Вице-губернатор Петербурга Эргашев не смог ответить, когда можно будет вызвать врача на дом через Интернет

Из 23 сервисов, предусмотренных проектом «Электронное здравоохранение», в Петербурге работают только 9. Как сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев в ответе на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» Бориса Вишневского, работы ведутся еще по 5 сервисам. Однако вызов врача через Интернет, о котором ранее спрашивал депутат, ни в один из этих списков не входит.

Согласно обращению Бориса Вишневского, вызов участкового врача по телефону может занимать до четырех часов — «это ведет к огромным потерям времени и нервным напряжениям горожан, усугубляя их здоровье». Депутат подчеркнул, что создание интернет-сервиса вызова врача на дом не является «сверхсложной задачей». К тому же это одна из функций, которую город планировал реализовать в рамках проекта «Электронное здравоохранение».



Борис Вишневский обратился к вице-губернатору с просьбой озвучить объем бюджетных средств, вложенных в проект, уточнить список работающих сервисов, назвать сроки запуска интернет-сервиса по вызову врача на дом и объяснить, почему он до сих пор не работает.

В ответ на это Олег Эргашев заявил, что на реализацию проекта в 2018–2020 годах город планирует выделить 267,1 млн рублей. Ответственный — комитет по информатизации и связи. Чиновник перечислил 9 сервисов, работающих сейчас в штатном режиме. В списке оказалась и «запись к врачу в электронном виде», и «просмотр документов электронной медицинской карты», и «поиск лекарственных препаратов в аптеке». Кроме того, он уточнил, что комитет по здравоохранению направил письмо в КИС об ошибках, мешающих запуску некоторых сервисов — в их числе календарь беременности и прививок, сведения и сервисы ОМС и другие. Работы по устранению неточностей сейчас ведутся, добавил Олег Эргашев. Вот только про вызов врача через Интернет никакой информации он так и не предоставил. Похоже, избавиться от многочасовых звонков в поликлиники петербуржцам так и не удастся.

