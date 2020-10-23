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23.10.2020 11:18
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Главврач Елизаветинской: Уголовное дело — месть недобросовестной компании, от которой мы избавились в прошлом году

Главный врач Елизаветинской больницы, которая утром 23 октября стала ньюсмейкером в связи с возбужденным уголовным делом по статье «Мошенничество», уверен, что дело стало результатом действий компании, с которой стационар расторг договор в прошлом году.

По словам Сергея Петрова, она безуспешно пыталась на базе больницы создать медицинскую информационную систему, но не справилась с задачей и была заменена.

«Вместо этого мы установили самую современную медицинскую систему qMS, блестяще зарекомендовавшую себя в Алмазовском центре, Первом медицинском, клинике МЧС и многих других учреждениях. Кто сомневается в работоспособности и эффективности установленной программы, может прийти в больницу, взять в руки любую историю болезни, и всё станет понятно», — уверен главврач.

Он также выразил удивление в связи с тем, что в течение последнего года правоохранительные органы встали на сторону «недобросовестной частной компании и оказывают давление на крупнейшее в городе государственное учреждение здравоохранения»:

«Всё это происходит в период чрезвычайной нагрузки на больницу в результате ситуации с пандемией новой коронавирусной инфекции», — сетует Петров.

Как писала «Фонтанка», ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» по факту нарушений, выявленных при проверке финансовой документации стационара.

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Комментарии (7)

Pilat
Ну судя по статье, уголовное дело вовсе не за внедрение ПО, а за финансовые нарушения.
А они либо есть, либо их нет, без всякой связи с чем либо еще.
Тут вопросы к главбуху и руководителю.
Против них и возбудили дело.
AP-SPb
Судя по всему классическая история: заряженная раза в 3 смета, выигрыш неожиданным конкурсантом, дальше либо прессовали на откат либо тупо сливали, вставляя палки в колеса. Но поставщик оказался не промах... Либо тот кто вёл контракт со стороны больнички полный лох. А в результате главврач без "бонусов", но с уголовным делом. Тщательнее надо главврачам кадры подбирать на ответственные позиции ;)
Игорь1974
В больницу режим зоны, в больницу не попасть. Тяжелых может и вытаскивают. Но потом ухода нет, родственникам не попасть. Итог выписка с пролежнями, недолеченные. Им самим то свой труд не жаль ? через неделю после их выписки едешь в другую больницу... Короновирус конечно всему виной...
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