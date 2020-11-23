FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +3
76.01р90.26р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
7
Печать

Вице-губернатор Петербурга Эргашев не смог ответить, когда можно будет вызвать врача на дом через Интернет

Из 23 сервисов, предусмотренных проектом «Электронное здравоохранение», в Петербурге работают только 9. Как сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев в ответе на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» Бориса Вишневского, работы ведутся еще по 5 сервисам. Однако вызов врача через Интернет, о котором ранее спрашивал депутат, ни в один из этих списков не входит.

Согласно обращению Бориса Вишневского, вызов участкового врача по телефону может занимать до четырех часов — «это ведет к огромным потерям времени и нервным напряжениям горожан, усугубляя их здоровье». Депутат подчеркнул, что создание интернет-сервиса вызова врача на дом не является «сверхсложной задачей». К тому же это одна из функций, которую город планировал реализовать в рамках проекта «Электронное здравоохранение».

Борис Вишневский обратился к вице-губернатору с просьбой озвучить объем бюджетных средств, вложенных в проект, уточнить список работающих сервисов, назвать сроки запуска интернет-сервиса по вызову врача на дом и объяснить, почему он до сих пор не работает.

В ответ на это Олег Эргашев заявил, что на реализацию проекта в 2018–2020 годах город планирует выделить 267,1 млн рублей. Ответственный — комитет по информатизации и связи. Чиновник перечислил 9 сервисов, работающих сейчас в штатном режиме. В списке оказалась и «запись к врачу в электронном виде», и «просмотр документов электронной медицинской карты», и «поиск лекарственных препаратов в аптеке». Кроме того, он уточнил, что комитет по здравоохранению направил письмо в КИС об ошибках, мешающих запуску некоторых сервисов — в их числе календарь беременности и прививок, сведения и сервисы ОМС и другие. Работы по устранению неточностей сейчас ведутся, добавил Олег Эргашев. Вот только про вызов врача через Интернет никакой информации он так и не предоставил. Похоже, избавиться от многочасовых звонков в поликлиники петербуржцам так и не удастся.

«Фонтанка» подробно рассказывала о мучительных попытках читателей вызвать врача на дом и о том, когда же наконец может заработать интернет-сервис вызова врача на дом. В Смольном обещали, что вызвать врача скоро можно будет по короткому номеру 122, но сервис также пока не заработал.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Sibir_5e4d67bbb7aea
Наши городские руководители: "тупой и ещё тупее..." зато москвичам не чета...
261860121
Вице-губернатор Петербурга Эргашев не смог ответить, когда Вице-губернатор Петербурга Эргашев сможет ответить на вопрос...
Василий Марущак
Уровень правительства ниже уровня разработки рабочего приложения, типа тех, что десятки на каждом смартфоне.
Откуда вы появились на руководящих постах, каков ваш профессиональный уровень?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний