, с которой стационар расторг договор в прошлом году.
По словам Сергея Петрова, она безуспешно пыталась на базе больницы создать медицинскую информационную систему, но не справилась с задачей и была заменена.
«Вместо этого мы установили самую современную медицинскую систему qMS, блестяще зарекомендовавшую себя в Алмазовском центре, Первом медицинском, клинике МЧС и многих других учреждениях. Кто сомневается в работоспособности и эффективности установленной программы, может прийти в больницу, взять в руки любую историю болезни, и всё станет понятно», — уверен главврач.
Он также выразил удивление в связи с тем, что в течение последнего года правоохранительные органы встали на сторону «недобросовестной частной компании и оказывают давление на крупнейшее в городе государственное учреждение здравоохранения»:
«Всё это происходит в период чрезвычайной нагрузки на больницу в результате ситуации с пандемией новой коронавирусной инфекции», — сетует Петров.
Как писала «Фонтанка», ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» по факту нарушений, выявленных при проверке финансовой документации стационара.