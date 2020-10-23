Главврач Елизаветинской: Уголовное дело — месть недобросовестной компании, от которой мы избавились в прошлом году

Главный врач Елизаветинской больницы, которая утром 23 октября стала ньюсмейкером в связи с возбужденным уголовным делом по статье «Мошенничество», уверен, что дело стало результатом действий компании, с которой стационар расторг договор в прошлом году.



По словам Сергея Петрова, она безуспешно пыталась на базе больницы создать медицинскую информационную систему, но не справилась с задачей и была заменена.



«Вместо этого мы установили самую современную медицинскую систему qMS, блестяще зарекомендовавшую себя в Алмазовском центре, Первом медицинском, клинике МЧС и многих других учреждениях. Кто сомневается в работоспособности и эффективности установленной программы, может прийти в больницу, взять в руки любую историю болезни, и всё станет понятно», — уверен главврач.

