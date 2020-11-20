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Смольный: вызвать врача можно будет по короткому номеру, но когда точно — непонятно. Поставщики лекарств от COVID-19 найдены

Из-за роста количества звонков в медицинские учреждения города для вызова врача на дом с такими обращениями будут работать операторы короткого номера 122. Правда, когда эта система заработает, пока точно неизвестно. Как заявили в пресс-службе Смольного 20 ноября, «после проведения организационных действий выйдет официальное сообщение о возможности обращаться по этому номеру».

Решение принято на совещании под руководством вице-губернатора Евгения Елина с участием представителей Роспотребнадзора. На нем также заявили, что найдены поставщики, которые готовы обеспечить город лекарствами от коронавируса. «Финансирование в размере 203 млн рублей поступило во все районные администрации. Сейчас заключаются договоры на закупку необходимых лекарств», - уточнили в Смольном. «Фонтанка» писала о проблемах с закупкой «бесплатных» препаратов от COVID-19. Сегодня первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана рассказал, что в Пушкинском районе могут начать выдачу бесплатных лекарств уже на выходных, до остальных они доберутся в лучшем случае к середине следующей недели.

Кроме того, на совещании официально принято решение, о котором ранее в эфире телеканала «Санкт-Петербург» говорил вице-губернатор Олег Эргашев — о переводе всех государственных лабораторий, проводящих тестирование на COVID-19, на круглосуточный режим работы. Правда, о том, когда именно это произойдет, информации так и нет: «в ближайшее время», говорится в релизе Смольного.

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